«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» заинтересованы в приобретении Промеса
По информации журналиста Алана Мура на сайте Back Page Football, «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» уже выходили на связь с агентом Промеса.
По информации журналиста Алана Мура на сайте Back Page Football, «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» уже выходили на связь с агентом Промеса.
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассматривает Промеса как усиление атакующей линии команды. В 38 матчах АПЛ текущего сезона «Ньюкасл» забил лишь 39 голов. Отмечается, что скауты команды посетили два матча с участием голландского форварда «Спартака».
Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман посоветовал руководству клуба приобрести своего соотечественника. «Рома» уже не в первый раз интересуется Промесом. В прошлое межсезонье римляне хотели арендовать 26-летнего футболиста, но «Спартак» отказался.
«Тоттенхэм» контактировал с агентом Промеса на прошлой неделе. Ожидается, что «Спартак» готов будет продать форварда за 25 млн евро.