Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Витессом» Слуцкого

Подготовка к новому сезону в Премьер-Лиге начнётся 15 июня, и первый, втягивающий, сбор продлится две недели. Оружейники проведут его в Туле на тренировочной базе «Желдормаш», сообщает пресс-служба клуба.

Второй сбор пройдёт в Австрии с 1 по 14 июля. За это время команда проведёт четыре контрольные встречи. 9 июля туляки сыграют с венской «Аустрией», 13 июля — с «Витессом» (Нидерланды), который возглавляет Леонид Слуцкий. Соперники по спаррингам 3 и 6 июля уточняются.