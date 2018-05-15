Самедов: Моей карьере многие бы позавидовали

«Карьера скоро закончится, хотя силы у меня ещё есть. Но я абсолютно точно скажу: да, я очень доволен карьерой, многие бы позавидовали. Но что-то, конечно, могло сложиться лучше. Например, будь у 21-летнего Самедова голова нынешнего, я бы уехал из России в хороший чемпионат. Имелись все данные и возможности, но по разным причинам я потерял много времени», — цитирует 33-летнего футболиста «Большой спорт».