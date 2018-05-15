Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Братья Миранчуки побрили Геркуса в шоу Урганта
Игроки «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки пришли в шоу Ивана Урганта на Первом канале с президентом клуба Ильей Геркусом.
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Игроки «Локомотива» Антон и Алексей Миранчуки пришли в шоу Ивана Урганта на Первом канале с президентом клуба Ильей Геркусом.
Футболисты, ставшие чемпионами России в этом сезоне, во время передачи побрили президента «Локо».
«Все теперь будем все время проигрывать. И вы сами это сделали», — пошутил Геркус.
Братья Миранчки также рассказали, как за них болеет в семье.
«Мама уже набивается в наши агенты. Уже так прониклась и так начала понимать все нюансы и всю футбольную кухню… Все следят, все переживают. Бабушка