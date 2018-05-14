ФК «Краснодар» в июле проведет предсезонный сбор в Австрии

В понедельник краснодарцы ушли в отпуск, из которого вернутся 17 июня. Первый сбор команда проведет на своей учебно-тренировочной базе «Четук», где будет работать до 2 июля включительно. В австрийском Бад-Вальтерсдорфе игроки краснодарского клуба будут тренироваться с 6 до 21 июля.