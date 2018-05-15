Футболист Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года
ТАСС, 15 мая. Бывший полузащитник футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. Об этом сообщает
ТАСС, 15 мая. Бывший полузащитник футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. Об этом сообщает
На прошлой неделе «Краснодар» объявил о достижении договоренности с клубом из Башкортостана о переходе 28-летнего игрока.
В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий принял участие в 28 играх, в 27 из которых выходил в стартовом составе. На его счету 3 мяча и 6 результативных передач.
В августе 2017 года Стоцкий был вызван Станиславом Черчесовым на сбор национальной команды России, но на поле в товарищеском матче с московским «Динамо» не появился.
В завершившемся сезоне Российской футбольной премьер- лиги «Краснодар» занял итоговое четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка и завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы на будущий сезон. «Уфа» набрала 43 очка и финишировала на шестом месте. Уфимская команда выступит в квалификационном раунде Лиги Европы, поскольку одержавший победу в розыгрыше Кубка России «Тосно» не сумел получить лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).