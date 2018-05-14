Сегодня — совет директоров «Зенита». Фаворит на пост тренера — Семак

Источник: Спорт-Экспресс

Совет директоров состоится в Петербурге и начнется после полудня.

В списке пять претендентов, наиболее высокие шансы у Сергея Семака, уже работавшего ранее в команде на позиции помощника главного тренера. Впрочем, не исключено, что в результате дискуссий будет назначен и другой тренер. Источники «СЭ» не стали категорически отметать и кандидатуру голландца Дика Адвоката.

Около месяца назад было объявлено, что Семак подписал новый контракт с «Уфой». В прежнем договоре с клубом была опция «на выход» — если тренера приглашал другой клуб («Зенит», в частности), он платил около 500 тысяч евро. Неизвестно, есть ли в новом договоре (или приложении к нему) такой пункт и какова сумма. (Сергей ЕГОРОВ).