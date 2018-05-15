Массимо Каррера: «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать

Источник: Спорт-Экспресс

— Как оцените итоги совета директоров, заседание которого состоялось в понедельник? Какие эмоции?

— Пошел на заседание с мыслями о старте нового сезона, так как уже в июле предстоит жеребьевка. Думаю уже о следующем сезоне.

— Как совет директоров оценил вашу работу?

— Это вы прочитаете на сайте клуба. Члены совета директоров вправе меня оценивать.

— В заявлении клуба по итогам СД говорится о том, что именно вы критично оценили свою работу. То есть нет оценки клуба. Почему так?

— Я сказал, что остался недоволен результатами сезона. У нас были возможности побеждать чаще, но не выиграли по своей вине — именно поэтому взял ответственность на себя. Выразил мнение о том, что не работает, что идет не так. И делал это не для того, чтобы создать себе алиби. Просто напрямую сказал президенту свое мнение.

— Что именно идет не так?

— Это мой личный разговор с президентом. Некоторые детали не могу выносить на публику. Но еще раз повторю, что я остался недоволен тем, как завершился сезон. Также сказал, что сделал ошибки, это мой личный опыт, я многое понял. И готов начать следующий сезон еще более заряженным на победу, чем сейчас.

— Правильно ли говорить о том, что на СД вы стали самым строгим своим критиком? Никто другой вас не критиковал?

— Нет, естественно, и президент выразил свои мысли на эту тему. Я не просто Каррера, я работаю на «Спартак».

— Считаете претензии, которые вам высказали, справедливыми?

— Да, конечно. В прошлом году никто не ожидал, что мы победим в чемпионате. И возможно, сейчас кто-то ждал еще чего-то большего. Наш приоритет был в том, чтобы выступить лучше, чем в прошлом сезоне. К сожалению, у нас не получилось, но это футбол.

— Как отразится итоговое третье место на команде — ведь нужно что-то менять?

— Надо подождать, у нас есть возможность выйти в Лигу чемпионов.

— Вы говорите о том, что причины произошедшего спада — внутреннее дело команды, и это нельзя выносить на публику.

— Подчеркну, что «Спартак» не является командой, которая привыкла побеждать. То есть нет победного менталитета. Возможно, в начале сезона команда довольствовалась тем, что ранее выиграла чемпионат и Суперкубок, и подумала, что все будет даваться легко.

— Получается, в прошлом году каждый в «Спартаке» прыгнул выше головы. А сейчас не хватило ни сил, ни эмоций, чтобы сделать то же самое?

— Безусловно, в прошлом году мы совершили нечто экстраординарное. Никто не предполагал, что «Спартак» сможет выиграть чемпионат, тем более — после вылета от АЕКа. В том году мы сделали что-то, что выше наших возможностей.

— Может быть, это синдром достигнутой цели?

— Если нет победного менталитета, если не привык всегда желать большего и лучшего, то это может сыграть злую шутку.

— Видели это по своей команде, и стало ли ей сложнее управлять?

— Да, не было спортивной злости — в каких-то матчах, особенно когда приближались к цели. Не было той злости, — Массимо бьет кулаком в ладонь, — когда говоришь себе: «Хочу сегодня победить — и побеждаю!» Это и создает разницу между командами — например, «Ювентусом» и какой-то другой.

— Стали ли футболисты другими, добавилось ли звездности?

— Нет, коммуникации остались такими же. Но я начал злиться после первого же тура, после матча с «Динамо» — и все это длилось, пока не началась длинная беспроигрышная серия (18 матчей. — Прим. «СЭ»). Когда футболисты поняли, что даже после чемпионства и Суперкубка, если не выкладываешься на 100 процентов, то ничего не получится.

— Но какие основания были для того, чтобы ставить задачу победить и в чемпионате, и в Кубке? Что у «Спартака» есть такого, чтобы взять все три трофея?

— Цель всегда — победа. Естественно, выиграть Лигу чемпионов невозможно. Цели в России для «Спартака» — взять титул в чемпионате и выиграть Кубок.

— Но «Спартак» 16 лет не брал титулов и у него нет этой спортивной злости, менталитета победителей. Что, кроме статуса клуба, давало основания на претензии выигрыша всех трех трофеев?

— Потому что так должно быть, нужны цели. Возможно, мы победили слишком рано, и команда не была готова к таким победам. Потом для игрока, который не привык к такому давлению, становится все сложнее и сложнее. Одно дело — играть по принципу «будь что будет» и другое — иметь статус фаворита, когда нужно побеждать во что бы то ни стало. В прошлом году во многих матчах мы побеждали на последних минутах — может быть, где-то ошибались, плохо играли. Но главное — побеждали, и об игре все забывали. Но когда ты не готов побеждать во что бы то ни стало, теряется связь с реальностью — человек начинает думать «вот я победил, и надо будет приложить чуть-чуть усилий, чтобы снова это сделать». Но на самом деле это не так. В футболе никто ничего не дарит.

— Болельщики говорят об игроках — что глаза не горели, на поле не умирали. И в основном это касается Глушакова и Комбарова. Согласны с этим? И это как-то связано с тем, что Глушаков не играл в последних матчах?

— Нельзя говорить только о ком-то одном. Не играет один только Глушаков или Комбаров, играет вся команда. Вся команда начала чемпионат не с той ноги, думая, что будет легко.

— Но в конце сезона именно Комбаров и Глушаков перестали попадать в состав. И все поняли этот посыл…

— (Перебивая.) Глушаков не играл, потому что у него проблемы с коленом. Комбаров — потому что я делал другой выбор. Так же, как не играли часто и Фернанду, и Ханни, и Зе Луиш. Я должен делать выбор во благо «Спартака». У меня нет игроков-друзей или тех, кого я недолюбливаю. Выставляю состав, который считаю подходящим. Естественно, я не ясновидящий и не могу предсказать, что может произойти по ходу матча.

— Согласны с мнением многих болельщиков, что опытные игроки вроде Глушакова и Комбарова должны покинуть «Спартак», чтобы команда стала играть лучше?