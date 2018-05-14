Четыре года — четыре чемпиона. Рабинер — о том, за что чемпионат России можно любить
Обозреватель «СЭ» подводит итоги
Обозреватель «СЭ» подводит итоги
ФЕДУН СТАЛ ЖЕРТВОЙ СОБСТВЕННОЙ СУПЕРИДЕИ
Перед 30-м туром московское «Динамо» могло попасть как в Лигу Европы, так и в переходные матчи, причем оба варианта были не
Автором идеи, насколько помню, был владелец «Спартака» Леонид Федун, к замыслам которого по переустройству российского футбола вообще не мешало бы прислушиваться почаще. Но тут вышло так, что двойная мотивация, которая была у «Динамо», сгубила его «Спартак». Перед игрой многим болельщикам вспоминалось заявление, сделанное перед началом первенства тогдашним динамовским гендиректором Евгением Муравьевым: о том, что одна из главных задач «Динамо» — быть в таблице выше «Спартака». Вспоминалось оно с кривоватой ухмылкой:
Муравьев Муравьевым — однако уже постмуравьевское «Динамо» изрядно подпортило «Спартаку» конец сезона, отправив его вместо группового турнира Лиги чемпионов в квалификацию, из которой еще поди выберись.
В частности, если бы Сергей Карасев решился назначить второй пенальти в первом тайме за очевидный, как мне видится, снос Артемом Ребровым Александра Ташаева после неосмотрительного паса назад Александра Самедова. В связи с этим меня сильно удивило послематчевое высказывание Сергея Степашина: «Мне показалось, что сегодня Ташаев уже играл за «Спартак». У меня не укладывается в голове, как возможно такое фактически публичное обвинение.
Полузащитник «Динамо» действовал столь же ярко, как обычно после прихода Дмитрия Хохлова — и, как вы видите, имел все шансы совершить для своей команды результативное действие. Разве что не забил — ну так не всякий же раз крайнему хавбеку на табло отмечаться. Учитывая, что уважаемый мною и глубоко погруженный в футбол Сергей Вадимович, с которым мы много лет знакомы, — член попечительского совета общества «Динамо», а общество и клуб — сейчас, по сути, одно и то же, Ташаева такими заявлениями подталкивают к уходу из команды, в которой он в этом сезоне был безоговорочно лучшим игроком.
А «Спартаку», раз сложилась такая ситуация, я посоветовал бы брать 23-летнего футболиста не задумываясь. Путь этот успешно проторен два года назад Романом Зобниным — но дело не только и не столько в этом. А в том, что Ташаев — один из самых одаренных молодых игроков России, со скоростью, техникой и отлично поставленным ударом. Ну и «правильным» паспортом — надо же исходить из российских реалий. Говорят, у него в контракте прописана сумма отступных в 4,5 миллиона евро, и это — в полтора раза больше, чем в свое время у Зобнина. Но сравните эти деньги с теми 12 миллионами, за которые год назад был куплен, скажем, Педро Роша. И подумайте, кто «Спартаку» нужнее.
ВЧЕРА — С АМБИЦИЯМИ, СЕГОДНЯ — БЕЗ НИХ. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?
Болельщикам
Три поражения в пяти матчах — от «Урала», «Ахмата» и «Динамо», — помноженные еще и на кубковую неудачу в полуфинале с «Тосно» (со свистом вылетевшим в ФНЛ после 0:5 от «Уфы»), привели к оглушительному провалу «Спартака» на финише сезона. Еще к 15 апреля, когда
Третий сезон подряд без Лиги чемпионов и первое с 2008 года непопадание в тройку призеров — очень слабый итог для Петербурга.
Из плюсов только — фантастическая посещаемость. Не упомянуть о 43 962 зрителях в среднем на новой арене на Крестовском острове, конечно, нельзя. Как и не связать это с так необходимой для российского климата крышей, способной целиком закрыть арену в случае холода и непогоды. Долго ждали петербургский долгострой, благодаря Кубку конфедерации и чемпионату мира дождались, — и теперь не можем на него налюбоваться.
Феноменальный контраст между посещаемостью «Зенита», вложенными в него деньгами и результатом — бесспорно, одна из главных тем сезона. И когда Манчини заявляет, что не видит своих ошибок (и это при голах арендованных Артема Дзюбы и Олега Шатова «Зениту», да и вообще шести голов Дзюбы за «Арсенал» на фоне слабой питерской атаки в тот же период) — говорить тут больше не о чем. Любовь без радости была, разлука будет без печали. После официального разрыва контракта с ним — без компенсаций с обеих сторон — и одни, и другой, думается, вздохнули с облегчением.
Ну, а у «Спартака» — тот самый случай, когда есть разница, как относиться к условным 1:1 — когда ты пропустил на 90-й минуте или когда на ней же забил. Счет один и тот же — а в первом случае ты безумно разочарован, во втором — счастлив по уши.
Мне вот интересно, кто теперь будет виноват у тех, кто в каждом поражении «Спартака» ищет след пресловутой Ромашки. Денис Глушаков, после «Тосно» сначала отправленный на скамейку, а потом получивший травму и всю концовку первенства даже не тренировавшийся в общей группе? Дмитрий Комбаров, вышедший в конце матча с «Динамо» на замену? Артем Ребров, после травмы Александра Селихова сделавший все, что мог, и даже едва не отразивший пенальти? А может, Роман Пилипчук, который три тура
Массимо Каррера, вначале продекларировав собственную вину за неудачный в целом сезон (хотя лично я все равно назвал бы его неплохим), затем вспомнил об игроках: «Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать — трудись и
Спрашивается — как такое возможно, а если возможно, то почему сначала было так, а затем — иначе? Почему на заключительный отрезок сезона у «Спартака» не хватило ни злости, ни единства, ни элементарных физических сил?
Может, как сказал бы Михаил Жванецкий,
На самом деле Каррера сделал серьезное заявление, которое можно назвать декларацией о намерениях. Возможно, падением на третье место и проигрышем полуфинала Кубка России Каррера он
Что из этого выйдет — только жизнь рассудит. В следующем сезоне нам предстоит узнать, что же это было в концовке нынешнего — временное затмение или начало конца того, чемпионского «Спартака». Команды с мощнейшей силой духа, где действительно, как выражался Каррера после второй за сезон победы в дерби над ЦСКА, «прежде чем стать командой, мы стали семьей».
Семьи уже и близко нет, но есть, на мой взгляд, однозначно лучшая по именам и разноплановости игроков группа атаки в стране. Если
Главное усиление, которое нужно «Спартаку», — это восстановление атмосферы прошлого сезона.
ГОНЧАРЕНКО ДВА РАЗА ВЫИГРАЛ ВЕСНУ
Не могу не согласиться с Никитой Симоняном, сказавшим, что ЦСКА больше заслужил второе место, чем «Спартак». Вот там с атмосферой точно все было в порядке. Армейцы и в Европе сыграли лучше всех из российских клубов, даже «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы едва не дожав (а потом, видимо, по инерции и на злости забив шесть его тульскому тезке), а затем в финишном створе вырвав серебро. Это было абсолютно
К слову, исходя из сезона в целом, я хотел, чтобы напрямую вылетел «Анжи» — команда с гораздо более сильным составом, чем «Тосно», но, казалось, куда менее тренерски управляемая. Но когда «Анжи» против супермотивированного
Вернемся, однако, к ЦСКА. Вот вам закономерность — при Викторе Гончаренко армейцы выиграли весенние отрезки в РФПЛ и в прошлом, и в этом году. Оба раза за это время они больше всех забили и меньше всех пропустили (на сей раз в последнем пункте у них дележка с «Локомотивом» — по шесть мячей). 21:6, +15 — серьезная разность мячей для десяти матчей. При том что у ближайшего по этой части весеннего преследователя, «Зенита», +9.
Оба эти случая доказывают, что в принципе не любимая мною смена тренера по ходу сезона порой дает плоды. И Хохлов, и Мурад Мусаев сделали свое корректировочное дело отлично. Теперь нужно взглянуть на то, как будут играть их команды после того, как они подготовят команды к сезону самостоятельно. То же касается и прекрасно заступившего на пост главного тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова, с которым команда в пяти матчах одержала три победы при двух ничьих. Нанеся резонансное гостевое поражение «Спартаку».
Каким-то образом Гончаренко при большем количестве матчей (три весенних этапа еврокубков) и меньшем числе игроков, чем у конкурентов, сумел так их подготовить, что в концовке из шести последних матчей ЦСКА выиграл четыре при двух ничьих. В этом отрезке никто и близко не смог добиться такого результата. И даже если бы Федор Смолов не получил несправедливую дисквалификацию и смог сыграть с армейцами (один из главных «косяков» РФПЛ в сезоне) — принципиально это вряд ли бы
Умение без покупок (и требований о них) вытягивать из игроков супермаксимум в ЦСКА продемонстрировал еще Леонид Слуцкий, а Гончаренко в еще более скудных условиях демонстрирует просто чудеса творческой эквилибристики. Например, всю весну, после разрыва «крестов» у Виктора Васина, центр обороны армейцев составляла 108-летняя тройка братьев Березуцких и Игнашевича, которая с большой долей вероятности в полном составе сейчас завершит карьеру. И при том, что значительную часть весны был травмирован (а когда был здоров, чаще всего играл в нападении) специализированный опорник Вернблум, команда в России пропустила меньше всех! И одним Акинфеевым, как бы прекрасно он ни играл, этого не объяснишь.
В группе атаки, понятно, прорывный сезон у Головина. Его супергол тульскому «Арсеналу» после забега почти через все поле и пары финтов в завершение — эмблема амбиций и прогресса 21-летнего полузащитника. Как и гол со штрафного другим «канонирам» — лондонским. Заметьте: в проведенном мною в Твиттере опросе на лучшего игрока ЦСКА в сезоне из почти 800 проголосовавших 71% отдал предпочтение Головину, и лишь 15 — Вернблуму и 11 — Акинфееву. А 900 опрошенных на тему лучшего атакующего полузащитника чемпионата в этом сезоне Головин с 47% значительно опередил даже Мануэла Фернандеша (27) и Алексея Миранчука (18), не говоря уже о Викторе Классоне (8).
Но ведь и Головину при всем его таланте надо было создать правильные условия для прогресса. Как поверивший в него (и взявший в 19 лет на Евро, несмотря на критику) Слуцкий, так и Гончаренко сделали это в полной мере. То же относится и к Федору Чалову, который забил весной шесть мячей и уже попал в основную группу кандидатов на участие в домашнем ЧМ-2018. И никто не скажет, что не по делу.
Надоели ли болельщикам уже ставшие хроническими финансовые проблемы клуба? Возможно. Но вот спрашивал я знакомых поклонников
ЧЕМПИОНСКАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ
В целом же главной тенденцией современного чемпионата России можно назвать чемпионскую непредсказуемость — и это очень радостно. В годы, когда «Ювентус» семь раз подряд выигрывает чемпионаты Италии, «Бавария» шесть лет кряду не подпускает никого к главному трофею в Германии, «ПСЖ» лишь раз из последних шести пропускает вперед «Монако», в России — четыре разных чемпиона за четыре года! В 2015 году — «Зенит» во главе с Андре
Это, конечно же, безоговорочно главная история сезона, и заговариваю о ней лишь ближе к концу итоговых заметок лишь по той причине, что о «Локо» и Юрии Палыче уже все сказано, в том числе и мною, на прошлой неделе.
Так же, как чемпионат-2016/17 для всех будет ассоциироваться с первым за 16 лет золотом «Спартака», следующий — с чемпионским возвращением Семина. Самого возрастного тренера — золотого медалиста в истории отечественного футбола, но сохранившего молодецкий огонь в душе. Что передается и игрокам. За год прошедшим путь от восьмого места (хотя и в сочетании с выигранным тем же Семиным Кубком России), ниже «Терека», «Уфы» и «Ростова», к первому.
Соломон Кверквелия — сейчас
Если
А у Семина — 42.
Игорь РАБИНЕР