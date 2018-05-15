Источник: Паулу Фонсеку в ФК «Зенит» предлагает Жорже Мендеш

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По окончании сезона-2017/18 пост главного тренера «Зенита» покинул Роберто Манчини, который возглавил сборную Италии по футболу. В числе пяти объявленных кандидатов на освободившуюся вакансию назывался Фонсека.

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В понедельник в Петербурге прошел совет директоров «Зенита», который посетил другой претендент — возглавляющий «Уфу» Сергей Семак. После этого список кандидатов был сокращен до трех фамилий.

«Не являясь агентом Фонсеки, Мендеш имеет на него авторизацию, может вести переговоры. Сейчас он пытается заработать на Фонсеке и предлагает “Зениту” кроме него еще целый ряд кандидатов», — отметил собеседник агентства.

«Шахтер» в воскресенье стал чемпионом Украины в 11-й раз в своей истории, после чего Фонсека заявил, что в течение нескольких дней будут новости относительно его будущего.