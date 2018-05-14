Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»

Источник: Sport24

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Сергей Семак, «Уфа», 42 года

За. Семак провел в «Зените» шесть лет: пришел в 2010-м действующим футболистом, а закончил в 2016-м ассистентом главного тренера. В двух матчах Сергей Богданович исполнял обязанности главного тренера — с ЦСКА в РФПЛ (0:1) и «Боруссией» в Лиге чемпионов (2:1). Он работал с Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боашем и Фабио Капелло. За два года в «Уфе» вывел аутсайдера в Лигу Европы.

Русского тренера в «Зените» не было с 2002 года. С точки зрения финансов это самый экономный вариант, за который выступают болельщики. Это важно.

Против. Из «Зенита» образца весны-2016 (когда уходил Семак) остались только Юрий Лодыгин и Игорь Смольников. Конечно, из аренд вернутся Артем Дзюба, Олег Шатов, Луиш Нету и Артур Юсупов. Но в то, что эта четверка останется в команде, верится с трудом.

А вот как себя поведут аргентинские звезды с молодым российским тренером, большой вопрос. Да и именитых футболистов под фамилию Семака заманить будет проблематично. А заманивать Лигой чемпионов возможности нет.

После трех провальных сезонов главная цель «Зенита» — чемпионство. Справится ли Семак с таким давлением? Времени на перестройку с учетом ЧМ-2018 будет катастрофически мало.

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Маурицио Сарри, «Наполи», 59 лет

За. Сарри выдал три выдающихся сезона с «Наполи»: два вторых места, одно третье. В этом году его команда показывала самый яркий футбол в серии А и до последнего боролась за чемпионство.

«Из обычных игроков он делает футболистов топ-уровня», — восхищался коучем Дрис Мертернс. Отличная характеристика, учитывая, что у «Зенита» в составе очень много молодых игроков с неплохими данными. При Сарри возможны и очередные недешевые покупки.

Кроме того, к Сарри уже сейчас присматриваются топ-клубы. И если «Зениту» удастся заполучить итальянца, это будет огромной удачей.

Против. За свою тренерскую карьеру Сарри сменил 18 команд (больше только у Александра Тарханова). И «Наполи» — самый топовый из них. И в двух случаях из трех он заваливал финиш сезона.

Понятно, что в Италии есть «Ювентус», который объективно сильнее всех. Но в России, например, есть ЦСКА (который, несмотря на все проблемы, умеет выдавать фантастические концовки). Да и в целом чемпионат ровнее. Но главное — Сарри никогда не работал за пределами Италии.

К тому же Маурицио будет самым дорогим из всех кандидатов. Не говоря уже о том, что Лига Европы и перспективы стать чемпионом России его вряд ли заинтересуют.

Хорхе Сампаоли, сборная Аргентины, 58 лет

За. Как минимум четырех игроков «Зенита» Сампаоли знает лучше, чем кто-либо еще в мире. Не исключено, что аргентинская колония с его приходом расширится. Собственно, это уже не первый случай, когда «Зенит» берет тренера под игроков, а не наоборот. Достаточно вспомнить 2014-й, когда для Халка из Португалии выписали Андре Виллаш-Боаша. И это сработало. Возможно, что сработает и сейчас.

Против. Он не привык не то что к российским, а к европейским реалиям. За 14 лет своей тренерской карьеры Сампаоли лишь один сезон отработал в Европе (в «Севилье» с 2016 по 2017 год). С ним андалусийцы стали четвертыми, а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала (от «Лестера»).

Главное достижение в карьере Хорхе добыто на уровне сборных — в 2015-м сборная Чили выиграла Кубок Америки. В сборной Аргентины у Сампаоли все неидеально.

На чемпионат мира команда вышла с большим трудом. И то, когда в составе не было Месси, команда Хорхе за 9 матчей выиграла лишь однажды (четыре ничьи и четыре поражения).

В «Зените» прямо сейчас с лидером тоже не очень.

Паулу Фонсека, «Шахтер», 45 лет

За. Контракт Фонсеки с «Шахтером» заканчивается в июне, так что португалец может достаться питерцам без компенсации. Времени на адаптацию в новом чемпионате после двух лет на Украине ему не понадобится.

В «Шахтере» Фонсека выиграл все, что мог: два чемпионства, два Кубка и Суперкубок. В Лиге чемпионов он обошел в группе «Наполи» Сарри, а в 1/8 финала только из-за правила выездного гола пропустил вперед самую дерзкую команду турнира — «Рому».

А еще зажигал на пресс-конференциях — однажды пришел к журналистам в маске Зорро. Такие ребята в РФПЛ не помешают.

Против. В «Зените» уже был тренер, который выиграл с «Шахтером» все на свете. До Украины Фонсека работал в Португалии, где в 2014 году пропустил вперед двух главных конкурентов «Порту» — «Бенфику» и «Спортинг». А в Лиге чемпионов в том же сезоне уступил вторую строчку в группе как раз «Зениту».

Возможно, Фонсека действительно неплохой вариант, но не для тех целей, которые преследуют в Петербурге.

Марсело Гальярдо, «Ривер Плейт», 42 года

За. Самый молодой тренер из всех кандидатов. Легенда «Ривер Плейт». Аргентинцы «Зенита» будут счастливы. Тот же Дриусси выдал лучшие годы карьеры именно при Гальярдо.

В Аргентине он считается одним из самых перспективных тренеров и называют тем, кто в будущем возглавит сборную.

Этот вариант, как и в случае с Сампаоли, под игроков.

Против. Для своего возраста У Гальярдо внушительная коллекция трофеев (от чемпиона Уругвая до Кубка Либертадорес).

Но за пределами Южной Америки Марсело не работал. В этом смысле ставка на 42-летнего специалиста — большой риск.