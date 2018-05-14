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14 мая, источник: ТАСС

Список кандидатов на пост главного тренера «Зенита» сократился до трех человек

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Совет директоров футбольного клуба «Зенит» сократил количество кандидатов на пост главного тренера команды с пяти до трех человек. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь клуба Антон Макаренко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее стало известно, что «Зенит» рассматривает на пост главного тренера команды пятерых специалистов: португальца Паулу Фонсеку, аргентинцев Хорхе Сампаоли и Марсело Гальярдо, россиянина Сергея Семака и итальянца Маурицио Сарри.

«По итогам совета директоров “список пяти” был сокращен до трех человек. В течение ближайших 7−10 дней с ними будут проведены предметные переговоры», — сказал Макаренко.

В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая. Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2017 года.

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