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16:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Витессом» Слуцкого

Завершив сезон-2017/18 домашним матчем РФПЛ с «Локомотивом» (2:0), «Арсенал» ушёл в отпуск.

Источник: Reuters

Подготовка к новому сезону в Премьер-Лиге начнётся 15 июня, и первый, втягивающий, сбор продлится две недели. Оружейники проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш», сообщает пресс-служба клуба.

Второй сбор пройдёт в Австрии с 1 по 14 июля. За это время команда проведёт четыре контрольные встречи. 9 июля туляки сыграют с венской «Аустрией», 13 июля — с «Витессом» (Нидерланды), который возглавляет Леонид Слуцкий. Соперники по спаррингам 3 и 6 июля уточняются.

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