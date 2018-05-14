Ерохин — топ или ни о чем? Сборная России по итогам 30-го тура

Источник: Sport24

Чемпионат России завершен. Этот тур был последним шансом для сборников показать себя в официальном матче перед началом сборов. Шесть человек из списка Черчесова засветились в сборной по итогам 30-го тура, многие из них попадают сюда регулярно. С помощью InStat выделяем лучших.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 30, 13.05.2018, 14:00 Спартак М 0 Динамо М 1

Вратарь

Антон Шунин, «Динамо», 338 баллов

«Динамо» должно было громить «Спартак» в дерби (бело-голубые постоянно ловили соперника на контратаках), Луценко — забивать второй, а Карасев ставить пенальти. Отдельный респект заслужил Антон Шунин, которого они болельщики недавно люто хейтили и говорили, что он позорит традиции Яшина. Теперь с этими разговорами покончено. Шунин не вырос в топ-вратаря, но он символ нынешнего «Динамо» со всеми его достоинствами и недостатками. В игре со «Спартаком» Шунин потащил два невероятных удара Промеса и выдал космические цифры: отбитые удары (9), сейвы (4), удачные игры на выходе (7), конструктивные передачи (38). Антон абсолютно лучший вратарь тура.

Центральные защитники

Федор Кудряшов, «Рубин», 304 балла

Защитник «Рубина» в символической сборной — уже классика.

Федор Кудряшов чаще используется Бердыевым как игрок фланга, но в матче с «Краснодаром» сыграл на позиции левого центрального и выполнял те же функции, что и у Черчесова. Был надежен в обороне, набрал 10 перехватов, но главное — организовывал атаки фирменными разрезающими передачами. Одна из них вывела Азмуна один на один с Крицюком, но тот реализовать момент не смог. Кудряшов — однозначно лучший защитник тура, даже несмотря на поражение его команды.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 30, 13.05.2018, 14:00 Уфа 5 Тосно 0

Павел Аликин, «Уфа», 294 балла

В матче с «Тосно» у «Уфы» были другие главные герои — Игбун, Пауревич и Живоглядов. На работу ветерана Аликина мало кто обратил внимания. Конечно, стоит взять в расчет совсем сахарное нападение тосненцев, но отметим и стопроцентный показатель Аликина по числу выигранных единоборств (10 из 10), семь перехватов и пять подборов. Не самый сложный матч для обороны «Уфы», солидные цифры в нем было набрать просто.

Максим Беляев, «Арсенал», 290 баллов

Еще раз стоит написать, что Беляев — идеальный кандидат для сборной Черчесова. Да, не быстрый, не умеющий конструировать атаки первым пасом, не образец надежности.

Тульский защитник хорош в выбрасываниях на соперника и давлении на чужой половине поля.

В матче с «Локомотивом» он перекрыл Эдера и здорово действовал на подборах за счет движения.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 30, 13.05.2018, 14:00 Зенит 6 СКА-Хабаровск 0

Правый латераль

Игорь Смольников, «Зенит», 325 баллов

Не сказать, что «Зенит» атаковал исключительно флангами — оборона СКА позволяла сделать все, что хотелось. Но лучшими игроками «Зенита» после Ерохина стали Юрий Жирков и Игорь Смольников. Оба открывались под атакующими полузащитниками и получали передачи от Мевли или Кришито, после чего выпиливали передачи в штрафную. У Смольникова четыре удачных разрезающих паса (и только один из них был навесом). Кстати, лишь немного уступил Смольникову оформивший дубль Живоглядов из «Уфы». Уже сейчас можно говорить, что при дальнейшем прогрессе правый фланг в сборной в будущем будет отдан ему.

Левый латераль

Дмитрий Скопинцев, «Ростов», 353 балла

Скопинцев — лучший игрок «Ростова» этой весной. Под руководством Карпина Дмитрий сделал огромный скачок вперед и со следующего сезона должен претендовать на попадание в сборную.

Левый латераль «Ростова» был очень активен впереди — не просто перемещался по бровке, но и открывался в штрафной под передачи (был очень близок к голу после паса Калачева), сам смещался в центр и выдавал разрезающие передачи.

Скопинцев — лучший футболист тура по числу выигранных единоборств внизу (25), третий по обводкам (13 попыток, 6 удачных), плюс набрал семь перехватов, столько же подборов и шесть ударов по воротам. Ключевой игрок команды? Пожалуй, да.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 30, 13.05.2018, 14:00 Арсенал Т 2 Локомотив М 0

Центральные полузащитники

Кантемир Берхамов, «Арсенал», 310 баллов

После травмы Боурчану было много вопросов, как Божович собирается строить активную фланговую игру без крутого глубинного диспетчера. Миодраг ответил просто: у нас есть Берхамов. Кантемир никогда не был на первых ролях в российском футболе, да и по манере игры сильно отличается от Боурчану, но сейчас он ключевой игрок в центре поля «Арсенала». Дело даже не в голе, когда он легко обыграл Тарасова. Берхамов отлично совмещает в себе функции креативщика и борца. Он выиграл 17 единоборств в обороне, боролся за мячи после выносов Коченкова, совершил восемь подборов, шесть перехватов и пять отборов. При этом классно открывался между зон, прессингом накрывал Фернандеша и помогал разыгрывать мяч у чужой штрафной. Если бы Кантемир провел так весь сезон, место в сборной ему было бы обеспечено.

Алан Дзагоев, ЦСКА, 302 балла

Обычно футболисты команды-фаворита набирают много баллов в матчах с андердогами, но тут не совсем тот случай. «Анжи» доставил ЦСКА много неприятностей, в том числе и в центре. На поле откровенно не хватало жесткого Вернблума, который подчищал бы за настроенными на атаку Натхо, Дзагоевым и Головиным.

Алан был центром пасовой игры «армейцев» — стал шестым в туре по числу передач, вторым полузащитником после Пашалича и лучшим по острым передачам из глубины — семь попыток, пять удачных. Минус у Дзагоева все тот же — недостаток движения.

Атакующие полузащитники

Александр Ерохин, «Зенит», 558 баллов

Четыре гола и ассист — чтобы стать лучшим в туре, большего и не надо. Ерохин провел отличную встречу, все его шесть ударов по воротам пришлись в створ, но по остальным показателям он не показал ничего выдающегося.

Ерохин — тот тип игрока, чью игру нельзя измерять цифрами. Футболисты такого плана играют на чувстве зон и открывают пространства для партнеров.

Ерохин уводит за собой игроков соперника из фланга в центр, открывая простор для забеганий крайних защитников. Потому он был так важен в системе Манчини. Со СКА просто так сложилось, что он был первым на отскоках и добиваниях. Александр — игрок-функция, не заточенный ни на атаку, ни на оборону. У него есть ряд качеств, позволяющих выполнять определенную роль на поле. Потому подобных перфомансов от него требовать не стоит. Голы и ассисты — не показатель его игры.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 30, 13.05.2018, 14:00 ЦСКА 2 Анжи 1

Александр Головин, ЦСКА, 313 баллов

Головин предсказуемо стал магнитом ЦСКА по притягиванию мяча. Он чаще всех в туре получал мяч (80 раз), пять раз пытался обострить игру ключевой передачей, 20 раз вступал в единоборства. Но основной его работой оставалась игра в зоне подбора и обострение за счет дриблинга с места. Не сказать, что Головин провел выдающийся матч, но точно был одним из лучших. Как и всегда.

Нападающий

Артем Дзюба, «Арсенал», 343 балла

Вы еще удивляетесь появлению Дзюбы в символической сборной? Артем — самый регулярный участник этого рейтинга, и в матче с «Локомотивом» он как надо завершил свой ударный весенний отрезок. Все по классике — гол, лидерство по числу единоборств (42, у находящегося на втором месте Антона из «Анжи» — 22).

Несмотря на то, что Дзюба много терял мяч (16 раз), он продавил и Кверквелию, и Тарасова, регулярно выигрывая у них всю борьбу. Антон Заболотный забил свой первый гол за «Зенит», но при такой игре Дзюбы все его потуги бесполезны.

Артем свое место уже не уступит.