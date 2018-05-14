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23:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Промес стал MVP сезона-2017/18 в РФПЛ, Чалов — MVP месяца

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP сезона-2017/18 в российской Премьер-Лиге.

Источник: РИА "Новости"

26-летний голландский футболист набрал за сезон 123 очка, уверенно опередив ближайшего преследователя в лице нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова (69 баллов). На третьем месте оказался перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан (64 очка).

MVP последнего месяца сезона признан нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, который набрал 33 балла. Второе место занял форвард ЦСКА Ахмед Муса (29 очков), третье — Промес (28).

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