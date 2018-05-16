«Спартак» и «Динамо» в сумме оштрафованы на 620 тыс. рублей по итогам матча РФПЛ

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Встреча заключительного тура чемпионата России прошла 13 мая на «Открытие-Арене» в Москве и завершилась победой «Динамо» со счетом 1:0.

«Со стороны болельщиков обеих команд было использование пиротехники и скандирование ненормативной лексики, — отметил Григорьянц. — Кроме того, в секторе фанатов “Спартака” была сожжена атрибутика “Динамо”, и они бросали предметы в район технической зоны команды соперника. На секторе “Динамо” был вывешен оскорбительный баннер. Таким образом, “Спартак” за использование болельщиками пиротехники оштрафован на 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — на 100 тыс., за неправомерное действие зрителей, направленное на возбуждение вражды между фанатами, — на 150 тыс., потому что нарушение третье в сезоне, и за бросание на поле предметов — на 20 тыс.».

«Штрафы “Динамо”: за использование болельщиками пиротехники — 100 тыс. рублей, за скандирование ненормативной лексики — 100 тыс., за публичную демонстрацию оскорбительного баннера — 50 тыс.», — сообщил глава КДК.

«Болельщики “Зенита” в матче со “СКА-Хабаровском” (6:0) скандировали нецензурные выражения, за что клуб оштрафован на 100 тыс. рублей. В Уфе после окончания матча с “Тосно” (5:0) на поле выбежали сначала три болельщика, а потом еще группа — всего около 20 человек. За массовое появление на поле посторонних лиц и необеспечение безопасности футбольный клуб “Уфа” наказан на 100 тыс. рублей», — отметил Григорьянц.