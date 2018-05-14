Губернатор Тульской области оценил выступление «Арсенала» в сезоне-2017/18

«Арсенал» занял седьмое место в чемпионате России, набрав 42 очка в 30 турах РФПЛ. В воскресенье в матче заключительного тура туляки на своем поле со счетом 2:0 обыграли московский «Локомотив», который ранее завоевал чемпионский титул.

«Вы достойно выступили. Дали бой сильнейшим командам страны, в том числе “Локомотиву”, который уже стал чемпионом. На протяжении всего сезона демонстрировали яркую, атакующую игру. Вам удалось показать лучший результат в истории клуба. В этом заслуга и футболистов, которые здорово играли, и тренерского штаба, проделавшего большую работу. Жители нашей области скучали по большому футболу, и вы вернули его в Тулу», — сказал Дюмин, которого цитирует официальный сайт «Арсенала».