«Уфа» не ищет замену Семаку

Ранее сообщалось, что Семак входит в список кандидатов на пост главного тренера петербургского «Зенита». В понедельник экс-полузащитник сборной России посетил заседание совета директоров «сине-бело-голубых» в офисе «Газпрома».

«Мы не ведем никаких переговоров с другими тренерами. У нас есть главный тренер — Сергей Семак, общаться с другими специалистами будет неправильно с моей стороны. Вчера разговаривал с ним, он был в офисе (“Газпрома”). Выбор Сергея Богдановича, наверное, будет правильным, если ему сделают предложение. Но никто не говорит о том, что Семак обязательно согласится. Категорично говорить о том, что если будет предложение от “Зенита”, он его примет, я бы не стал», — сказал Газизов по телефону.

«Семак пообщался с руководством “Зенита”, с клубом, который ему близок. Не думаю, что здесь есть что-то критическое. Он имеет право разговаривать с “Зенитом”, никаких проблем не вижу, разрешения у нас спрашивать не надо. Я знаю, что происходит. “Уфа” тоже дает хорошие условия для работы, наш клуб, конечно, не гранд, но тренер показывает с нашей командой хорошие результаты», — добавил Газизов.