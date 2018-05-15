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15 мая, источник: Спорт-Экспресс

«Зенит» выбирает тренера и может вернуть Денисова?

Роберто Манчини сразу после окончания чемпионата покинул «Зенит». По официальной информации, на сегодняшний день существуют три кандидата на место главного тренера петербургского клуба (один из них — Сергей Семак). Обозреватель «СЭ» рассказывает — как может развиваться ситуация.

Источник: Спорт-Экспресс

Заседание совета директоров питерского клуба официально не имело задачу выбрать нового главного тренера. По моей информации, главный пункт повестки дня звучал так: «Стратегия развития клуба». Менеджмент «Зенита» подготовил ее, однако документ в итоге решено доработать.

Понятно, что стратегия содержала и спортивную составляющую — возможно, речь зашла и о том, что особое внимание необходимо уделить доморощенным футболистам, учитывая а) сохраняющийся лимит, пусть и в перспективе на ближайшие два года; б) правила УЕФА по таким игрокам в заявке на еврокубки; в) проблему с отсутствием местных в «Зените», что порой чувствуется и по настроениям публики.

СЕМАК

Сергей Семак, по данным моих источников в Петербурге, прибыл на совет директоров по приглашению структуры, которая патронирует клуб — вероятно, боссы «Уфы» тоже были поставлены в курс. Поэтому в данном случае не стоит говорить о том, что для башкирской команды поездка Сергея Богдановича в Северную столицу стала полной неожиданностью.

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Семак изложил свое видение ситуации — и это нельзя назвать речью в духе «готов на все, буду работать с теми, кто есть». Принять «Зенит» только ради того, чтобы получить строчку в резюме, тренер не хочет, спрос ведь будет самым высоким. Именно поэтому кандидат высказался о составе и необходимости перемен. Со стороны получился довольно откровенный разговор.

Далее Сергея Богдановича попросили удалиться, а затем пригласили вновь, чтобы объявить, что он вошел в топ-3 кандидатов. А в дальнейшем ему позвонят.

По данным коллеги по «СЭ» Дмитрия Симонова, в договоре Семака с «Уфой» есть пункт о выплате одного миллиона евро, если тренер уходит в другой клуб.

В тренерский штаб Семака могут войти Александр Низелик, Анатолий Тимощук и Игорь Симутенков.

Выйдя в плей-офф Лиги чемпионов, ПАУЛУ ФОНСЕКА пришел на пресс-конференцию в костюме Зорро. Чем еще удивит тренер «Шахтера»? | Источник: Reuters

ФОНСЕКА

Очень странная история сложилась с Диком Адвокатом. По моим данным, голландец действительно являлся кандидатом, но еще до заседания совета директоров тему сняли с повестки дня.

Любопытна ситуация с Фонсекой. Контракт португальца с «Шахтером» подошел к концу и он вправе сработать на повышение — донецкий клуб от него никуда не уйдет (там сделали очень солидное финансовое предложение и готовы некоторое время ждать), а в случае с «Вест Хэмом», который рассматривает кандидатуру Паулу, можно сыграть на интересе «Зенита». Это, впрочем, вряд ли понравится питерцам.

Лучано СПАЛЛЕТТИ | Источник: Reuters

СПАЛЛЕТТИ И САРРИ

Некоторые источники еще называют имя Лучано Спаллетти, который уже работал в Санкт-Петербурге, а сейчас тренирует миланский «Интер». В его случае есть сдерживающий фактор — то, как Лучано расставался с «Зенитом». После отстранения от руководства командой в марте 2014-го итальянец получил предложение о разрыве контракта с определенной компенсацией. Лучано не согласился, и получал еще около года зарплату в «Зените» (по данным итальянской прессы, примерно четыре миллионов евро) — вряд ли подобная принципиальность итальянца в финансовом вопросе напрочь забыта.

Кроме того, у Лучано весьма жесткие требования по селекции, а сине-бело-голубым предстоит в ближайшее время разобраться по более, чем десятку арендованных футболистов, которые могут вернуться в команду этим летом.

Есть еще Маурицио Сарри. Но здесь все очень запутанно — как в плане неустойки «Наполи», так и в смысле конкуренции с топ-клубом из Европы. Говорят в основном о «Челси». Бороться с таким монстром «Зениту» объективно тяжело.

5 мая. Москва. «Локомотив» — «Зенит» — 1:0. Игорь ДЕНИСОВ: слезы после победы | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОГНОЗ

Семак — очень понятная в данном случае кандидатура. Играл в Петербурге, работал в штабе именитых иностранцев и просто блестяще проявил себя в качестве самостоятельного тренера. «Уфа» — шестая, «Зенит» с гораздо большими возможностями — пятый. Разница невелика.

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Семак имеет поддержку в среде болельщиков, вираж на последнем матче сезона скандировал его фамилию. Сергей Богданович обладает хорошей репутацией, его рассматривали в качестве кандидата на пост главного тренера сборной России еще летом 2016-го.

Риск? Безусловно. «Зенит» привык к тренерам-легионерам, клуб всегда ориентировался на громкие фамилии. С другой стороны, после Боаша-Луческу-Манчини и всего, что с ними связано, пора, возможно, поменять вектор?

И знаковым событием может стать то, что в Петербурге окажется не только Семак, но и Игорь Денисов — а разговоры о том, что капитан «Локо», доказавший свою «футбольную правду» золотом в Черкизове, хотел бы завершить карьеру в родном городе, становятся все настойчивее. Дорого Денисов не обойдется — у него остается всего год контракта с железнодорожниками. А в обратном направлении может проследовать Магомед Оздоев, который нравится Юрию Семину.

Сергей ЕГОРОВ.

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