Братья Миранчуки побрили Геркуса в шоу Урганта

Футболисты, ставшие чемпионами России в этом сезоне, во время передачи побрили президента «Локо».



«Все теперь будем все время проигрывать. И вы сами это сделали», — пошутил Геркус.



Братья Миранчки также рассказали, как за них болеет в семье.



«Мама уже набивается в наши агенты. Уже так прониклась и так начала понимать все нюансы и всю футбольную кухню… Все следят, все переживают. Бабушка как-то позвонила после нашего не очень удачного матча и сказала: «Еще раз так сыграете, поедете в «Балтику», — сообщил Алексей Миранчук.