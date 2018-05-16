Фанаты «Зенита» проводили Кришито в аэропорту с баннерами и пиротехникой
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» в аэропорту Пулково проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито.
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» в аэропорту Пулково проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито.
Фанаты принесли в аэропорт баннеры, скандировали «Миммо Кришито» и «спасибо» и жгли пиротехнику. Видеозапись опубликована в официальном микроблоге «Зенита» в Twitter.
Кришито попрощался с болельщиками после окончания домашнего матча 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Итальянский игрок покинул
В статусе свободного агента Кришито перейдет в итальянский «Дженоа».