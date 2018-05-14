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15:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Арсенал» продлит контракт с Божовичем

Тульский «Арсенал» в ближайшее время продлит контракт с Миодрагом Божовичем.

Источник: Спорт-Экспресс

Срок прежнего контракта истекает в ближайшие дни и обе стороны намерены его продлить. До подписания осталось уладить некоторые детали.

В завершившемся сезоне туляки добились лучшего результата в своей истории — заняли 7-е место, набрав 42 очка. (Дмитрий СИМОНОВ).

Арсенал Т
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