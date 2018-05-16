РФС обязал «Тосно» выплатить «Зениту» задолженность по трансферу Чернова

Чернов перешел в «Тосно» на правах аренды перед началом сезона-2017/18. Всего за команду футболист провел 25 матчей, в которых отдал четыре передачи.

В качестве обеспечительной меры РФС наложил на «Тосно» запрет на регистрацию новых игроков. Ранее палата РФС ввела клубу такое же наказание за невыплату задолженности по контракту полузащитника московского ЦСКА Александра Макарова.