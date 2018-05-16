Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Проект «Украина» проигран: США решили не тратиться
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
43-летняя Рудковская готовится родить дочку
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Ксения Собчак в платье в горох вышла в свет во Франции
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Провокации Киева в день открытия Крымского моста были ожидаемы
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Победительница «Евровидения» отказалась ехать в Россию
На сколько подорожает ОСАГО
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
14:58 (мск), источник: Sport24

«Спартак» снова станет чемпионом. Вот что для этого надо поменять Каррере

Максим Алланазаров — о том, каким должен быть новый «Спартак».

Источник: Sport24

Даже несмотря на два проваленных трансферных окна подряд и немолодой состав команды в целом, «Спартак» имеет шансы сохранить сильнейший подбор игроков в чемпионате России. Для этого руководству нужно иметь конкретный план действий и список тех, кто пополнит команду в самое ближайшее время.

«Вопрос о спортивном директоре клуба нужно адресовать не мне. Это должно решать руководство».
Массимо Каррера

Вокруг работы «Спартака» на трансферных рынке постоянно ходило много странных слухов. Европейские и российские СМИ писали, что агенты потенциальных новичков порой приходят в недоумение, когда с ними ведут переговоры сразу несколько представителей клуба и обсуждают разные условия одних и тех же сделок. Чтобы избежать такого, «Спартаку» было бы полезно определиться с человеком, который займет должность спортивного директора и будет отвечать за все коммуникации по трансферам и переговоры.

«Нам нужно постараться найти игроков до начала чемпионата мира, чтобы не попасть на цены, которые могут вырасти в два или три раза после турнира… Хотим приобрести четыре-пять игроков, столько же хотим продать. Мы же не отправим на выход десять, если возьмем пять!»
Массимо Каррера

Подводя итоги сезона, Каррера задал ориентир летней трансферной кампании «Спартака». Отталкиваясь от прошедшего заседания совета директоров, Массимо четко дал понять: обновлению подлежит половина состава. Независимо от попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Спартак» должен приобрести минимум трех новых игроков. А в случае удачной квалификации и больше.

«Было бы здорово собрать определенный микс из игроков “Спартака-2”. Я слежу за ними — чуть меньше, чем в прошлом сезоне, так как у нас много игр. Но слежу»
Массимо Карррера

Обсуждая отдачу академии и количество молодых игроков в составе основной команды, боссы «Спартака» намекнули Каррере: неплохо было бы использовать молодежь почаще. Похоже, что в ближайшее время сразу несколько игроков «Спартака-2» получат шанс проявить себя в первом составе. Артем Мамин, Зелимхан Бакаев, Георгий Тигиев и Николай Рассказов — первые кандидаты на повышение.

Всеобщая вера всех «Спартака» в Дениса Давыдова окончательно иссякла. Нападающий-мем уже имеет на руках несколько предложений, в том числе от клубов из восточной Европы. Но зная характер футболиста, думаю, что российский вариант продолжение карьеры Давыдова намного более вероятен.

«Главная цель трансферного окна — найти центрального защитника и опорного полузащитника с российским паспортом»
Массимо Каррера

После окончания контракта Таски и неудачного опыта с арендой Максимовича Каррере и селекционному штабу «Спартака» придется хорошенько поломать голову над тем, где найти квалифицированного центрального защитника. Сделать это до чемпионата мира будет практически невозможно. Кстати, кандидатура универсального Нойштедтера в этой связи уже не выглядит такой сомнительной.

Видимо, Каррера в следующем сезоне планирует чаще использовать тактику с тремя центральными защитниками. А значит, в пару к Джикии и Кутепову нужен опытный игрок, который будет руководить всей обороной и начинать атаки. Боккетти Каррера в этой роли, похоже, не видит. Наверное, можно было бы облегчить себе жизнь и пораньше разглядеть эти качества в Пашаличе, но на максимальной удобной для себя позиции хорват сыграл всего два матча за год.

«Роман Зобнин в будущем может вырасти в топового футболиста, но для этого он должен играть на своей позиции — в центре полузащиты. Он является тем человеком, на которого все в команде должны равняться»
Массимо Каррера

Линия полузащиты (за исключением опорника с российским паспортом) требует усиления. Прежде всего справа: Самедов в прошедшем сезоне выглядел неубедительно, а заменить его в команде просто некем. Главной интригой вновь станет возможный уход Промеса, но я практически уверен, что Квинси останется в «Спартаке» и на будущий год. Возможная покупка Ташаева может стать такой же удачной сделкой, какой два года назад стал Зобнин.

Прошедшей зимой «Спартак» активно интересовался возможностью приобретения бразильца Алекса Тейшеры. Агенты полузащитника также были не против вернуть своего клиента из Китая. В случае выхода в Лигу чемпионов и выгодной продажи Зе Луиша «Спартак» может вернуться к кандидатуре Тейшейры, но для боссов красно-белых эта сделка будет не самой дешевой.

«Согласен ли я с мнением о том, что русский костяк команды должен покинуть “Спартак”? Нет, не согласен»
Массимо Каррера

Все, кто требуют немедленно избавиться от Комбарова, видимо, не понимают: потеря реального конкурента за место в составе может сыграть злую шутку с Мельгарехо. Паспортистами в условиях лимита вряд ли стоит разбрасываться.

Читайте также
«Я мог ошибаться, но никого не предал». Большое интервью с Каррерой

Ребров после травмы Селихова вообще основной вратарь «Спартака» и должен будет играть в Лиге чемпионов. Дублера Максименко возможый провал в ЛЧ может серьезно сломать.

Глушаков также останется в «Спартак», но при условии, что их недомолвки с главным тренером будут урегулированы. Спрос на Дениса среди российских клубов высок, но возможный уход капитана не принесет плюсов ни «Спартаку», ни, скорее всего, самому Глашакову.

Гораздо больше вопросов к ряду легионеров «Спартака». Джано в этом сезоне РФПЛ шесть раз выходил с первых минут и всего трижды — с первых минут. К сожалению, статистика и польза команде указывают на то, что Ананидзе — давно не ликвидный товар. Петковича «Спартаку» стоит отдать в аренду, а Попова — оставить у «Рубине». Ивелин — игрок качественный, но «Спартак» — явно не его команда. Наконец, Педро Роша получит последний шанс: до декабря он заиграть раскрыться в «Спартаке» он прост обязан.

«Я знаком с работой специалиста Рауля Рианчо, но пока не определился, будет ли он работать вместе с нами»
Массимо Каррера

Серьезные изменения в новом сезоне претерпит и тренерский штаб Карреры. По информации Sport24.ru в компании с уже ушедшим Пилипчуком может оказаться физиотерапевт Джорджо Д’Урбано, контракт с которым не будет продлен. Приход в команду Рианчо — вопрос практически решенный. Ассистенты Карреры Атила Мальфатти и Джанлука Риоми сохранят свои должности и продлят контракты еще на год.

Что до Карреры, то руководству «Спартака» стоит предложить Массимо новый контракт независимо от попадания в группу Лиги чемпионов. Иначе придется начинать строить все заново, и это может затянуться еще на 16 лет.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Зарплата Черчесова шокирует. Он в топ-5 самых дорогих тренеров ЧМ
Жены и подруги хоккеистов сборной России на ЧМ
Усталость и слабое большинство: почему проигрывает Россия
Первые списки: кто приедет в Россию на ЧМ-2018
Так ли страшна Канада? Что мы знаем о ближайшем сопернике России
Французская дуэль: в Лионе пройдет финал Лиги Европы
Месси рассказал правду о соперничестве с Роналду
СМИ: Марио Балотелли согласовал условия контракта с «Марселем»
Спорт-Экспресс
Авто
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео) Одними из первых Правила дорожного движения на только что открывшемся мосту через Керченский пролив нарушили байкеры
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Ксения Собчак с мамой представила фильм «Дело Собчака» в Каннах В Российском павильоне состоялась презентация документальной ленты об Анатолии Собчаке
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Некоторые из романов в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами. Зато какими!
Дети
43-летняя Рудковская готовится родить дочку Продюсер и ее муж хотят, чтобы в их семье появилась девочка. 
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь