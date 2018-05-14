Кого мы больше не увидим в чемпионате России

Источник: Спорт-Экспресс

Рассказываем, кто ушел, и кто еще может уйти.

УШЛИ

Андреас ГРАНКВИСТ

Защитник, Швеция, 33 года.

Клубы в России: «Краснодар» (2013 — 2018). 180 матчей, 10 голов.

В январе швед объявил о том, что летом уйдет из «Краснодара» в «Хельсингборг». Гранквист сказал, что его жена ждет второго ребенка, и он хочет быть поближе к семье. По версии издания Fotbollskanalen, защитник отказался от нового двухлетнего контракта с краснодарским клубом на сумму в 7 миллионов евро.

Доменико КРИШИТО

Защитник, Италия, 31 год.

Клубы в России: «Зенит» (2011 — 2018). 223 матча, 20 голов.

Чемпион России (2011/12, 2014/15), обладатель Кубка России (2015/16), Суперкубка России (2015, 2016).

— Игра со «СКА-Хабаровск» станет особенной для меня, последней за «Зенит» после семи прекрасных лет в клубе. Мне было бы очень приятно, если бы стадион заполнился целиком, если бы болельщики пришли, чтобы я мог сказать им «спасибо» за их поддержку. Не уверен, что смогу сдержать слезы. Семь лет — это очень много, — сказал Кришито до матча 30-го тура чемпионата России со «СКА-Хабаровск». «Зенит» в результате победил со счетом 6:0, а итальянца после игры тепло проводили болельщики. Скорее всего, Доменико продолжит карьеру в «Дженоа» — клубе, из которого он перешел в «Зенит».

Гекдениз КАРАДЕНИЗ

Полузащитник, Турция, 38 лет.

Клубы в России: «Рубин» (2008 — 2018). 300 матчей, 52 гола.

Чемпион России (2008, 2009), обладатель Кубка России (2012), Суперкубка России (2010, 2012).

Турок красиво попрощался с болельщиками в Казани и получил орден «За заслуги перед Республикой Татарстан». В различных турнирах провел за «Рубин» 300 матчей. Забивал «Барселоне», «Интеру» и «Челси», дважды выиграл чемпионат России. Однозначно один из лучших игроков в истории клуба.

Понтус ВЕРНБЛУМ

Полузащитник, Швеция, 33 года.

Клубы в России: ЦСКА (2012 — 2018). 224 матча, 22 гола.

Чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16), обладатель Кубка России (2012/13), Суперкубка России (2013, 2014).

В феврале шведский хавбек дал огненное интервью Göteborg-Posten, сказав, что этот сезон может стать для него последним в ЦСКА. Так и вышло — после матча с «Анжи» главный тренер армейцев Виктор Гончаренко сообщил, что Вернблум в ЦСКА не останется. Швед вскоре рассказал, что принял решение покинуть клуб по семейным обстоятельствам. С болельщиками Вернблум попрощается в июле — на награждении команды серебряными медалями чемпионата.

Виктор ФАЙЗУЛИН

Полузащитник, 32 года.

Клубы в России: «Океан» (2004), «СКА-Энергия» (2004 — 2006), «Спартак» Нальчик (2007), «Зенит» (с 2008-го). За сборную России 24 матча, 4 гола. Всего на клубном высшем уровне — 259 матчей, 28 голов.

Чемпион России (2010, 2012, 2015), обладатель Кубка России (2010, 2016), Суперкубка России (2008, 2011, 2015), Кубка УЕФА (2007/08), Суперкубка УЕФА (2008).

С сентября 2015 года Файзулин не играл из-за серьезной травмы колена, перенес шесть операций.

В мае «Зенит» объявил о том, что полузащитник покинет клуб по окончании сезона, когда истечет контракт. А после матча со «СКА-Хабаровск» стало известно, что Файзулин решил уйти из футбола вообще. С болельщиками он попрощался вместе с Кришито.

Георгий МИЛАНОВ

Полузащитник, Болгария, 26 лет.

Клубы в России: ЦСКА (2013 — 2018). 147 матчей, 6 голов.

Чемпион России (2013/14, 2015/16), обладатель Суперкубка России (2014).

Провел за ЦСКА почти 150 матчей, но в числе лидеров команды, однако, не находился и близко.

То, что контракт между ним и армейским клубом продлен не будет, ожидалось. Официально договор прекратит действие после 30 июня.

БЛИЗКИ К УХОДУ

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Ахмед МУСА

Нападающий, Нигерия, 25 лет.

Клубы в России: ЦСКА (2012 — 2016), вернулся в команду в 2018-м (аренда). 183 матча, 60 голов.

Чемпион России (2012/13, 2013/14, 2015/16), обладатель Кубка России (2012/13), Суперкубка России (2013, 2014).

Нигериец был арендован зимой у «Лестера» и по окончании текущего сезона должен вернуться в английский клуб. При этом турецкие СМИ утверждают, что Мусой интересуется «Галатасарай». Сам же нападающий о своем будущем пока не высказывался — но как бы то ни было, его контракт с «Лестером» действует еще два года. Реально ли, что ЦСКА продлит аренду Мусы? Гендиректор красно-синих Роман Бабаев говорит, что клуб постарается сохранить нигерийца в своем составе, но такое развитие событий все же видится маловероятным.

Марио ПАШАЛИЧ

Полузащитник, Хорватия, 23 года.

Клубы в России: в «Спартаке» — с 2017 года. 31 матч, 5 голов.

Отыграл год в аренде и, по всей видимости, уедет после финиша сезона обратно в «Челси».

По информации «СЭ», «Спартак» не собирается выкупать контракт Пашалича, который так и не стал основным игроком команды. Уровень игры хорвата вряд ли мог устроить тренерский штаб «Спартака».

Никола МАКСИМОВИЧ

Защитник, Сербия, 26 лет.

Клубы в России: в «Спартаке» — с 2018 года. 11 матчей.

По информации «СЭ», арендованный «Спартаком» у «Наполи» сербский футболист вернется в итальянский клуб после текущего сезона.

У него слишком большая выкупная стоимость — 14 миллионов евро. Да и в чемпионате России серб с хорошей стороны себя не проявил.

Сердар ТАСКИ

Защитник, Германия, 31 год.

Клубы в России: в «Спартаке» — с 2013 года. 85 матчей, 3 гола.

По данным «СЭ», немецкий футболист покинет «Спартак» по завершении сезона — срок его контракта завершится 30 июня.

Стороны обсуждали вариант, при котором Сердар продлил бы соглашение с красно-белыми, но не пришли с общему мнению.

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Бибрас НАТХО

Полузащитник, Израиль, 30 лет

Клубы в России: «Рубин» (2010 -2014), ЦСКА (с 2014 года). 288 матчей, 60 голов.

Чемпион России (2015/16), обладатель Кубка России (2011/12), Суперкубка России (2012).

Дядя хавбека Адам Натхо сказал в интервью «СЭ», что Бибрас намерен остаться в московском клубе. Но предложит ли ЦСКА полузащитнику сборной Израиля условия, его устраивающие? Нынешний договор Натхо с армейцами рассчитан до 30 июня.

МОГУТ ЗАВЕРШИТЬ КАРЬЕРУ

Сергей ИГНАШЕВИЧ

Защитник, 38 лет.

Клубы в России: «Спартак-Орехово» (1999), «Крылья Советов» (1999 — 2000), «Локомотив» (2001 — 2003), ЦСКА (с 2004 года). За сборную России — 120 матчей, 8 голов. На высшем клубном уровне — 688 матчей, 57 голов.

Чемпион России (2002, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), обладатель Кубка России (2000/01, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), Суперкубка России (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), Кубка УЕФА (2004/05).

Контракт Игнашевича рассчитан до 30 июня. Не исключено, что рекордсмен России по количеству сыгранных матчей завершит карьеру футболиста.

В середине апреля главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил шансы Игнашевича продлить соглашение с клубом как 50 на 50. А после матча 30-го тура с «Анжи» белорусский специалист сообщил, что со всеми игроками, контракты с которыми заканчиваются, «продолжаются переговоры».

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Алексей БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник, 35 лет.

Клубы в России: «Торпедо-ЗИЛ» (1999 — 2001), «Черноморец» (2000), ЦСКА (с 2001 года). За сборную России 58 матчей. На высшем клубном уровне — 515 матчей, 12 голов.

Чемпион России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), Суперкубка России (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), Кубка УЕФА (2004/05).

Василий БЕРЕЗУЦКИЙ

Защитник, 35 лет.

Клубы в России: «Торпедо-ЗИЛ» (1999 — 2001), ЦСКА (с 2002 года). За сборную России 101 матч, 5 голов. На высшем клубном уровне — 657 матчей, 13 голов.

Чемпион России (2003, 2005, 2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16), обладатель Кубка России (2001/02, 2004/05, 2005/06, 2007/08, 2008/09, 2010/11, 2012/13), Суперкубка России (2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014), Кубка УЕФА (2004/05).

У братьев та же ситуация, что и у Игнашевича — их контракты с ЦСКА рассчитаны до 30 июня, и существует вероятность, что защитники прекратят выступления. Руководство армейского клуба надеется, что Березуцкие продолжат играть, но пока переговоры ни к чему не привели. ЦСКА братья еще бы точно пригодились. Не помешали бы они и сборной России, но возвращаться в нее не намерены.