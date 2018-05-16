Директор по безопасности РФПЛ: Предлагали болельщикам альтернативу пиротехнике

«Стараюсь часто общаться с болельщиками клубов РФПЛ. Вместе их собрать не всегда получается. Такие встречи планируем заранее. Последний раз встречались в конце марта в Санкт-Петербурге в день матча Россия — Франция. Ребята высказали свои пожелания, мы свои. В частности, предлагалась альтернатива пиротехнике — распыление легко смываемой и безвредной краски Холи. Но для этого нужны изменения в правилах поведения. Будем решать этот вопрос.

Чаще общаюсь в преддверии сложных матчей. Обговариваем с ними возможные сценарии развития событий. Если знаю о готовящихся неправомерных акциях, то прошу не делать. В большинстве случаев это работает. Я тоже по мере возможности стараюсь отвечать на их просьбы. Сейчас стало проще, потому что в каждом клубе есть специалист по работе с болельщиками — как правило, это в прошлом представитель фан-движения, которого люди из этой среды уважают. Он является мостиком между клубом и болельщиками, — сказал Мейтин в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Павлом Пучковым и Денисом Целых.