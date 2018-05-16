«Спартак» снова станет чемпионом. Вот что для этого надо поменять Каррере

Источник: Sport24

Даже несмотря на два проваленных трансферных окна подряд и немолодой состав команды в целом, «Спартак» имеет шансы сохранить сильнейший подбор игроков в чемпионате России. Для этого руководству нужно иметь конкретный план действий и список тех, кто пополнит команду в самое ближайшее время.

«Вопрос о спортивном директоре клуба нужно адресовать не мне. Это должно решать руководство». Массимо Каррера

Вокруг работы «Спартака» на трансферных рынке постоянно ходило много странных слухов. Европейские и российские СМИ писали, что агенты потенциальных новичков порой приходят в недоумение, когда с ними ведут переговоры сразу несколько представителей клуба и обсуждают разные условия одних и тех же сделок. Чтобы избежать такого, «Спартаку» было бы полезно определиться с человеком, который займет должность спортивного директора и будет отвечать за все коммуникации по трансферам и переговоры.

«Нам нужно постараться найти игроков до начала чемпионата мира, чтобы не попасть на цены, которые могут вырасти в два или три раза после турнира… Хотим приобрести четыре-пять игроков, столько же хотим продать. Мы же не отправим на выход десять, если возьмем пять!» Массимо Каррера

Подводя итоги сезона, Каррера задал ориентир летней трансферной кампании «Спартака». Отталкиваясь от прошедшего заседания совета директоров, Массимо четко дал понять: обновлению подлежит половина состава. Независимо от попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Спартак» должен приобрести минимум трех новых игроков. А в случае удачной квалификации и больше.

«Было бы здорово собрать определенный микс из игроков “Спартака-2”. Я слежу за ними — чуть меньше, чем в прошлом сезоне, так как у нас много игр. Но слежу» Массимо Карррера

Обсуждая отдачу академии и количество молодых игроков в составе основной команды, боссы «Спартака» намекнули Каррере: неплохо было бы использовать молодежь почаще. Похоже, что в ближайшее время сразу несколько игроков «Спартака-2» получат шанс проявить себя в первом составе. Артем Мамин, Зелимхан Бакаев, Георгий Тигиев и Николай Рассказов — первые кандидаты на повышение.

Всеобщая вера всех «Спартака» в Дениса Давыдова окончательно иссякла. Нападающий-мем уже имеет на руках несколько предложений, в том числе от клубов из восточной Европы. Но зная характер футболиста, думаю, что российский вариант продолжение карьеры Давыдова намного более вероятен.

«Главная цель трансферного окна — найти центрального защитника и опорного полузащитника с российским паспортом» Массимо Каррера

После окончания контракта Таски и неудачного опыта с арендой Максимовича Каррере и селекционному штабу «Спартака» придется хорошенько поломать голову над тем, где найти квалифицированного центрального защитника. Сделать это до чемпионата мира будет практически невозможно. Кстати, кандидатура универсального Нойштедтера в этой связи уже не выглядит такой сомнительной.

Видимо, Каррера в следующем сезоне планирует чаще использовать тактику с тремя центральными защитниками. А значит, в пару к Джикии и Кутепову нужен опытный игрок, который будет руководить всей обороной и начинать атаки. Боккетти Каррера в этой роли, похоже, не видит. Наверное, можно было бы облегчить себе жизнь и пораньше разглядеть эти качества в Пашаличе, но на максимальной удобной для себя позиции хорват сыграл всего два матча за год.

«Роман Зобнин в будущем может вырасти в топового футболиста, но для этого он должен играть на своей позиции — в центре полузащиты. Он является тем человеком, на которого все в команде должны равняться» Массимо Каррера

Линия полузащиты (за исключением опорника с российским паспортом) требует усиления. Прежде всего справа: Самедов в прошедшем сезоне выглядел неубедительно, а заменить его в команде просто некем. Главной интригой вновь станет возможный уход Промеса, но я практически уверен, что Квинси останется в «Спартаке» и на будущий год. Возможная покупка Ташаева может стать такой же удачной сделкой, какой два года назад стал Зобнин.

Прошедшей зимой «Спартак» активно интересовался возможностью приобретения бразильца Алекса Тейшеры. Агенты полузащитника также были не против вернуть своего клиента из Китая. В случае выхода в Лигу чемпионов и выгодной продажи Зе Луиша «Спартак» может вернуться к кандидатуре Тейшейры, но для боссов красно-белых эта сделка будет не самой дешевой.

«Согласен ли я с мнением о том, что русский костяк команды должен покинуть “Спартак”? Нет, не согласен» Массимо Каррера

Все, кто требуют немедленно избавиться от Комбарова, видимо, не понимают: потеря реального конкурента за место в составе может сыграть злую шутку с Мельгарехо. Паспортистами в условиях лимита вряд ли стоит разбрасываться.

Ребров после травмы Селихова вообще основной вратарь «Спартака» и должен будет играть в Лиге чемпионов. Дублера Максименко возможый провал в ЛЧ может серьезно сломать.

Глушаков также останется в «Спартак», но при условии, что их недомолвки с главным тренером будут урегулированы. Спрос на Дениса среди российских клубов высок, но возможный уход капитана не принесет плюсов ни «Спартаку», ни, скорее всего, самому Глашакову.

Гораздо больше вопросов к ряду легионеров «Спартака». Джано в этом сезоне РФПЛ шесть раз выходил с первых минут и всего трижды — с первых минут. К сожалению, статистика и польза команде указывают на то, что Ананидзе — давно не ликвидный товар. Петковича «Спартаку» стоит отдать в аренду, а Попова — оставить у «Рубине». Ивелин — игрок качественный, но «Спартак» — явно не его команда. Наконец, Педро Роша получит последний шанс: до декабря он заиграть раскрыться в «Спартаке» он прост обязан.

«Я знаком с работой специалиста Рауля Рианчо, но пока не определился, будет ли он работать вместе с нами» Массимо Каррера

Серьезные изменения в новом сезоне претерпит и тренерский штаб Карреры. По информации Sport24.ru в компании с уже ушедшим Пилипчуком может оказаться физиотерапевт Джорджо Д’Урбано, контракт с которым не будет продлен. Приход в команду Рианчо — вопрос практически решенный. Ассистенты Карреры Атила Мальфатти и Джанлука Риоми сохранят свои должности и продлят контракты еще на год.