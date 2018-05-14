Ерохин — топ или ни о чем? Сборная России по итогам 30-го тура
Вы критиковали его, а он забил четыре. Sport24 — об 11 лучших игроках
Вы критиковали его, а он забил четыре. Sport24 — об 11 лучших игроках
Чемпионат России завершен. Этот тур был последним шансом для сборников показать себя в официальном матче перед началом сборов. Шесть человек из списка Черчесова засветились в сборной по итогам 30-го тура, многие из них попадают сюда регулярно. С помощью InStat выделяем лучших.
Вратарь
Антон Шунин, «Динамо», 338 баллов
«Динамо» должно было громить «Спартак» в дерби (бело-голубые постоянно ловили соперника на контратаках), Луценко — забивать второй, а Карасев ставить пенальти. Отдельный респект заслужил Антон Шунин, которого они болельщики недавно люто хейтили и говорили, что он позорит традиции Яшина. Теперь с этими разговорами покончено. Шунин не вырос в
Центральные защитники
Федор Кудряшов, «Рубин», 304 балла
Федор Кудряшов чаще используется Бердыевым как игрок фланга, но в матче с «Краснодаром» сыграл на позиции левого центрального и выполнял те же функции, что и у Черчесова. Был надежен в обороне, набрал 10 перехватов, но главное — организовывал атаки фирменными разрезающими передачами. Одна из них вывела Азмуна один на один с Крицюком, но тот реализовать момент не смог. Кудряшов — однозначно лучший защитник тура, даже несмотря на поражение его команды.
Павел Аликин, «Уфа», 294 балла
В матче с «Тосно» у «Уфы» были другие главные герои — Игбун, Пауревич и Живоглядов. На работу ветерана Аликина мало кто обратил внимания. Конечно, стоит взять в расчет совсем сахарное нападение тосненцев, но отметим и стопроцентный показатель Аликина по числу выигранных единоборств (10 из 10), семь перехватов и пять подборов. Не самый сложный матч для обороны «Уфы», солидные цифры в нем было набрать просто.
Максим Беляев, «Арсенал», 290 баллов
Еще раз стоит написать, что Беляев — идеальный кандидат для сборной Черчесова. Да, не быстрый, не умеющий конструировать атаки первым пасом, не образец надежности.
В матче с «Локомотивом» он перекрыл Эдера и здорово действовал на подборах за счет движения.
Правый латераль
Игорь Смольников, «Зенит», 325 баллов
Не сказать, что «Зенит» атаковал исключительно флангами — оборона СКА позволяла сделать все, что хотелось. Но лучшими игроками «Зенита» после Ерохина стали Юрий Жирков и Игорь Смольников. Оба открывались под атакующими полузащитниками и получали передачи от Мевли или Кришито, после чего выпиливали передачи в штрафную. У Смольникова четыре удачных разрезающих паса (и только один из них был навесом). Кстати, лишь немного уступил Смольникову оформивший дубль Живоглядов из «Уфы». Уже сейчас можно говорить, что при дальнейшем прогрессе правый фланг в сборной в будущем будет отдан ему.
Левый латераль
Дмитрий Скопинцев, «Ростов», 353 балла
Скопинцев — лучший игрок «Ростова» этой весной. Под руководством Карпина Дмитрий сделал огромный скачок вперед и со следующего сезона должен претендовать на попадание в сборную.
Скопинцев — лучший футболист тура по числу выигранных единоборств внизу (25), третий по обводкам (13 попыток, 6 удачных), плюс набрал семь перехватов, столько же подборов и шесть ударов по воротам. Ключевой игрок команды? Пожалуй, да.
Центральные полузащитники
Кантемир Берхамов, «Арсенал», 310 баллов
После травмы Боурчану было много вопросов, как Божович собирается строить активную фланговую игру без крутого глубинного диспетчера. Миодраг ответил просто: у нас есть Берхамов. Кантемир никогда не был на первых ролях в российском футболе, да и по манере игры сильно отличается от Боурчану, но сейчас он ключевой игрок в центре поля «Арсенала». Дело даже не в голе, когда он легко обыграл Тарасова. Берхамов отлично совмещает в себе функции креативщика и борца. Он выиграл 17 единоборств в обороне, боролся за мячи после выносов Коченкова, совершил восемь подборов, шесть перехватов и пять отборов. При этом классно открывался между зон, прессингом накрывал Фернандеша и помогал разыгрывать мяч у чужой штрафной. Если бы Кантемир провел так весь сезон, место в сборной ему было бы обеспечено.
Алан Дзагоев, ЦСКА, 302 балла
Обычно футболисты
Атакующие полузащитники
Александр Ерохин, «Зенит», 558 баллов
Четыре гола и ассист — чтобы стать лучшим в туре, большего и не надо. Ерохин провел отличную встречу, все его шесть ударов по воротам пришлись в створ, но по остальным показателям он не показал ничего выдающегося.
Ерохин уводит за собой игроков соперника из фланга в центр, открывая простор для забеганий крайних защитников. Потому он был так важен в системе Манчини. Со СКА просто так сложилось, что он был первым на отскоках и добиваниях. Александр —
Александр Головин, ЦСКА, 313 баллов
Головин предсказуемо стал магнитом ЦСКА по притягиванию мяча. Он чаще всех в туре получал мяч (80 раз), пять раз пытался обострить игру ключевой передачей, 20 раз вступал в единоборства. Но основной его работой оставалась игра в зоне подбора и обострение за счет дриблинга с места. Не сказать, что Головин провел выдающийся матч, но точно был одним из лучших. Как и всегда.
Нападающий
Артем Дзюба, «Арсенал», 343 балла
Вы еще удивляетесь появлению Дзюбы в символической сборной? Артем — самый регулярный участник этого рейтинга, и в матче с «Локомотивом» он как надо завершил свой ударный весенний отрезок. Все по классике — гол, лидерство по числу единоборств (42, у находящегося на втором месте Антона из «Анжи» — 22).
Артем свое место уже не уступит.
Марк Бессонов