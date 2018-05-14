Дворкович: РЖД доверяет Семину, но продление контракта через год зависит от тренера

Источник: РИА "Новости"

В мае Семин, приведший «Локомотив» к званию чемпионов России, подписал с клубом новый контракт по схеме «1+1».

«Кредит доверия действительно есть, — ответил Дворкович на вопрос, останется ли Семин на посту главного тренера “Локомотива” и спустя сезон. — Конечно, это (продление трудовых отношений) зависит в первую очередь от самого Юрия Павловича, от его энергии и от того, как будут решаться поставленные задачи».

Собеседник агентства напомнил, что в прошедшем сезоне перед «Локомотивом» «не было поставлено явной задачи стать именно чемпионом». «Была задача выступать в Лиге чемпионов, быть в тройке чемпионата России». «Но команда сделала больше, чем изначально планировалось. Надеемся на успешную игру в Лиге чемпионов и подтверждение амбиций», — добавил Дворкович.