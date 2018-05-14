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19:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Ребров: Селихов бежал передо мной, и тут раздался треск

Вратарь «Спартака» стал участником Дня донора, организованного компаниями LG и Capital Group. В мероприятии ожидалось участие и другого голкипера красно-белых — Александра Селихова. Но он получил травму, из-за чего отправился в Италию, где в понедельник был прооперирован. Ребров рассказал «СЭ», при каких обстоятельствах травмировался Селихов, и что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера говорил команде перед уходом в отпуск.

Источник: Спорт-Экспресс

— Андрей Федун сказал, что приглашение нового вратаря в связи с травмой Александра Селихова не планируется, так как в команде есть Артем Ребров, который находится в приличной форме и может выступать еще два-три сезона. Что об этом думаете?

— В первую очередь, хочется пожелать Саше скорейшего выздоровления. Конкурент конкурентом, но у нас отличные отношения. Уверен, что он восстановится. Но, к сожалению, потеряет время. А что касается слов Андрея Федуна, то мне очень приятно, что на меня рассчитывают. Я отдаю «Спартаку» всего себя. Это моя семья. Но если руководство решит, что надо кого-то брать — спокойно к этому отнесусь. Главное, чтобы клубу было хорошо. Если мне выпадет честь играть в воротах «Спартака» — буду играть. Мне надо делать свое дело.

— В этом сезоне в «Спартаке» много травм. Все ломают голову над тем, с чем это связано.

— Наверное, об этом нужно спрашивать у людей, которые за это отвечают. У Саши Селихова повреждение случилось на ровном месте. Человек просто бежит и что-то рвется. Самое неприятное, когда травмы получают молодые ребята. Хочется, чтобы в следующем году повреждений было поменьше.

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— А что все-таки произошло с Селиховым? Писали, что треск от травмы стоял на всю Тарасовку.

— Как раз треск я и слышал. Саша бежал передо мной, и тут раздался треск. Сначала подумал, что бутса о бутсу ударились. Он на меня посмотрел, тоже не понимал, что произошло. Сказал: «Камень, что ли, кто-то кинул в меня»? Потом подошел физиотерапевт, посмотрел и констатировал, что у Селихова ахилл. На ровном месте все случилось! Может быть, усталость сказалась в конце чемпионата… У Саши это первый такой сезон был. Нагрузка выпала большая.

— Команда была шокирована?

— Конечно. Это не может никому доставлять положительных эмоций. Все находились в этот день в подавленном состоянии. Оставалось всего два дня до матча.

— Как считаете, не мало спартаковцев вызвали в сборную России?

— Мне бы хотелось, чтобы было больше — чтобы Глушаков и Комбаров поехали на чемпионат мира. Думаю, они это заслужили. Но об этом нужно спросить Черчесова. Наверное, он не просто так принимает решения и ни за один день. Все было обдумано. Он имеет на это право, ведь тренер отвечает за результат.

А Денису и Диме хочется пожелать, чтобы не вешали нос, не унывали. Такое бывает. Теперь нужно хорошо отдохнуть, а потом — готовиться к следующему сезону.

— Глушаков после матча с «Динамо» заходил в раздевалку вместе с Федуном. Что он сказал?

— Так получилось, что Федуна я не видел, а Денис повел команду к болельщикам. Он всех собрал, проявив себя, как настоящий капитан.

Если продолжать тему сборной, то, думаю, также заслужил вызова Андрей Ещенко. Но я, слава Богу, не ее главный тренер. Определять состав — тяжелый выбор.

— Говорили с Каррерой перед отпуском?

— У нас был командный ужин. Он поблагодарил всех за работу, и мы его тоже. У нас нормальные отношения. Почему не поблагодарить друг друга? Да, были удачи и неудачи, сезон закончили так, как закончили, но в любом случае мы тепло пообщались, обнялись и договорились встретиться после отпуска.

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— Но он может покинуть команду сам, даже если совет директоров решит его оставить.

— Надеюсь, что никаких таких перестановок не будет, и мы встретимся в следующем сезоне. Пока никто ни с кем не прощался. Мы просто хорошо пообщались.

— Программу на отпуск вам уже дали?

— Да, у меня она есть. За семь лет это уже четырнадцатая или пятнадцатая программа. Я уже знаю ее наизусть. Там все, как обычно.

— Какие планы на отпуск?

— Сейчас поедем с Катей (жена Реброва. — Прим. «СЭ») на четыре дня в Баку без детей. Потом у старшего сына будут сборы в Белоруссии — возьму с собой младшего и поеду туда. А жена работает, так что останется дома. Когда вернусь, получается, останется еще неделя отпуска. Проведу ее дома. А 18 июня — медосмотр.

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