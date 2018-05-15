Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В РФ ответили на предложение Киева считать Крымский мост «общим»
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
В школах Москвы введут пятую четверть
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 простых варианта
Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в знак протеста
Текущие события
Футбол. Сборные
перерыв
Саудовская Аравия1
Греция0
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне
Киселев выдвинул Киеву ультиматум
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия обыграла Словакию в матче чемпионата мира
Сборная России в порядке, и вот почему
Мэрайя Кэри стала неузнаваемой, сбросив десятки килограммов
Гуф признался в любви Кети Топурия
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Пять удивительных фактов о Крымском мосте (фото)
Москве предрекли большую распродажу квартир
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты обыграли сборную Словакии
8Хэмилтон выиграл Гран-при Испании
19:07 (мск), источник: Р-Спорт

«Уфа» не ищет замену Семаку

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Сергей Астахов. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил РИА Новости, что Сергей Семак остается главным тренером команды, и переговоры с другими специалистами не ведутся.

Ранее сообщалось, что Семак входит в список кандидатов на пост главного тренера петербургского «Зенита». В понедельник экс-полузащитник сборной России посетил заседание совета директоров «сине-бело-голубых» в офисе «Газпрома».

Читайте также
Сергей Семак — о назначении в «Зенит»: Пока еще далеко до этого

«Мы не ведем никаких переговоров с другими тренерами. У нас есть главный тренер — Сергей Семак, общаться с другими специалистами будет неправильно с моей стороны. Вчера разговаривал с ним, он был в офисе (“Газпрома”). Выбор Сергея Богдановича, наверное, будет правильным, если ему сделают предложение. Но никто не говорит о том, что Семак обязательно согласится. Категорично говорить о том, что если будет предложение от “Зенита”, он его примет, я бы не стал», — сказал Газизов по телефону.

«Семак пообщался с руководством “Зенита”, с клубом, который ему близок. Не думаю, что здесь есть что-то критическое. Он имеет право разговаривать с “Зенитом”, никаких проблем не вижу, разрешения у нас спрашивать не надо. Я знаю, что происходит. “Уфа” тоже дает хорошие условия для работы, наш клуб, конечно, не гранд, но тренер показывает с нашей командой хорошие результаты», — добавил Газизов.

«Уфа» под руководством Семака заняла шестое место в российской премьер-лиге и завоевала право выступить в квалификации Лиги Европы в следующем сезоне.

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тренеры и спортсмены против: кто составит конкуренцию Тутберидзе
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Сборная Канады сыграет с Россией или Швецией в 1/4 финала ЧМ
Убрать детей со льда: голландцы хотят запретить Загитову
Стали известны 10 команд-участниц клубного ЧМ по футболу
Футболисты «Краснодара» вошли в состав сборной Швеции на ЧМ-2018
Роберто Манчини поделился ожиданиями от работы в сборной Италии
Рыжиков покинул «Рубин» после 10 лет выступления за команду
Три европейских клуба заинтересованы в приобретении Промеса
Новости
Авто
Полисы ОСАГО подорожают: известно, как сильно Банк России предлагает на первом этапе либерализации тарифов в ОСАГО расширить границы тарифного коридора на 20%
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
От Бони до Наоми: все премьеры седьмого дня Каннского фестиваля Очередной день Каннского фестиваля ознаменовался порцией громких премьер, в числе которых «Черный клановец» Спайка Ли, «Экстаз» Гаспара Ноэ и «Дом, который построил Джек» Ларса фон Триера
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь