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20:59 (мск), источник: Советский спорт

Геннадий Орлов: Дзюба вернется в «Зенит», он любит Петербург

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы вернуться в «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, Дзюба вернется в «Зенит», хотя он был недоволен не только тренером, но и кое-кем из руководства. Он любит Петербург и «Зенит», я это знаю лично. Артем может вернуться.

Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок, столько назабивал! Я не могу понять Манчини, который брал Заболотного вместо Дзюбы. Но Дзюба обладатель Кубка России, хорошо играл за «Спартак», много забивал за «Зенит». Просто статистику посмотрите. А Заболотный не забивал и вообще первый год в РФПЛ провел. И ему не 19 лет, — сказал Орлов в своем видеоблоге.

На счету 29-летнего Дзюбы в составе «Арсенала» 10 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

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