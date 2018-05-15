Геннадий Орлов: Дзюба вернется в «Зенит», он любит Петербург

«Думаю, Дзюба вернется в «Зенит», хотя он был недоволен не только тренером, но и кое-кем из руководства. Он любит Петербург и «Зенит», я это знаю лично. Артем может вернуться.

Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок, столько назабивал! Я не могу понять Манчини, который брал Заболотного вместо Дзюбы. Но Дзюба обладатель Кубка России, хорошо играл за «Спартак», много забивал за «Зенит». Просто статистику посмотрите. А Заболотный не забивал и вообще первый год в РФПЛ провел. И ему не 19 лет, — сказал Орлов в своем видеоблоге.