Давид Юрченко: Думаю, у Черчесова даже нет моего номера
Почему вратарь «Тосно» хочет играть за сборную Армении, и что может этому помешать?
Почему вратарь «Тосно» хочет играть за сборную Армении, и что может этому помешать?
МЫ ВЕСЬ СЕЗОН ИГРАЛИ БЕЗ ДЕНЕГ
— Что сейчас чувствуете после этого неоднозначного для «Тосно» сезона. С одной стороны, вы выиграли Кубок России, с другой — вылетели в ФНЛ.
— Позитив
— На решающий матч с «Уфой» (0:5) у команды после победы в Кубке просто не хватило эмоций?
— Да, такой момент был. Очень много сил оставили в финале Кубка против Курска. Так что эмоции были на уровне ниже среднего. Ощущалась
— После игры в Уфе вы сказали, что «вам бы хотелось
— Ой. Я бы не хотел конкретизировать эту фразу и
— А от руководства клуба. Оно
— Конкретного разговора не было. После финала Кубка мы особо наше руководство не видели. К сожалению, никто нам внятно ничего так и не объяснил. Нас заверяли, что все долги закроют, все проблемы решат. Но на данный момент ни одно обещание так и не выполнено.
— В последний раз получали зарплату за февраль?
— Да. По премиальным, зарплате, квартирным мы ни копейки больше не получили.
— Есть опасения, что денег так и не увидите?
— Надежда умирает последней. Мы не располагаем всей информацией о финансовом состоянии «Тосно». Насколько я знаю, РФС заплатит клубу премиальные за победу в Кубке России. Это 6 миллионов. Хотелось бы, чтобы, прежде всего, закрыли долги перед администраторами, врачами, массажистами, работниками клуба. Конечно, их зарплаты не сопоставимы с нашими. Поэтому в первую очередь нужно расплатиться c ними. Пусть уже начнется хоть
ПЕРЕД КАЖДЫМ ТУРОМ БЫЛИ МЫСЛИ НЕ ВЫЙТИ НА МАТЧ
— Сколько раз по ходу сезона команда хотела бойкотировать матчи, могла не выйти на игру?
— Если честно, такие мысли посещали нас — игроков и тренеров — практически перед каждым туром.
— Даже так?
— Да. Но мы в первую очередь играем не за деньги, а за любовь к футболу. Сказалась еще и поддержка наших близких. Знаете, опустить руки — легче всего. А вот устоять и дальше держать удар — это уже совсем другое дело. Мы старались до последнего хотя бы попасть в «стыки». Но не удалось…
— То есть перед каждым матчем порой задумывались: «А зачем мне это надо»?
— Но мы все равно выходили на поле. В футбол играют не деньги, а люди. Как я уже сказал, у нас сложился классный коллектив. Друг друга поддерживали. Поэтому и возникало желание добиваться побед, решать задачу.
— Правда, что Владимира Быстрова еще зимой убрали из команды, так как он дал откровенное интервью про долги перед игроками?
— Этот вопрос нужно адресовать самому Володе. Наверняка он знает больше о случившемся. Его интервью? Но ведь Володька ничего в нем не приврал. Возможно,
— В итоге в команде весной его не видели?
— Мы общаемся с ним по телефону. У Быстрова все хорошо. Но
— Как думаете, «Тосно» после вылета в ФНЛ будет жить?
— Хочется, чтобы «Тосно» продолжил существовать. Команда уже вписала себя в историю российского футбола с хорошей стороны, выиграв Кубок. А вылет — это стечение обстоятельств. Футбольный бог нам помогал, поэтому сохраняли шансы до последнего тура. Все очень хотели остаться в
— По ходу сезона складывалось ощущение, что судья «плавят» «Тосно? В частности, после игры с «Ростовом» Дмитрий Парфенов сказал: «Судья Матюнин поддержал атмосферу, молодец. Не знаю, зачем ему нужны боковые судьи, если он сам принимает все решения. Это просто безобразие».
— Искать сейчас отговорки — это удел слабых. Все мы люди… Раз вы задаете такие вопросы, значит, сами видели, что
ПОКА НЕ УДОСТОИЛСЯ ЧЕСТИ ПООБЩАТЬСЯ СО «СПАРТАКОМ»
— Вы ведь покидаете «Тосно»?
— У меня только одно желание. Играть в футбол, дальше прогрессировать и развиваться как личность. Хочется, чтобы моя семья мной гордилась, а я ее не подводил. Мой контракт с «Тосно» действует до 31 мая.
— Что дальше?
— Сказать не могу. Сейчас я в отпуске. Еще недельку хотел бы ни о чем не думать, просто восстановиться, отдохнуть. Сезон получился тяжелым во всех отношениях. Теперь нужна небольшая передышка.
— После победы над «Спартаком» в полуфинале Кубка известный комментатор Геннадий Орлов заметил: «Давид — очень хороший вратарь. И вот я смотрел — Ребров в “Спартаке”, Селихов… Юрченко ведь на порядок выше. То есть селекционеры “Спартака” с вратарем просчитались». Ваша реакция?
— Всеми любимый Геннадий Орлов (улыбается). Его можно назвать прорицателем. Он часто говорит правильные вещи, пусть это многим и не нравится. А я — за правду и чистоту. Конечно, мне приятно слышать его мнение обо мне. Такие комплименты придают силы, чтобы расти, прибавлять.
— «Спартак» примерно на полгода потерял Селихова.
— Я пока не удостоился чести общения со «Спартаком». На меня никто не выходил. Сейчас я отдыхаю. Никакой конкретики по поводу моего будущего нет.
ХОЧУ ИГРАТЬ ЗА АРМЕНИЮ. НО КАК НА ЭТО ПОСМОТРИТ МОЙ НОВЫЙ КЛУБ?
— Неделю назад президент федерации футбола Армении Рубен Айрапетян сообщил: «К нам присоединится Юрченко, он уже официально принял приглашение сборной Армении».
— Это не совсем так. Да, мы действительно общались с Федерацией футбола Армении — и я, и мои представители. Обговорили условия, при которых я соглашусь выступать за сборную этой страны.
— Какие именно условия?
— Прежде всего, будет учитываться позиция моего нового клуба. Как там посмотрят на то, что я стану легионером? Если мой новый статус не устроит, тогда пока о сборной Армении придется забыть. Если я окажусь в Европе (чего тоже исключать нельзя), тогда не возникнет никаких препятствий. Да, я не раз говорил, что хочу играть за Армению. Для меня это новый вызов. Новый виток в карьере. Мне нужно идти дальше. Но, как я уже заметил, приоритетной будет позиция клуба, в котором я окажусь. Кому в России нужен
— Значит, в ближайших товарищеских играх Армении с Мальтой и Молдавией вы участия не примете?
— В этом пока нет смысла. Ехать, чтобы просто знакомиться, — неправильно.
— Почему?
— Потому что я подарю надежду людям, хотя я же выше обозначил свою позицию. А вдруг я еще получу микротравму в товарищеских встречах, не найдя к этому моменту клуба? И кто тогда будет заниматься моим здоровьем? В итоге я останусь без команды, да еще и с повреждением. И что мне тогда прикажете делать?
— Значит, смирились с тем, что в сборную России вас не позовут?
— Ну вы же сами видите расширенный список (улыбается). Неужели тут
— А вы не надеялись оказаться в этом списке?
— Мне не 15 лет. Я уже привык жить реалиями. Честно говоря, даже разговоров вокруг моей фигуры никаких не было. Зачем думать о том, что просто нереально и невозможно? Это просто самодурство. Выбор Черчесова нужно уважать.
ЕСЛИ ХОТИТЕ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ВРАТАРЕЙ, СПУСТИТЕ ИХ В КЛУБЫ, КОТОРЫЕ КОВЫРЯЮТСЯ ВНИЗУ
— То есть Черчесов вам в этом сезоне ни разу не звонил?
— Я даже думаю, что он не знает моего номера телефона. Поэтому звонка от него не поступало.
— Согласны с тем, что Акинфеев уникум, безоговорочно номер один? И на что тогда могут рассчитывать другие российские голкиперы?
— Вы знаете, на поле все равны. И не важно, какие у тебя были заслуги до конкретного матча. Все познается в сравнении и в здоровой конкуренции. Черчесов заявил, что Игорь — номер один. И это не обсуждается. Надо отдать должное Акинфееву. Он показывает высокий уровень далеко не первый год. Дай бог ему здоровья. Чтобы еще лет пять играл. Когда такие сильные вратари выступают в нашем чемпионате, для остальных это отличный стимул пытаться им соответствовать или даже немного их превзойти.
— Как в целом отнеслись к выбору Черчесова: Акинфеев, Лунев, Габулов, Джанаев?
— На чемпионате мира должны ехать три вратаря. Что тут сказать? Выбор объективен. Значит, на данный момент эти голкиперы лучшие. Габулов? Признаюсь, я не видел его матчей в Бельгии. И поэтому говорить о Владимире мне просто некорректно. Станислав Саламович, думаю, все проанализировал и принял такое решение.
— Голкипер «Уфы» Александр Беленов
— Мне кажется, я даже намного раньше Сашки озвучил эту мысль. Такая тенденция есть. Я даже сказал, что если вы хотите проверить уровень вратарей, спустите их в клубы, которые ковыряются внизу, бьются за выживание. Пускай там они себя проявляют и показывают, насколько они хороши. Им придется минимум 10 раз за матч реагировать на удары в створ. Считаю, всех нужно анализировать по общим критериям.
— Значит, есть
— Отбить мяч может любой вратарь. Все зависит от исполнения. Просто внизу таблицы ты испытываешь большее давление. А голкипер, на мой взгляд, должен быть силен психологически. Те, кто в каждой встрече хотят спасти свою команду, прикладывают, поверьте, немало усилий. Тяжело сравнивать и делать мне
— Последний вопрос. Как сейчас проводите отпуск?
— Приехал домой, нахожусь в Москве. Буду проводить время с сыном. Может быть, поедем с ним за город, к родителям. В общем, буду с близкими. Долго отсутствовал, разъезжал. Соскучился по семье. Да и если быть до конца откровенным — нет сейчас возможности поехать за границу, исходя из финансовой ситуации в «Тосно».