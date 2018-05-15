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15:09 (мск), источник: Советский спорт

Фурсенко продолжит работу в «Зените» с урезанными полномочиями

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам заседания совета директоров клуба останется на своем посту, но лишится некоторых полномочий.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник, на встрече глава клуба был раскритикован председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По информации издания, в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.

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Напомним, заседание состоялось 14 мая в Петербурге. Мероприятие посетил Сергей Семак, которого «Зенит» рассматривает одним из претендентов на пост главного тренера. Ранее сообщалось, клуб сократил список кандидатов с пяти человек до трех. Помимо Семака на должность претендовали Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.

Фурсенко стал президентом сине-бело-голубых в мае 2017 года. При нем команду возглавил Роберто Манчини. Под руководством итальянца «Зенит» занял пятое место в РФПЛ, вылетел из Кубка России на стадии 1/16 финала, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала. 13 мая клуб объявил о прекращении сотрудничества с Манчини, и на следующий день специалист стал главным тренером сборной Италии.

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