Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
В воскресенье «Зенит» озвучил список из пяти кандидатов на пост нового. Но уже сегодня совет директоров может сократить число претендентов.
В воскресенье «Зенит» озвучил список из пяти кандидатов на пост нового. Но уже сегодня совет директоров может сократить число претендентов.
Sport24 — о выборах в
Сергей Семак, «Уфа», 42 года
За. Семак провел в «Зените» шесть лет: пришел в 2010-м действующим футболистом, а закончил в 2016-м ассистентом главного тренера. В двух матчах Сергей Богданович исполнял обязанности главного тренера — с ЦСКА в РФПЛ (0:1) и «Боруссией» в Лиге чемпионов (2:1). Он работал с Лучано Спаллетти, Андре
Русского тренера в «Зените» не было с 2002 года. С точки зрения финансов это самый экономный вариант, за который выступают болельщики. Это важно.
Против. Из «Зенита» образца весны-2016 (когда уходил Семак) остались только Юрий Лодыгин и Игорь Смольников. Конечно, из аренд вернутся Артем Дзюба, Олег Шатов, Луиш Нету и Артур Юсупов. Но в то, что эта четверка останется в команде, верится с трудом.
После трех провальных сезонов главная цель «Зенита» — чемпионство. Справится ли Семак с таким давлением? Времени на перестройку с учетом ЧМ-2018 будет катастрофически мало.
Маурицио Сарри, «Наполи», 59 лет
За. Сарри выдал три выдающихся сезона с «Наполи»: два вторых места, одно третье. В этом году его команда показывала самый яркий футбол в серии А и до последнего боролась за чемпионство.
«Из обычных игроков он делает футболистов топ-уровня», — восхищался коучем Дрис Мертернс. Отличная характеристика, учитывая, что у «Зенита» в составе очень много молодых игроков с неплохими данными. При Сарри возможны и очередные недешевые покупки.
Кроме того, к Сарри уже сейчас присматриваются
Против. За свою тренерскую карьеру Сарри сменил 18 команд (больше только у Александра Тарханова). И «Наполи» — самый топовый из них. И в двух случаях из трех он заваливал финиш сезона.
К тому же Маурицио будет самым дорогим из всех кандидатов. Не говоря уже о том, что Лига Европы и перспективы стать чемпионом России его вряд ли заинтересуют.
Хорхе Сампаоли, сборная Аргентины, 58 лет
За. Как минимум четырех игроков «Зенита» Сампаоли знает лучше, чем
Против. Он не привык не то что к российским, а к европейским реалиям. За 14 лет своей тренерской карьеры Сампаоли лишь один сезон отработал в Европе (в «Севилье» с 2016 по 2017 год). С ним андалусийцы стали четвертыми, а в Лиге чемпионов вылетели в 1/8 финала (от «Лестера»).
На чемпионат мира команда вышла с большим трудом. И то, когда в составе не было Месси, команда Хорхе за 9 матчей выиграла лишь однажды (четыре ничьи и четыре поражения).
В «Зените» прямо сейчас с лидером тоже не очень.
Паулу Фонсека, «Шахтер», 45 лет
За. Контракт Фонсеки с «Шахтером» заканчивается в июне, так что португалец может достаться питерцам без компенсации. Времени на адаптацию в новом чемпионате после двух лет на Украине ему не понадобится.
В «Шахтере» Фонсека выиграл все, что мог: два чемпионства, два Кубка и Суперкубок. В Лиге чемпионов он обошел в группе «Наполи» Сарри, а в 1/8 финала только
А еще зажигал на
Против. В «Зените» уже был тренер, который выиграл с «Шахтером» все на свете. До Украины Фонсека работал в Португалии, где в 2014 году пропустил вперед двух главных конкурентов «Порту» — «Бенфику» и «Спортинг». А в Лиге чемпионов в том же сезоне уступил вторую строчку в группе как раз «Зениту».
Марсело Гальярдо, «Ривер Плейт», 42 года
За. Самый молодой тренер из всех кандидатов. Легенда «Ривер Плейт». Аргентинцы «Зенита» будут счастливы. Тот же Дриусси выдал лучшие годы карьеры именно при Гальярдо.
В Аргентине он считается одним из самых перспективных тренеров и называют тем, кто в будущем возглавит сборную.
Этот вариант, как и в случае с Сампаоли, под игроков.
Против. Для своего возраста У Гальярдо внушительная коллекция трофеев (от чемпиона Уругвая до Кубка Либертадорес).
Владимир Колос