Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
В Дании придумали белье, которое можно не стирать неделями
Текущие события
Футбол. Еврокубки
21:45
Марсель
Атлетико
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Сборные
15.05
Саудовская Аравия2
Греция0
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Евгения Медведева ответила бывшему тренеру
Жириновский назвал сумму своей пенсии
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Россия проиграла Швеции первое место в группе на чемпионате мира
Овечкин вошел в символическую сборную десятилетия
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
20Россия проиграла Швеции первое место в группе
11:40 (мск), источник: Р-Спорт

Фанаты «Зенита» проводили Кришито в аэропорту с баннерами и пиротехникой

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Болельщики петербургского футбольного клуба «Зенит» в аэропорту Пулково проводили покинувшего команду итальянского защитника Доменико Кришито.

Источник: РИА "Новости"

Фанаты принесли в аэропорт баннеры, скандировали «Миммо Кришито» и «спасибо» и жгли пиротехнику. Видеозапись опубликована в официальном микроблоге «Зенита» в Twitter.

Кришито попрощался с болельщиками после окончания домашнего матча 30-го тура чемпионата России против «СКА-Хабаровска». Итальянский игрок покинул Санкт-Петербург после семи сезонов в клубе, с которым он дважды выиграл чемпионат России, один раз Кубок страны и дважды Суперкубок России. В сезоне-2017/18 31-летний итальянец был капитаном «сине-бело-голубых».

В статусе свободного агента Кришито перейдет в итальянский «Дженоа».

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Дженоа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Россия проиграла шведам и сыграет с канадцами в плей-офф ЧМХ
Кубок Стэнли. Русский вратарь «Тампы» притормозил Овечкина
На ЧМХ-2018 определились четвертьфинальные пары
Плющенко: Трусова может сохранить четверные во взрослом катании
Зайцева: Российский биатлон в кризисе, не надо искать виновных
СМИ: Марио Балотелли согласовал условия контракта с «Марселем»
Месси о переходе Неймара в «Реал»: Будет ужасным событием
Спорт-Экспресс
Авто
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы» По мнению авторов предложения, знак, который сейчас заставляют клеить автомобилистов, «давно потерял свою актуальность»
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Звезда «Груза 200» рассказала о съемках сцены изнасилования Агния Кузнецова вспоминает, что после премьеры Алексей Балабанов признался ей, что в фильме она «сыграла Россию»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Тест: слух или реальность? Что ты знаешь о романах звезд Давай проверим, насколько хорошо ты помнишь о романах звезд. Некоторые из них в свое время были суперобсуждаемыми, а другие оказались только слухами, зато какими!
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь