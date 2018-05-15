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13:29 (мск), источник: ТАСС

Два футболиста «Амкара» могут не сыграть во втором переходном матче из-за подготовки к ЧМ

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Участие футболистов пермского «Амкара» иранца Саида Эззатоллахи и нигерийца Брайана Идову в ответном стыковом матче с «Тамбовом» за право остаться в премьер-лиге находится под вопросом, так как игроки могут отправиться в расположение своих национальных сборных для подготовки к чемпионату мира — 2018. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин.

«Амкар» занял 13-е место в итоговой таблице Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и в переходных матчах за право остаться в элитном дивизионе сыграет с «Тамбовом», финишировавшим на четвертой позиции в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Первая встреча состоится 17 мая в Перми, ответная — 20 мая в Тамбове.

«Надеюсь, что оба футболиста смогут сыграть в двух матчах. В первой игре оба точно смогут принять участие, ответный матч мы играем 20 мая, там уже сроки пограничные. Вопрос в том, как обязательно нам отпускать игроков в сборную в этот момент. Теоретически, они могут и не сыграть во второй игре», — сказал Резвухин.

Эззатоллахи провел 15 матчей в прошедшем сезоне чемпионата России и забил один мяч. На счет Идову 27 игр.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля.

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