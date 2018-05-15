Игнатьев: вероятно, российские футболисты в Европе не особо конкурентоспособны

Источник: РИА "Новости"

В расширенном списке сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира лишь три легионера — вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев и защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Ранее британская пресса сообщала, что нападающим Федором Смоловым интересуется лондонский «Вест Хэм».

В ответ на вопрос, пора ли Федору Смолову уехать в европейский чемпионат, Игнатьев в интервью РИА Новости заявил: «Было бы хорошо для российского футбола, если бы вообще большая группа игроков уехала играть за рубеж в хорошие команды. Уровень подготовленности был бы гораздо выше, что непременно сказалось бы на качестве российского футбола. Скорее, их никто не приглашает».