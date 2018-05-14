Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Александр Кержаков расстался с женой
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Ольга Бузова заметно похудела
Как подросток: Пугачева позирует в рваных джинсах и модных очках
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
8Россия обыграла сборную Швейцарии
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
11:57 (мск), источник: Р-Спорт

Губернатор Тульской области оценил выступление «Арсенала» в сезоне-2017/18

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Тульский «Арсенал» показал достойный результат в сезоне-2017/18, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на встрече с игроками и тренерским штабом футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

«Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, набрав 42 очка в 30 турах РФПЛ. В воскресенье в матче заключительного тура туляки на своем поле со счетом 2:0 обыграли московский «Локомотив», который ранее завоевал чемпионский титул.

«Вы достойно выступили. Дали бой сильнейшим командам страны, в том числе “Локомотиву”, который уже стал чемпионом. На протяжении всего сезона демонстрировали яркую, атакующую игру. Вам удалось показать лучший результат в истории клуба. В этом заслуга и футболистов, которые здорово играли, и тренерского штаба, проделавшего большую работу. Жители нашей области скучали по большому футболу, и вы вернули его в Тулу», — сказал Дюмин, которого цитирует официальный сайт «Арсенала».

«Желаю всем вам хорошо отдохнуть перед следующим сезоном. Туляки верят в вас и поддерживают. Будем за вас болеть, не подведите! Удачи вам!» — добавил Дюмин.

Капитан «Арсенала» Кирилл Комбаров заявил: «Мы постараемся сохранить и улучшить свои позиции».

Арсенал Т
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
Сексапильная украинская фитнес-тренер, увидев которую вы захотите пойти в спортзал
Россия попадет на Данию? Расклады на четвертьфинал ЧМ
Кубок Стэнли. Овечкин разделил славу с Кузнецовым
Тренер россиян: Словацкие хоккеисты не такие уж и аутсайдеры
Семак, Сампаоли или Сарри? Кто должен возглавить «Зенит»
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Кого мы больше не увидим в чемпионате России
Бондра: Хоккей в Словакии остановился в развитии после ЧМ-2002
Спорт-Экспресс
Авто
Как работает шиномонтаж, где ремонт колеса стоит 350 000 рублей Шины бывают разные. Например, диковинной размерности 59/80 R63, то есть наружным диаметром 4 метра. И такие покрышки тоже надо устанавливать и ремонтировать...
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
Провал Самойловой на «Евровидении» связали с Киевом Диана Гурцкая считает, что россиянка не прошла в финал конкурса из-за «психологической усталости»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Как правильно выдавливать прыщик Подсказываем, какие именно воспаления можно трогать, и как правильно это делать.
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь