Более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером команды
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Почти 63% болельщиков
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Почти 63% болельщиков
Предпочтение главному тренеру «Уфы» отдали 62,9% респондентов (более 31 тысячи опрошенных). На втором месте Маурицио Сарри, возглавляющий итальянский «Наполи» (20,6%), далее следуют Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера» (6,5%), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины, 6,1%) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», Аргентина, 3,9%). Всего в опросе приняли участие почти 50 тысяч болельщиков.
Имена пяти кандидатов на пост главного тренера назвал в телеэфире в воскресенье болельщик команды с берегов Невы.
В воскресенье «Зенит» объявил, что контракт с главным тренером Роберто Манчини будет расторгнут в понедельник. «Сине-бело-голубые» заняли пятое место в чемпионате России-2017/18.