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20:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Самедов: Моей карьере многие бы позавидовали

Полузащитник сборной России и «Спартака» Александр Самедов сказал, что доволен карьерой, хотя она могла сложиться и лучше.

Источник: РИА "Новости"

«Карьера скоро закончится, хотя силы у меня ещё есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен карьерой, многие бы позавидовали. Но что-то, конечно, могло сложиться лучше. Например, будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, я бы уехал из России в хороший чемпионат. Имелись все данные и возможности, но по разным причинам я потерял много времени», — цитирует 33-летнего футболиста «Большой спорт».

Самедов начал карьеру на взрослом уровне в «Спартаке» в 2001 году. В 2005-м перешёл в «Локомотив», после чего, до возвращения в стан красно-белых в 2017 году, выступал за «Москву» и столичное «Динамо».

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