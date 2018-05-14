Вспоминаем успех сине-бело-голубых вместе с участниками знаменитой кампании.
Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Витессом» Слуцкого
Завершив сезон-2017/18 домашним матчем РФПЛ с «Локомотивом» (2:0), «Арсенал» ушёл в отпуск.
Завершив сезон-2017/18 домашним матчем РФПЛ с «Локомотивом» (2:0), «Арсенал» ушёл в отпуск.
Подготовка к новому сезону в
Второй сбор пройдёт в Австрии с 1 по 14 июля. За это время команда проведёт четыре контрольные встречи. 9 июля туляки сыграют с венской «Аустрией», 13 июля — с «Витессом» (Нидерланды), который возглавляет Леонид Слуцкий. Соперники по спаррингам 3 и 6 июля уточняются.