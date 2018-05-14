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14 мая, источник: ТАСС

Назначены судьи на переходные матчи за право принять участие в следующем сезоне РФПЛ

ТАСС, 14 мая. Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров, которые будут работать на переходных матчах за право принять участие в следующем сезоне Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Источник: ИТАР-ТАСС

В переходных матчах красноярский «Енисей» встретится с махачкалинским «Анжи», а пермский «Амкар» сыграет с «Тамбовом». «Амкар» и «Анжи» в прошедшем сезоне РФПЛ заняли соответственно 13-е и 14-е места, а «Енисей» и «Тамбов» в минувшем розыгрыше первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) финишировали на третьей и четвертой позициях.

Первый матч между «Енисеем» и «Анжи» в Красноярске обслужит Михаил Вилков из Нижнего Новгорода, ответный — Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. На первой игре между «Амкаром» и «Тамбовом» в Перми будет работать Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга, на ответной — Роман Галимов из Улан-Удэ. Матчи пройдут 17 и 20 мая.

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