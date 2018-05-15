Сейдахмет показал фото из раздевалки после выхода «Уфы» в Лигу Европы

Напомним, в матче заключительного тура российской Премьер-Лиги «Уфа» при своих болельщиках разгромила «Тосно» — 5:0. В итоговой турнирной таблице чемпионата России «Уфа» с 43 очками заняла шестое место, однако она получит право сыграть в Лиге Европы из-за финансовых проблем победителя Кубка России «Тосно». В турнире команда «Казахского Месси» стартует со второго отборочного раунда.
В своей социальной сети отечественный футболист разместил несколько фото ликования игроков «Уфы» в раздевалке после встречи.
Сейдахмет продолжает восстанавливаться после травмы. Еркебулан провел за «Уфу» два матча — против «Анжи» (3:2) и тульского «Арсенала» (1:2). В обеих встречах казахстанец вышел на замену.