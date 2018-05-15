«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» заинтересованы в приобретении Промеса

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассматривает Промеса как усиление атакующей линии команды. В 38 матчах АПЛ текущего сезона «Ньюкасл» забил лишь 39 голов. Отмечается, что скауты команды посетили два матча с участием голландского форварда «Спартака».

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман посоветовал руководству клуба приобрести своего соотечественника. «Рома» уже не в первый раз интересуется Промесом. В прошлое межсезонье римляне хотели арендовать 26-летнего футболиста, но «Спартак» отказался.