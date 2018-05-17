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00:39 (мск), источник: ТАСС

Стыковые матчи за право сыграть в Российской футбольной премьер-лиге пройдут в четверг

ТАСС, 17 мая. Первые стыковые матчи за право сыграть в следующем сезоне в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) пройдут в четверг в Красноярске и Перми. «Енисей» примет махачкалинский «Анжи», «Амкар» сыграет с «Тамбовом».

Источник: РИА "Новости"

Сезон в двух сильнейших российских дивизионах завершается переходными матчами между командами, занявшими 13-е и 14-е места в премьер-лиге, и третьим и четвертым клубами Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Пермский «Амкар» под руководством Вадима Евсеева до последнего тура в РФПЛ рассчитывал подняться выше 13-го места, однако так и не сумел опередить «Ростов», потеряв два очка в воскресном матче против «Ахмата». Весной «Амкар» на своем поле действовал не лучшим образом, набирая очки в основном за пределами Перми. «Амкар» дома потерпел три поражения — от «Арсенала», «Рубина» и «Спартака», сыграв вничью лишь с грозненцами (0:0).

«Амкар» выступает в премьер-лиге с 2004 года и в переходных матчах сыграет впервые. Ранее пермяки дважды занимали 13-е место, а в 2010 году и вовсе остались на 14-й строчке, но в те годы практики проведения дополнительных встреч с клубами ФНЛ еще не существовало. Пермяки в уходящем сезоне крайне слабо выступили в нападении, забив в 30 матчах лишь 20 голов, но пропустили всего 30 мячей, поделив по этому показателю шестое место в премьер-лиге.

«Тамбов» также впервые выступит в стыковых матчах, команда под руководством Андрея Талалаева показала лучший результат в своей истории, на финише выдержав серьезную борьбу с калининградской «Балтикой» за четвертое место в ФНЛ. Тамбовский клуб был основан лишь в 2013 году, на третий год своего существования пробившись в ФНЛ, где занял сначала пятое, а затем и четвертое место. Генеральным директором «Тамбова» является бывший форвард и наставник московского «Спартака» Георгий Ярцев, который возглавлял сборную России на чемпионате Европы — 2004.

Первый матч команд пройдет на пермском стадионе «Звезда», начало — 17:30 мск. Главным арбитром назначен Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, дисквалифицированы форвард хозяев Дарко Бодул и полузащитник гостей Александр Дутов.

Аленичев может улучшить результат Тихонова

В 15:00 «Енисей» начнет матч против «Анжи». Сибиряков возглавляет Дмитрий Аленичев, который ранее выводил в элиту тульский «Арсенал». И если для «Тамбова» попадание в стыковые матчи является большим успехом, то в Красноярске рассчитывали на большее. Команда до последних туров вела борьбу с «Оренбургом» и «Крыльями Советов» за два первых места в ФНЛ и прямые путевки в элиту, однако осталась третьей, хотя лидировала после первого круга.

Год назад «Енисей» уже играл в переходных матчах — с «Арсеналом», но уступил тулякам за счет гола, пропущенного на своем поле — 1:2, 1:0. Сибиряков тренировал Андрей Тихонов, который затем перебрался в «Крылья Советов» и вернул волжан в элиту. Его партнер по звездному «Спартаку» 90-х годов Аленичев пока лишь сумел повторить это достижение.

Красноярский клуб домашние матчи в нынешнем сезоне проводит в манеже «Футбол-Арена Енисей», так как Центральный стадион города проходит реконструкцию к Универсиаде 2019 года. Дома в нынешнем сезоне «Енисей» выступает очень удачно, в 19 матчах проиграв лишь «Кубани» (0:2) и дважды сыграв вничью.

«Анжи» лишь в заключительном туре чемпионата России сумел избежать прямого вылета, опередив «Тосно» по результатам личных встреч. Возможность спастись в переходных матчах — неплохой результат для «Анжи», который неудачно действовал в обороне, пропустив 55 голов, и потерпел 18 поражений в 30 турах. Четыре года назад «Анжи» уже покидал премьер-лигу, сумев вернуться через год, а в 2016 году выступал в переходных матчах, дважды обыграв астраханский «Волгарь» (1:0, 2:0).

Игру в Красноярске пропустит дисквалифицированный полузащитник «Анжи» украинец Олег Данченко. Главным арбитром назначен Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Ответные переходные матчи состоятся 20 мая в Тамбове и Каспийске.

Переходные матчи между клубами премьер-лиги и ФНЛ впервые были сыграны в 2012 году. За шесть лет клубам ФНЛ лишь четырежды удалось победить в двухматчевых сериях. В 2014 году «Уфа» оказалась сильнее «Томи», а столичное «Торпедо» — «Крыльев Советов», в 2016 году «Томь» отправила в ФНЛ «Кубань», а в прошлом сезоне «СКА-Хабаровск» обыграл «Оренбург».

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