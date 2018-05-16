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19:39 (мск), источник: ТАСС

РФС обязал «Тосно» выплатить «Зениту» задолженность по трансферу Чернова

ТАСС, 16 мая. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) обязала клуб «Тосно» из Ленинградской области выплатить санкт-петербургскому «Зениту» задолженность по трансферу защитника Евгения Чернова. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Чернов перешел в «Тосно» на правах аренды перед началом сезона-2017/18. Всего за команду футболист провел 25 матчей, в которых отдал четыре передачи.

В качестве обеспечительной меры РФС наложил на «Тосно» запрет на регистрацию новых игроков. Ранее палата РФС ввела клубу такое же наказание за невыплату задолженности по контракту полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова.

Запрет на регистрацию игроков введен на неопределенный срок и может быть снят палатой РФС после заявления «Тосно» в случае выполнения обязательств перед «Зенитом».

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