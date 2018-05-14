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«Арсенал» продлит контракт с Божовичем
Тульский «Арсенал» в ближайшее время продлит контракт с Миодрагом Божовичем.
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Тульский «Арсенал» в ближайшее время продлит контракт с Миодрагом Божовичем.
Срок прежнего контракта истекает в ближайшие дни и обе стороны намерены его продлить. До подписания осталось уладить некоторые детали.
В завершившемся сезоне туляки добились лучшего результата в своей истории — заняли 7-е место, набрав 42 очка. (Дмитрий СИМОНОВ).