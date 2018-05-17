Стыковые матчи за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге пройдут в четверг
ТАСС, 17 мая. Первые стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в Российской футбольной
ТАСС, 17 мая. Первые стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в Российской футбольной
Сезон в двух сильнейших российских дивизионах завершается переходными матчами между командами, занявшими 13-е и 14-е места в
«Амкар» выступает в
«Тамбов» также впервые выступит в стыковых матчах, команда под руководством Андрея Талалаева показала лучший результат в своей истории, на финише выдержав серьезную борьбу с калининградской «Балтикой» за четвертое место в ФНЛ. Тамбовский клуб был основан лишь в 2013 году, на третий год своего существования пробившись в ФНЛ, где занял сначала пятое, а затем и четвертое место. Генеральным директором «Тамбова» является бывший форвард и наставник московского «Спартака» Георгий Ярцев, который возглавлял сборную России на чемпионате Европы — 2004.
Первый матч команд пройдет на пермском стадионе «Звезда», начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из
В 15:00 «Енисей» начнет матч против «Анжи». Сибиряков возглавляет Дмитрий Аленичев, который ранее выводил в элиту тульский «Арсенал». И если для «Тамбова» попадание в стыковые матчи является большим успехом, то в Красноярске рассчитывали на большее. Команда до последних туров вела борьбу с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» за два первых места в ФНЛ и прямые путевки в элиту, однако осталась третьей, хотя лидировала после первого круга.
Год назад «Енисей» уже играл в переходных матчах — с «Арсеналом», но уступил тулякам за счет гола, пропущенного на своем поле — 1:2, 1:0. Сибиряков тренировал Андрей Тихонов, который затем перебрался в «Крылья Советов» и вернул волжан в элиту. Его партнер по звездному «Спартаку» 90-х годов Аленичев пока лишь сумел повторить это достижение.
Красноярский клуб домашние матчи в нынешнем сезоне проводит в манеже «Футбол-Арена Енисей», так как Центральный стадион города проходит реконструкцию к Универсиаде 2019 года. Дома в нынешнем сезоне «Енисей» выступает очень удачно, в 19 матчах проиграв лишь «Кубани» (0:2) и дважды сыграв вничью.
«Анжи» лишь в заключительном туре чемпионата России сумел избежать прямого вылета, опередив «Тосно» по результатам личных встреч. Возможность спастись в переходных матчах — неплохой результат для «Анжи», который неудачно действовал в обороне, пропустив 55 голов, и потерпел 18 поражений в 30 турах. Четыре года назад «Анжи» уже покидал
Игру в Красноярске пропустит дисквалифицированный полузащитник «Анжи» украинец Олег Данченко. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Ответные переходные матчи состоятся 20 мая в Тамбове и Каспийске.
Переходные матчи между клубами