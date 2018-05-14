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11:51 (мск), источник: Р-Спорт

Более 60% болельщиков «Зенита» хотят видеть Семака главным тренером команды

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Почти 63% болельщиков санкт-петербургского «Зенита» хотят видеть Сергея Семака главным тренером команды в следующем сезоне, свидетельствуют промежуточные результаты опроса, который проводится на официальной странице футбольного клуба в социальной сети ВКонтакте.

Источник: РИА "Новости"

Предпочтение главному тренеру «Уфы» отдали 62,9% респондентов (более 31 тысячи опрошенных). На втором месте Маурицио Сарри, возглавляющий итальянский «Наполи» (20,6%), далее следуют Паулу Фонсека из донецкого «Шахтера» (6,5%), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины, 6,1%) и Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», Аргентина, 3,9%). Всего в опросе приняли участие почти 50 тысяч болельщиков.

Имена пяти кандидатов на пост главного тренера назвал в телеэфире в воскресенье болельщик команды с берегов Невы.

Во время загрузки произошла ошибка.

В воскресенье «Зенит» объявил, что контракт с главным тренером Роберто Манчини будет расторгнут в понедельник. «Сине-бело-голубые» заняли пятое место в чемпионате России-2017/18.

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