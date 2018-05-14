Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Селихов перенёс операцию в Риме
Вратарь «Спартака» Александр Селихов, получивший травму на одной из тренировок, перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».
Вратарь «Спартака» Александр Селихов, получивший травму на одной из тренировок, перенёс операцию в римской клинике «Вилла Стюарт».
По словам голкипера, он чувствует себя хорошо.
Ранее медицинское обследование выявило диагноз для Селихова — полный разрыв ахиллова сухожилия.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провёл в Российской футбольной