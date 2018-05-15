Фурсенко продолжит работу в «Зените» с урезанными полномочиями

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник, на встрече глава клуба был раскритикован председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По информации издания, в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.

Напомним, заседание состоялось 14 мая в Петербурге. Мероприятие посетил Сергей Семак, которого «Зенит» рассматривает одним из претендентов на пост главного тренера. Ранее сообщалось, клуб сократил список кандидатов с пяти человек до трех. Помимо Семака на должность претендовали Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.