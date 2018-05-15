Судьи завершили чемпионат тремя «двойками»

Источник: Спорт-Экспресс

В последнем туре чемпионата России рефери не удалось избежать серьезных ошибок. В итоге неудовлетворительные оценки инспекторов получили Сергей Карасев, Сергей Лапочкин и Алексей Николаев.

Карасев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота красно-белых на 45-й минуте матча «Спартак» — «Динамо» (0:1). В том эпизоде спартаковский вратарь Ребров сбил Ташаева. Лапочкин не удалил защитника армейцев Набабкина. Тот на 32-й минуте матча ЦСКА — «Анжи» (2:1) нарушил правила в единоборстве с Хубуловым, убегавшим один на один с вратарем.

Николаев ошибочно не наз­начил 11-метровый удар в ворота грозненской команды. Ее защитник Плиев на 16-й минуте матча «Амкар» — «Ахмат» (0:0) сыграл правой рукой в своей штрафной площади.

«НИКОЛАЕВ РАССЛАБИЛСЯ И НЕ ВЫПОЛНИЛ СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ»

Работу Николаева, Карасева и Лапочкина оценил и.о. главы департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров.

— К сожалению, Николаев не назначил пенальти. Наверное, был излишне сфокусирован на своем рекорде (матч «Амкар» — «Ахмат» стал для Николаева 226-м в премьер-лиге. — Прим. «СЭ»). Может быть, он немного расслабился и не выполнил свою прямую обязанность, — сказал Егоров. — В итоге Алексей грубо ошибся, не назначив пенальти.

— Разговаривали с ним? Как он объясняет эту ошибку?

— С ним нет, беседовал с инспектором встречи. О чем? Говорить не буду, это наша внутренняя кухня. Да и что бы мы ни говорили — это игра рукой и пенальти.

— А как вам судейство Карасева?

— В целом его работу в дерби я оцениваю положительно. Хочу вам сказать, что встречи «Спартака» и «Динамо» всегда очень сложно судить, в чем я сам несколько раз убеждался. У этих команд всегда получаются игры от ножа, все-таки это старейшее дерби России. Сергей, считаю, с ним справился. К сожалению, был момент на 45-й минуте, когда он не назначил пенальти.

— Для судьи это был сложный эпизод?

— В том моменте атака уже пошла в другую сторону. Карасев сделал движение, а у, кажется, Самедова случился обрез, и Сергей не успевал развернуться. То есть секундная потеря концентрации судьей привела к такому моменту.

— Что сказал про этот эпизод сам Карасев?

— Я спустился после игры в судейскую, поблагодарил его за сезон и пожелал ему хорошей подготовки к чемпионату мира. В то же время мы посмотрели этот момент, и он сразу же увидел, что это пенальти.

— Что думаете о решении Лапочкина?

— Момент на 32-й минуте матча, скажем так, пограничный. Арбитр показал желтую карточку Набабкину, и я поддерживаю ее. Если бы он показал красную, я тоже поддержал бы решение судьи, потому что момент был очень тонким. Рядом с Хубуловым и Набабкиным находился Фернандес, поэтому сложно сказать, что в том эпизоде был совершен фол «последней надежды». Мне понятно решение Лапочкина, несмотря на то, что существуют критерии, которые рекомендуют в таких эпизодах показывать красную карточку. Этот момент будет вынесен на рассмотрение контрольно-квалификационной комиссии. А я вам озвучил свою точку зрения.

АРБИТР ЧИСТЯКОВ ПРОХОДИТ ДЕТЕКТОР ЛЖИ ИЗ-ЗА «ДЕЛА СМОЛОВА»

Арбитр премьер-лиги Артем Чистяков прилетел в Москву, чтобы по собственной инициативе пройти проверку на полиграфе (детекторе лжи). Сам судья отказывается давать какие-либо комментарии.

— Я арбитр и не вправе что-либо комментировать, — сказал в понедельник Чистяков корреспонденту «СЭ».

— Проходит и проходит — это его личное дело. Я не в курсе, — так отреагировал Егоров.

— То есть с вами он это не обсуждал?

— Я с ним не общался с того момента, как он скрыл факт ходьбы по полю главного тренера «Луча» Александра Григоряна в матче с «Оренбургом» (10 марта этого года в 27-м туре первенства России. — Прим. «СЭ»).

Можно предположить, что действия рефери из Азова связаны с его отстранением до конца 2018 года. Это наказание к нему применили после матча 26-го тура «Краснодар» — «Арсенал» (3:0). В нем нападающий «быков» Смолов ошибочно получил от Чистякова желтую карточку за симуляцию. Это предупреждение стало для него «лишним», и форвард был вынужден пропустить из-за дисквалификации важнейшую игру с ЦСКА. Апелляция «Краснодара», пытавшегося этот «горчичник» аннулировать, была отклонена.