Беззащитный ЦСКА. Как будут перестраиваться армейцы?

Источник: Советский спорт

Летнее межсезонье обещает нам целый букет интриг. Перемены в составе «Спартака», новый тренер в «Зените», укрепление «Краснодара» и усиление дебютанта еврокубков «Уфы», работа над ошибками в «Рубине» и «Ростове» — всего не перечислишь. Но все намечающиеся сенсации уже сейчас затмила, и наверняка останется в «топе» футбольных агрегаторов до старта чемпионата, если не дольше, то ли новость, то ли присказка о том, что из ЦСКА может уйти большая группа основных игроков. Неужели самая стабильная в XXI веке российская команда решилась на кардинальное обновление?

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ПЕНСИОННЫЕ СТАВКИ

Доподлинно известно, что армейцы расстаются с Понтусом Вернблумом и Георгием Милановым — об этом сообщил Виктор Гончаренко. Все остальные фамилии фигурируют в информационных лентах с пометкой «заканчивается контракт». В этом ряду Алексей и Василий Березуцкие, Сергей Игнашевич, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин и Бибарс Натхо. Несложно заметить: перечислена практически вся защита, кроме травмированного Виктора Васина и ничего не подозревающего Марио Фернандеса.

По словам главного тренера, с тремя прославленными ветеранами продолжаются переговоры о новых соглашениях. Загвоздка, как утверждают источники, приближенные к достоверным, в несовпадающих желаниях и возможностях: игроки хотят более высокую зарплату, чем может предложить клуб. По той же, в общем-то, причине тянут с переподписанием — опять же, согласно инсайдерам — и все остальные участники этой истории.

Если дело обстоит именно так, то это тупик. Ведь обе стороны по-своему правы, и найти компромисс здесь вряд ли удастся без ощутимых потерь хотя бы для одной.

Футболисты — особенно заслуженные, давно мечтающие надеть костюмы и устроиться в вип-ложах, а не носиться в трусах по траве, — вряд ли готовы отпахать еще один тяжелейший сезон в формате, как им представляется, субботника.

Клуб, в свою очередь, резонно считает, что все они уже перестали быть «активом», дивидендов не принесут, вот и предлагает им перейти на «пенсионные ставки». Те убеждены, что колоссальный опыт и знания, которыми они должны поделиться с молодежью и возможными новичками, как и необходимость еще один сезон закрывать амбразуру дембельскими аксельбантами, как и заслуги перед ЦСКА и родиной, стоят дороже. ЦСКА чтит их вклад, но уверен, что бизнес не терпит сантиментов, и раскошеливаться разумнее в пользу перспективных игроков, в том числе, на трансферном рынке, а на стариках и детях — экономить. Кто и почему в этой ситуации может пойти на уступки, сложно себе представить.

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ЗАЩИТНИКОВ УЧИТЬ НЕКОГДА

Ежу понятно, почему армейцы по-прежнему цепляются за своих «вечных» защитников. Во-первых, у клуба традиционно не хватает денег на дорогие покупки — а игроки уровня ЦСКА стоят недешево, без разницы, россияне они или иностранцы. Армейцам же непременно нужны готовые игроки обороны, а не на вырост. Это нападающего можно развивать, натаскивать, ожидая, пока он научится попадать по мячу, а потом и по воротам. Пока учится защитник, можно оказаться в ФНЛ.

Во-вторых, лимит на легионеров пока еще действует по старой формуле «6+5», хотя Евгений Гинер и предсказал недавно какие-то изменения в ней. В минувшем сезоне ЦСКА вписывался в любые цифры — ландскнехтов в нем было в аккурат (Натхо, Вернблум, Миланов, Кристиян Бистрович, Ахмед Муса, Витиньо — вроде, никого не забыл). Но если закрывать проблемные позиции зарубежными футболистами, кто-то из тех шестерых прочно приклеится к скамейке запасных.

Не исключено, кстати, что еще и поэтому клуб не стал уговаривать, отпустил Вернблума и Миланова. На ЧМ-2018 они не сыграют, цену себе не набьют, лучше играть, скорее всего, тоже уже не будут, вот и отпустили их, одновременно высвобождая места в легионе. Одно из них, как уверяет Гинер, должен занять Роман Еременко, который осенью вернется в строй после дисквалификации. Если клуб сможет, как планирует, договориться с агентом Мусы, то в нынешних условиях останется всего лишь одна свободная квота на иностранца. Маловато будет, чтобы заменить трех уходящих защитников. За российских же, учитывая положение ЦСКА, заломят втридорога.

Другое дело, если лимит действительно изменят, прописав ограничения в заявке, но не на поле. Тогда армейцы, пользуясь давними селекционными наработками, смогут пригласить сразу нескольких ребят из, скажем, «Витесса», «Янг Бойз», «Славии», «Ботафого» и откуда-нибудь из Белоруссии.

А Гончаренко в кратчайшие сроки выстроит из них монолитную стену: работать с молодежью он умеет. Но это только, если…

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ДЯДЯ СЕРЕЖА

Предугадать, как будет выглядеть ЦСКА на старте нового чемпионата, сейчас невозможно. А вдруг да приглашение в сборную России настолько окрылит Сергея Игнашевича и убедит Гинера, что у первого начнется — какая там по счету? четвертая? пятая? — молодость, а второй не постоит за ценой нового контракта? А там и Березуцкие решат, что синицы надежнее журавлей. Тоже ведь вариант.

Но пока все идет к тому, что армейцам, впервые за полтора десятилетия, придется сооружать оборону заново. Даже если Игнашевич не просто заменит Руслана Камболова на сборах, а попадет в заявку на ЧМ-2018, и не 23-м в списке, не «дядькой-наставником», как Владимир Габулов, а игроком основного состава. Время все равно не остановится — оно лишь отметит, если к тому будет повод, что Сергей даже на пороге 39-летия — сильнейший российский защитник, и сохранит это в веках. Но менять его не сейчас, так через год, а с ним и братьев, придется неизбежно.

Готовиться к этому ЦСКА начал уже давно, а заниматься пора прямо сейчас. Хотя бы на будущее. Оно не заставит себя ждать.