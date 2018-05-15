Геннадий Орлов: Дзюба вернется в «Зенит», он любит Петербург
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы вернуться в «Зенит».
Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил шансы форварда тульского «Арсенала» Артема Дзюбы вернуться в «Зенит».
«Думаю, Дзюба вернется в «Зенит», хотя он был недоволен не только тренером, но и
Дзюбу не заменить, он сложившийся игрок, столько назабивал! Я не могу понять Манчини, который брал Заболотного вместо Дзюбы. Но Дзюба обладатель Кубка России, хорошо играл за «Спартак», много забивал за «Зенит». Просто статистику посмотрите. А Заболотный не забивал и вообще первый год в РФПЛ провел. И ему не 19 лет, — сказал Орлов в своем видеоблоге.
На счету 29-летнего Дзюбы в составе «Арсенала» 10 матчей, в которых он забил шесть голов и сделал три результативные передачи.