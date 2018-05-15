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Самедов: Моей карьере многие бы позавидовали
Полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов сказал, что доволен карьерой, хотя она могла сложиться и лучше.
Полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов сказал, что доволен карьерой, хотя она могла сложиться и лучше.
«Карьера скоро закончится, хотя силы у меня ещё есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен карьерой, многие бы позавидовали. Но
Самедов начал карьеру на взрослом уровне в «Спартаке» в 2001 году. В 2005-м перешёл в «Локомотив», после чего, до возвращения в стан