Более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером команды

Предпочтение главному тренеру «Уфы» отдали 62,9% респондентов (более 31 тысячи опрошенных). На втором месте Маурицио Сарри, возглавляющий итальянский «Наполи» (20,6%), далее следуют Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера» (6,5%), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины, 6,1%) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», Аргентина, 3,9%). Всего в опросе приняли участие почти 50 тысяч болельщиков.