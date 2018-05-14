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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Селихов перенёс операцию в Риме

Вратарь «Спартака» Александр Селихов, получивший травму на одной из тренировок, перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».

Источник: AP 2018

По словам голкипера, он чувствует себя хорошо.

Ранее медицинское обследование выявило диагноз для Селихова — полный разрыв ахиллова сухожилия.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной Премьер-Лиге 21 матч (все — в основном составе), где пропустил 18 мячей.

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