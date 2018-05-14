Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Ерохин стал MVP 30-го тура РФПЛ
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признан MVP 30-го тура российской
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признан MVP 30-го тура российской
По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Ерохин набрал 12 баллов. 3 очка футболист получил по итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте», ещё 2 балла Ерохину принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта. В итоге Александр набрал 17 очков.
На звание MVP 30-го тура РФПЛ также претендовали Антон Шунин («Динамо»), Ахмед Муса (ЦСКА), Дмитрий Живоглядов («Уфа»), Артём Дзюба («Арсенал») и Сильвестр Игбун («Уфа»).