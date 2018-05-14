Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Футбольный клуб «Зенит» в июне проведет сборы в Австрии
ТАСС, 14 мая. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет летние сборы в Австрии. Об этом сообщает
ТАСС, 14 мая. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет летние сборы в Австрии. Об этом сообщает
С 11 по 16 июня футболисты «Зенита» пройдут медосмотр, 17 июня команда вылетит на тренировочные сборы в Австрию.
Отмечается, что Андрей Лунев, Игорь Смольников, Александр Ерохин, Юрий Жирков и Далер Кузяев отправятся в расположение сборной России. С 18 по 20 мая сборы национальной команды пройдут в Новогорске, с 20 по 31 мая — в Австрии.
«Зенит» занял пятое место в завершившемся розыгрыше чемпионате России и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы, начав турнир с третьего квалификационного раунда.