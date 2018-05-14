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11:44 (мск), источник: ТАСС

Бабаев: ЦСКА обсудит с Игнашевичем и Березуцкими новые контракты в течение двух недель

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА договорился с защитниками Сергеем Игнашевичем и братьями Алексеем и Василием Березуцкими в течение двух недель обсудить продолжение сотрудничества в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Роман Бабаев.

Источник: РИА "Новости"

Контракты футболистов с клубом истекают 30 июня.

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В этом году 14 июля Игнашевичу исполняется 39 лет, братьям Березуцким по 36 лет исполнится 20 июня.

«Думаю, что всем троим нужно ставить памятник, потому что трудно даже словами описать, что они сделали для сборной России и клуба. Мы хотели бы, чтобы они были с нами еще сезон, но нельзя не учитывать их позицию. Пока что договорились с ними пообщаться позже, через неделю-две. В качестве тренеров им дорога открыта, ЦСКА никогда не был против этого, но пока речь идет только о качестве футболистов», — сказал Бабаев.

Из-за истекающих контрактов ЦСКА покидают полузащитники Понтус Вернблум и Георги Миланов. «Мы разговаривали с Понтусом, но его решение было принято в пользу семьи, оно очень непростое, но решил, что нужно что-то принять. Миланов тоже уходит, ему тоже спасибо. По остальным пока нет решения, здесь во главу ставится не финансовый вопрос, а бытовой и семейный — денежных споров нет», — подчеркнул гендиректор.

В последнее время в СМИ появляется информация, что ЦСКА может покинуть полузащитник Александр Головин, если хорошо сыграет на чемпионате мира. «Конечно, с одной стороны очень жаль расставаться с молодыми и талантливыми футболистами, но если поступит хорошее предложение, как мы можем не отпустить игрока? Пока таких предложений не было, но, если они будут, и футболист уйдет, будем искать ему замену», — отметил Бабаев.

По итогам сезона-2017/18 чемпионата России ЦСКА занял второе место в турнирной таблице и напрямую вышел в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона. Победителем турнира стал московский «Локомотив», третье место занял столичный «Спартак».

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