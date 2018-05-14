Список кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

Ранее стало известно, что «Зенит» рассматривает на пост главного тренера команды пятерых специалистов: португальца Паулу Фонсеку, аргентинцев Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо, россиянина Сергея Семака и итальянца Маурицио Сарри.
«По итогам совета директоров “список пяти” был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7−10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», — сказал Макаренко.
В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая. Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2017 года.