Два футболиста «Амкара» могут не сыграть во втором переходном матче из-за подготовки к ЧМ

«Амкар» занял 13-е место в итоговой таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе сыграет с «Тамбовом», финишировавшим на четвертой позиции в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Надеюсь, что оба футболиста смогут сыграть в двух матчах. В первой игре оба точно смогут принять участие, ответный матч мы играем 20 мая, там уже сроки пограничные. Вопрос в том, как обязательно нам отпускать игроков в сборную в этот момент. Теоретически, они могут и не сыграть во второй игре», — сказал Резвухин.