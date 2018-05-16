Директор по безопасности РФПЛ: Предлагали болельщикам альтернативу пиротехнике
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о том, что предлагалось российским болельщикам в качестве альтернативы пиротехническим изделиям.
Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин рассказал о том, что предлагалось российским болельщикам в качестве альтернативы пиротехническим изделиям.
«Стараюсь часто общаться с болельщиками клубов РФПЛ. Вместе их собрать не всегда получается. Такие встречи планируем заранее. Последний раз встречались в конце марта в
Чаще общаюсь в преддверии сложных матчей. Обговариваем с ними возможные сценарии развития событий. Если знаю о готовящихся неправомерных акциях, то прошу не делать. В большинстве случаев это работает. Я тоже по мере возможности стараюсь отвечать на их просьбы. Сейчас стало проще, потому что в каждом клубе есть специалист по работе с болельщиками — как правило, это в прошлом представитель