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19:59 (мск), источник: Советский спорт

«Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» заинтересованы в приобретении Промеса

По информации журналиста Алана Мура на сайте Back Page Football, «Тоттенхэм», «Ньюкасл» и «Рома» уже выходили на связь с агентом Промеса.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассматривает Промеса как усиление атакующей линии команды. В 38 матчах АПЛ текущего сезона «Ньюкасл» забил лишь 39 голов. Отмечается, что скауты команды посетили два матча с участием голландского форварда «Спартака».

Полузащитник «Ромы» Кевин Стротман посоветовал руководству клуба приобрести своего соотечественника. «Рома» уже не в первый раз интересуется Промесом. В прошлое межсезонье римляне хотели арендовать 26-летнего футболиста, но «Спартак» отказался.

«Тоттенхэм» контактировал с агентом Промеса на прошлой неделе. Ожидается, что «Спартак» готов будет продать форварда за 25 млн евро.

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