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13:17 (мск), источник: Р-Спорт

Дворкович: РЖД доверяет Семину, но продление контракта через год зависит от тренера

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин обладает кредитом доверия, но долгосрочные перспективы сотрудничества со специалистом зависят в первую очередь от него, заявил РИА Новости исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович.

Источник: РИА "Новости"

В мае Семин, приведший «Локомотив» к званию чемпионов России, подписал с клубом новый контракт по схеме «1+1».

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«Кредит доверия действительно есть, — ответил Дворкович на вопрос, останется ли Семин на посту главного тренера “Локомотива” и спустя сезон. — Конечно, это (продление трудовых отношений) зависит в первую очередь от самого Юрия Павловича, от его энергии и от того, как будут решаться поставленные задачи».

Собеседник агентства напомнил, что в прошедшем сезоне перед «Локомотивом» «не было поставлено явной задачи стать именно чемпионом». «Была задача выступать в Лиге чемпионов, быть в тройке чемпионата России». «Но команда сделала больше, чем изначально планировалось. Надеемся на успешную игру в Лиге чемпионов и подтверждение амбиций», — добавил Дворкович.

По его словам, «общий бюджет клуба останется прежним». «Но дальше — это уже вопрос менеджмента, какие будут корректировки и изменения. Я в это точно вмешиваться не буду», — ответил Дворкович на вопрос, не станет ли селекционный бюджет «Локомотива» более щедрым.

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