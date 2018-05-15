Массимо Каррера: «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать
«Спартак» занял лишь третье место в чемпионате, не сумел выйти в финал Кубка, а в Лиге Европы завершил выступление на стадии 1/16 финала. В понедельник главный тренер
«Спартак» занял лишь третье место в чемпионате, не сумел выйти в финал Кубка, а в Лиге Европы завершил выступление на стадии 1/16 финала. В понедельник главный тренер
— Как оцените итоги совета директоров, заседание которого состоялось в понедельник? Какие эмоции?
— Пошел на заседание с мыслями о старте нового сезона, так как уже в июле предстоит жеребьевка. Думаю уже о следующем сезоне.
— Как совет директоров оценил вашу работу?
— Это вы прочитаете на сайте клуба. Члены совета директоров вправе меня оценивать.
— В заявлении клуба по итогам СД говорится о том, что именно вы критично оценили свою работу. То есть нет оценки клуба. Почему так?
— Я сказал, что остался недоволен результатами сезона. У нас были возможности побеждать чаще, но не выиграли по своей вине — именно поэтому взял ответственность на себя. Выразил мнение о том, что не работает, что идет не так. И делал это не для того, чтобы создать себе алиби. Просто напрямую сказал президенту свое мнение.
— Что именно идет не так?
— Это мой личный разговор с президентом. Некоторые детали не могу выносить на публику. Но еще раз повторю, что я остался недоволен тем, как завершился сезон. Также сказал, что сделал ошибки, это мой личный опыт, я многое понял. И готов начать следующий сезон еще более заряженным на победу, чем сейчас.
— Правильно ли говорить о том, что на СД вы стали самым строгим своим критиком? Никто другой вас не критиковал?
— Нет, естественно, и президент выразил свои мысли на эту тему. Я не просто Каррера, я работаю на «Спартак».
— Считаете претензии, которые вам высказали, справедливыми?
— Да, конечно. В прошлом году никто не ожидал, что мы победим в чемпионате. И возможно, сейчас
— Как отразится итоговое третье место на команде — ведь нужно
— Надо подождать, у нас есть возможность выйти в Лигу чемпионов.
— Вы говорите о том, что причины произошедшего спада — внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.
— Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.
— Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?
— Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более — после вылета от АЕКа. В том году мы сделали
— Может быть, это синдром достигнутой цели?
— Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.
— Видели это по своей команде, и стало ли ей сложнее управлять?
— Да, не было спортивной злости — в
— Стали ли футболисты другими, добавилось ли звездности?
— Нет, коммуникации остались такими же. Но я начал злиться после первого же тура, после матча с «Динамо» — и все это длилось, пока не началась длинная беспроигрышная серия (18 матчей. — Прим. «СЭ»). Когда футболисты поняли, что даже после чемпионства и Суперкубка, если не выкладываешься на 100 процентов, то ничего не получится.
— Но какие основания были для того, чтобы ставить задачу победить и в чемпионате, и в Кубке? Что у «Спартака» есть такого, чтобы взять все три трофея?
— Цель всегда — победа. Естественно, выиграть Лигу чемпионов невозможно. Цели в России для «Спартака» — взять титул в чемпионате и выиграть Кубок.
— Но «Спартак» 16 лет не брал титулов и у него нет этой спортивной злости, менталитета победителей. Что, кроме статуса клуба, давало основания на претензии выигрыша всех трех трофеев?
— Потому что так должно быть, нужны цели. Возможно, мы победили слишком рано, и команда не была готова к таким победам. Потом для игрока, который не привык к такому давлению, становится все сложнее и сложнее. Одно дело — играть по принципу «будь что будет» и другое — иметь статус фаворита, когда нужно побеждать во что бы то ни стало. В прошлом году во многих матчах мы побеждали на последних минутах — может быть,
— Болельщики говорят об игроках — что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это
— Нельзя говорить только о
— Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…
— (Перебивая.) Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров — потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернанду, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо «Спартака». У меня нет
— Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть «Спартак», чтобы команда стала играть лучше?
— Нет, игроков индивидуально не обсуждаю. Если «Спартак» провалился, то это вся команда. И прежде всего, я, а не