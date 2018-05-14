Сегодня — совет директоров «Зенита». Фаворит на пост тренера — Семак
Сегодня, 14 мая, состоится заседание совета директоров «Зенита», на котором будут подведены итоги сезона и рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.
Сегодня, 14 мая, состоится заседание совета директоров «Зенита», на котором будут подведены итоги сезона и рассмотрен вопрос о новом главном тренере команды.
Совет директоров состоится в Петербурге и начнется после полудня.
В списке пять претендентов, наиболее высокие шансы у Сергея Семака, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера. Впрочем, не исключено, что в результате дискуссий будет назначен и другой тренер. Источники «СЭ» не стали категорически отметать и кандидатуру голландца Дика Адвоката.
Около месяца назад было объявлено, что Семак подписал новый контракт с «Уфой». В прежнем договоре с клубом была опция «на выход» — если тренера приглашал другой клуб («Зенит», в частности), он платил около 500 тысяч евро. Неизвестно, есть ли в новом договоре (или приложении к нему) такой пункт и какова сумма. (Сергей ЕГОРОВ).
Накануне, 13 мая, болельщик «Зенита» Иван Заманков назвал озвученный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым список кандидатов на пост нового главного тренера. В него, помимо Семака, вошли: Маурицио Сарри («Наполи»), Паулу Фонсека («Шахтер»), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт»).