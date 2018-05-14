Ерохин стал MVP 30-го тура РФПЛ

По итогам опроса постоянного жюри из экспертов и журналистов Ерохин набрал 12 баллов. 3 очка футболист получил по итогам голосования в социальной сети «ВКонтакте», ещё 2 балла Ерохину принесли читатели «Чемпионата», голосовавшие на странице спецпроекта. В итоге Александр набрал 17 очков.