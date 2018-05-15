Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
Бывший муж Алисы Аршавиной отказывается от детей
Кадыров рассказал об устроившем резню в Париже уроженце Чечни
Как и почему Кейт Миддлтон подражает принцессе Диане
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Еврокубки
16.05
Марсель
Атлетико
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Жириновский назвал сумму своей пенсии
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Невероятный гол Макдэвида спас Канаду от позора на ЧМХ (видео)
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты обыграли сборную Словакии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
13:00 (мск), источник: ТАСС

Футболист Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» на четыре года

ТАСС, 15 мая. Бывший полузащитник футбольного клуба «Уфа» Дмитрий Стоцкий подписал контракт с «Краснодаром» сроком на четыре года. Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Источник: ТАСС

На прошлой неделе «Краснодар» объявил о достижении договоренности с клубом из Башкортостана о переходе 28-летнего игрока.

Читайте также
«Гончаренко, Семак, Зинченко, Стоцкий… “Уфа” выбрала правильную стратегию!»

В текущем сезоне чемпионата России Стоцкий принял участие в 28 играх, в 27 из которых выходил в стартовом составе. На его счету 3 мяча и 6 результативных передач.

В августе 2017 года Стоцкий был вызван Станиславом Черчесовым на сбор национальной команды России, но на поле в товарищеском матче с московским «Динамо» не появился.

В завершившемся сезоне Российской футбольной премьер- лиги «Краснодар» занял итоговое четвертое место в турнирной таблице, набрав 54 очка и завоевав путевку в групповой этап Лиги Европы на будущий сезон. «Уфа» набрала 43 очка и финишировала на шестом месте. Уфимская команда выступит в квалификационном раунде Лиги Европы, поскольку одержавший победу в розыгрыше Кубка России «Тосно» не сумел получить лицензию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Английским фанатам рассказали, на что русские могут сильно обидеться
Россия против Швеции: зачет для Воробьева
Шведы потеряли двух хоккеистов перед игрой со сборной России
Невероятный гол Макдэвида спас Канаду от позора на ЧМХ (видео)
Кубок Стэнли. Игорная столица мира сходит с ума от хоккея
Каррера: Я мог ошибаться, но никого не предал
Источник: Жорже Мендеш предлагает «Зениту» тренера «Шахтера»
СМИ: ЦСКА включился в борьбу за нападающего сборной Уругвая
Новости
Авто
100-летний водитель устроил ДТП и не заметил этого Небольшая авария с участием водителя, которому исполнилось 100 лет, произошла на одной из улиц Риги
Hi-Tech
Появилась информация о курсе биткоина $50 000 Прогноз прозвучал на Consensus 2018.
Кино
Умерла звезда фильмов о Супермене Марго Киддер, которая играла девушку супергероя, ушла из жизни в возрасте 69 лет
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Мужчина заплатил огромный налог за покупку кладбища
В Москве начали строить небоскребы с дешевым жильем
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
Звезды, которые постоянно борются с лишним весом Некоторые звезды постоянно находятся в режиме самоконтроля, а чтобы сохранять стройность, им приходится держать себя в ежовых рукавицах
Дети
Светлана Иванова вернулась в форму через две недели после родов Актриса продемонстрировала идеальную фигуру.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь