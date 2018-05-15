Фурсенко продолжит работу в «Зените» с урезанными полномочиями
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам заседания совета директоров клуба останется на своем посту, но лишится некоторых полномочий.
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко по итогам заседания совета директоров клуба останется на своем посту, но лишится некоторых полномочий.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свой источник, на встрече глава клуба был раскритикован председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. По информации издания, в будущем сезоне все основные решения, включая назначение нового главного тренера и трансферы футболистов, должны быть согласованы с советом директоров.
Напомним, заседание состоялось 14 мая в Петербурге. Мероприятие посетил Сергей Семак, которого «Зенит» рассматривает одним из претендентов на пост главного тренера. Ранее сообщалось, клуб сократил список кандидатов с пяти человек до трех. Помимо Семака на должность претендовали Маурицио Сарри, Паулу Фонсека, Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо.
Фурсенко стал президентом