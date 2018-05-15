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11:39 (мск), источник: Р-Спорт

Игнатьев: вероятно, российские футболисты в Европе не особо конкурентоспособны

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Отсутствие российских игроков в европейских футбольных чемпионатах может быть связано с тем, что им либо не хочется покидать Россию, где игра менее энергозатратна, либо их просто не зовут и получается, что пока они не особо конкурентоспособны, считает бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

Источник: РИА "Новости"

В расширенном списке сборной России для подготовки к домашнему чемпионату мира лишь три легионера — вратарь бельгийского «Брюгге» Владимир Габулов, полузащитник испанского «Вильярреала» Денис Черышев и защитник турецкого «Фенербахче» Роман Нойштедтер. Ранее британская пресса сообщала, что нападающим Федором Смоловым интересуется лондонский «Вест Хэм».

В ответ на вопрос, пора ли Федору Смолову уехать в европейский чемпионат, Игнатьев в интервью РИА Новости заявил: «Было бы хорошо для российского футбола, если бы вообще большая группа игроков уехала играть за рубеж в хорошие команды. Уровень подготовленности был бы гораздо выше, что непременно сказалось бы на качестве российского футбола. Скорее, их никто не приглашает».

«Если и приглашают, то, видимо, им не хочется покидать Россию, где игра менее энергозатратна. А за рубежом надо все время проявлять себя, учить язык, испытывать определенное давление, встраиваться в жизнь другой страны, что непросто. На данный момент, видимо, российских игроков просто не зовут. Получается, что пока они не особо конкурентоспособны», — добавил собеседник агентства.

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