Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США приготовили Порошенко участь Хусейна: эксперт об атаке ДНР
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Сын Прилучного и Муцениеце стал актером
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Никита Пресняков с женой снялись в городской love-story
Текущие события
Футбол. Зарубежный
13.05
Леванте5
Барселона4
Футбол. Зарубежный
13.05
Рома0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
13.05
Сампдория0
Наполи2
Футбол. Зарубежный
13.05
Шахтер Д1
Верес0
Футбол. Зарубежный
13.05
Заря Лг0
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
13.05
Мариуполь1
Ворскла1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Лоза рассказал, почему Самойлова провалилась на Евровидении
Загитова ответила на вопрос о Медведевой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
Сборная России обыграла Швейцарию в матче чемпионата мира
Сборная Беларуси вылетела из элитного дивизиона ЧМ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
104-летний австралийский ученый совершил эвтаназию
Женщинам нравятся мачо независимо от овуляции
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
8Тутберидзе и Медведева: теперь порознь
32«Спартак» проиграл «Динамо» и пропустил ЦСКА
09:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Четыре года — четыре чемпиона. Рабинер — о том, за что чемпионат России можно любить

Обозреватель «СЭ» подводит итоги премьер-лиги сезона-2017/18.

33
фотографии
33
фотографии
33
фотографии

​ФЕДУН СТАЛ ЖЕРТВОЙ СОБСТВЕННОЙ СУПЕРИДЕИ

Перед 30-м туром московское «Динамо» могло попасть как в Лигу Европы, так и в переходные матчи, причем оба варианта были не умозрительно-теоретическими, а вполне реальными. И это лишний раз говорит о гениальности решения о стыковых встречах, напрочь высушившем в нашей премьер-лиге «болото». Их нельзя ни убирать, ни ужимать с двух до одного ни в коем случае! Это один из немногих шагов в нашем футболе, заслуживающих овации.

Читайте также
«Спартаку» нужна перезагрузка. Карреру ждет жаркое лето

​Автором идеи, насколько помню, был владелец «Спартака» Леонид Федун, к замыслам которого по переустройству российского футбола вообще не мешало бы прислушиваться почаще. Но тут вышло так, что двойная мотивация, которая была у «Динамо», сгубила его «Спартак». Перед игрой многим болельщикам вспоминалось заявление, сделанное перед началом первенства тогдашним динамовским гендиректором Евгением Муравьевым: о том, что одна из главных задач «Динамо» — быть в таблице выше «Спартака». Вспоминалось оно с кривоватой ухмылкой: во-первых, глядя на таблицу, а во-вторых, при мысли о том, чем закончил в клубе сам Муравьев, вскоре после мутного трансфера Константина Рауша вышвырнутый из «Динамо». Да еще и с жесткими публичными высказываниями главы клуба Владимира Стржалковского — и инициированной им проверкой МВД России.

​Муравьев Муравьевым — однако уже постмуравьевское «Динамо» изрядно подпортило «Спартаку» конец сезона, отправив его вместо группового турнира Лиги чемпионов в квалификацию, из которой еще поди выберись. Красно-белым, напомню, это удавалось только дважды — в 2006 году при Владимире Федотове и в 2012-м — при Унаи Эмери.

​"Спартак" был откровенно плох, и каждая звезда в нем играла сама по себе. Паралич идей на поле в решающем матче привел к тому, что бело-голубые одержали абсолютно заслуженную победу, которая легко могла быть крупнее.

В частности, если бы Сергей Карасев решился назначить второй пенальти в первом тайме за очевидный, как мне видится, снос Артемом Ребровым Александра Ташаева после неосмотрительного паса назад Александра Самедова. В связи с этим меня сильно удивило послематчевое высказывание Сергея Степашина: «Мне показалось, что сегодня Ташаев уже играл за «Спартак». У меня не укладывается в голове, как возможно такое фактически публичное обвинение.

Читайте также
«Массимо, ты русский мужик!» Что творилось в Тушино после дерби

​Полузащитник «Динамо» действовал столь же ярко, как обычно после прихода Дмитрия Хохлова — и, как вы видите, имел все шансы совершить для своей команды результативное действие. Разве что не забил — ну так не всякий же раз крайнему хавбеку на табло отмечаться. Учитывая, что уважаемый мною и глубоко погруженный в футбол Сергей Вадимович, с которым мы много лет знакомы, — член попечительского совета общества «Динамо», а общество и клуб — сейчас, по сути, одно и то же, Ташаева такими заявлениями подталкивают к уходу из команды, в которой он в этом сезоне был безоговорочно лучшим игроком.

​А «Спартаку», раз сложилась такая ситуация, я посоветовал бы брать 23-летнего футболиста не задумываясь. Путь этот успешно проторен два года назад Романом Зобниным — но дело не только и не столько в этом. А в том, что Ташаев — один из самых одаренных молодых игроков России, со скоростью, техникой и отлично поставленным ударом. Ну и «правильным» паспортом — надо же исходить из российских реалий. Говорят, у него в контракте прописана сумма отступных в 4,5 миллиона евро, и это — в полтора раза больше, чем в свое время у Зобнина. Но сравните эти деньги с теми 12 миллионами, за которые год назад был куплен, скажем, Педро Роша. И подумайте, кто «Спартаку» нужнее.

Читайте также
Прядкин: Сезон-2017/18 стал одним из самых интересных в истории РФПЛ

ВЧЕРА — С АМБИЦИЯМИ, СЕГОДНЯ — БЕЗ НИХ. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Болельщикам красно-белых горько будет это признать, но такая развязка — закономерный итог весны-2018. И особенно последнего ее календарного месяца — с середины апреля по середину мая. Знаете, на каком месте в таблице «Спартак», если считать результаты за этот отрезок чемпионата? На 13-м! Больше набрали «Ахмат» и «Ростов», «Динамо» и «Уфа», «Рубин», «Арсенал» и «Амкар»… Вообще, команды нижней половины таблицы цепляли очки в этом сезоне гораздо злее, чем раньше — достаточно сказать, что в прошлом сезоне 11-е место набрало 30 очков, а в этом сезоне «Амкар», идущий с 13-го в стыки, — 35. Рост уровня команд нижней половины — тенденция сезона-2017/18. Хотя, может, дело в падении класса фаворитов…

​Три поражения в пяти матчах — от «Урала», «Ахмата» и «Динамо», — помноженные еще и на кубковую неудачу в полуфинале с «Тосно» (со свистом вылетевшим в ФНЛ после 0:5 от «Уфы»), привели к оглушительному провалу «Спартака» на финише сезона. Еще к 15 апреля, когда красно-белые играли в Екатеринбурге и имели за спиной 18-матчевую (!) беспроигрышную серию, их мечты о внутрироссийском «требле» казались совсем не лишенными оснований, а в результате — и мимо Кубка, и мимо золота, и мимо даже серебра с гарантированной Лигой чемпионов.

​Третье место — все равно достаточно успешный результат сезона, если вспомнить еще и выигранный в его начале Суперкубок. Уж по сравнению с «Зенитом», прошлым летом потратившим на трансферы больше всей остальной РФПЛ, вместе взятой, точно.

Третий сезон подряд без Лиги чемпионов и первое с 2008 года непопадание в тройку призеров — очень слабый итог для Петербурга.

Из плюсов только — фантастическая посещаемость. Не упомянуть о 43 962 зрителях в среднем на новой арене на Крестовском острове, конечно, нельзя. Как и не связать это с так необходимой для российского климата крышей, способной целиком закрыть арену в случае холода и непогоды. Долго ждали петербургский долгострой, благодаря Кубку конфедерации и чемпионату мира дождались, — и теперь не можем на него налюбоваться.

Читайте также
Сампаоли, Фонсека и Франческоли претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит»

​Феноменальный контраст между посещаемостью «Зенита», вложенными в него деньгами и результатом — бесспорно, одна из главных тем сезона. И когда Манчини заявляет, что не видит своих ошибок (и это при голах арендованных Артема Дзюбы и Олега Шатова «Зениту», да и вообще шести голов Дзюбы за «Арсенал» на фоне слабой питерской атаки в тот же период) — говорить тут больше не о чем. Любовь без радости была, разлука будет без печали. После официального разрыва контракта с ним — без компенсаций с обеих сторон — и одни, и другой, думается, вздохнули с облегчением.

​Ну, а у «Спартака» — тот самый случай, когда есть разница, как относиться к условным 1:1 — когда ты пропустил на 90-й минуте или когда на ней же забил. Счет один и тот же — а в первом случае ты безумно разочарован, во втором — счастлив по уши.

​Мне вот интересно, кто теперь будет виноват у тех, кто в каждом поражении «Спартака» ищет след пресловутой Ромашки. Денис Глушаков, после «Тосно» сначала отправленный на скамейку, а потом получивший травму и всю концовку первенства даже не тренировавшийся в общей группе? Дмитрий Комбаров, вышедший в конце матча с «Динамо» на замену? Артем Ребров, после травмы Александра Селихова сделавший все, что мог, и даже едва не отразивший пенальти? А может, Роман Пилипчук, который три тура назад-де «раскачал лодку» (после чего, правда, два раза выиграли)? Или теперь очередь Ильи Кутепова с Александром Самедовым?

​Массимо Каррера, вначале продекларировав собственную вину за неудачный в целом сезон (хотя лично я все равно назвал бы его неплохим), затем вспомнил об игроках: «Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать — трудись и чем-то жертвуй. Я еще футболистом знал это. Знал свои возможности. И тренировался на 300 процентов. Чтобы быть готовым всегда и в любую минуту. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови».

​Пусть даже Каррера не назвал никого поименно, но как прикажете это понимать — в прошлом, чемпионском сезоне те же самые игроки были с амбициями, а теперь вдруг оказались без них?

Спрашивается — как такое возможно, а если возможно, то почему сначала было так, а затем — иначе? Почему на заключительный отрезок сезона у «Спартака» не хватило ни злости, ни единства, ни элементарных физических сил?

​Может, как сказал бы Михаил Жванецкий, что-то в консерватории подправить — например, по части доверия между специалистом и командой? И в чем тогда, собственно, состоит продекларированная тренером его вина, если дальше выясняется, что у него игроки «без амбиций и спортивной злости»?

​На самом деле Каррера сделал серьезное заявление, которое можно назвать декларацией о намерениях. Возможно, падением на третье место и проигрышем полуфинала Кубка России Каррера он как-то и поколебал крепость своих позиций в канун совета директоров — но достигнутого им ранее все же наверняка хватит, чтобы продолжить работу и настоять на переустройстве команды по собственному видению. То есть убрать группу, на его взгляд, «игроков без амбиций».

​Что из этого выйдет — только жизнь рассудит. В следующем сезоне нам предстоит узнать, что же это было в концовке нынешнего — временное затмение или начало конца того, чемпионского «Спартака». Команды с мощнейшей силой духа, где действительно, как выражался Каррера после второй за сезон победы в дерби над ЦСКА, «прежде чем стать командой, мы стали семьей».

Читайте также
Промес: Люблю Россию, эта страна — мой второй дом

​Семьи уже и близко нет, но есть, на мой взгляд, однозначно лучшая по именам и разноплановости игроков группа атаки в стране. Если настал-таки час продавать Промеса, и он будет заменен Ташаевым, — ее принципиального ослабления даже без лучшего снайпера нынешнего чемпионата произойти не должно. А группа обороны усилится выздоровевшим Джикией. В распоряжении Карреры есть состав, с которым надо быть наверху, нуждающийся лишь в точечных усилениях. И хорошей новостью для российского футбола в целом можно считать то, что у «Спартака» на квалификацию Лиги чемпионов выйдет готовая команда, тогда как ЦСКА летом будет, по всей вероятности, строиться заново.

​Главное усиление, которое нужно «Спартаку», — это восстановление атмосферы прошлого сезона.

Читайте также
Вернблум признался, что решение покинуть ЦСКА далось ему тяжело

​ГОНЧАРЕНКО ДВА РАЗА ВЫИГРАЛ ВЕСНУ

​Не могу не согласиться с Никитой Симоняном, сказавшим, что ЦСКА больше заслужил второе место, чем «Спартак». Вот там с атмосферой точно все было в порядке. Армейцы и в Европе сыграли лучше всех из российских клубов, даже «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы едва не дожав (а потом, видимо, по инерции и на злости забив шесть его тульскому тезке), а затем в финишном створе вырвав серебро. Это было абсолютно по-цеэсковски — хотя, признаться, я ожидал гораздо более легкой победы красно-синих над «Анжи». Ведь и при 1:2 Лескано в перекладину попал.

​К слову, исходя из сезона в целом, я хотел, чтобы напрямую вылетел «Анжи» — команда с гораздо более сильным составом, чем «Тосно», но, казалось, куда менее тренерски управляемая. Но когда «Анжи» против супермотивированного топ-клуба бьется до последней минуты, а «Тосно» — пусть и после финала Кубка — получает 0:5 от лидера середняков, — это говорит о том, что все по делу. И когда руководство клубам футболистам хронически не платит — за это приходится расплачиваться чем-то другим. Возможно, и фактом существования клуба, который, по слухам, могут объединить с «Балтикой».

​Вернемся, однако, к ЦСКА. Вот вам закономерность — при Викторе Гончаренко армейцы выиграли весенние отрезки в РФПЛ и в прошлом, и в этом году. Оба раза за это время они больше всех забили и меньше всех пропустили (на сей раз в последнем пункте у них дележка с «Локомотивом» — по шесть мячей). 21:6, +15 — серьезная разность мячей для десяти матчей. При том что у ближайшего по этой части весеннего преследователя, «Зенита», +9.

По очкам преимущество ЦСКА весной над всеми тоже очень убедительно. Их красно-синие набрали 23, а вторым с 19 идет «Спартак». Третье место, кстати, с 18 делят «Краснодар» и «Динамо».

​Оба эти случая доказывают, что в принципе не любимая мною смена тренера по ходу сезона порой дает плоды. И Хохлов, и Мурад Мусаев сделали свое корректировочное дело отлично. Теперь нужно взглянуть на то, как будут играть их команды после того, как они подготовят команды к сезону самостоятельно. То же касается и прекрасно заступившего на пост главного тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова, с которым команда в пяти матчах одержала три победы при двух ничьих. Нанеся резонансное гостевое поражение «Спартаку».

​Каким-то образом Гончаренко при большем количестве матчей (три весенних этапа еврокубков) и меньшем числе игроков, чем у конкурентов, сумел так их подготовить, что в концовке из шести последних матчей ЦСКА выиграл четыре при двух ничьих. В этом отрезке никто и близко не смог добиться такого результата. И даже если бы Федор Смолов не получил несправедливую дисквалификацию и смог сыграть с армейцами (один из главных «косяков» РФПЛ в сезоне) — принципиально это вряд ли бы что-то изменило.

​Умение без покупок (и требований о них) вытягивать из игроков супермаксимум в ЦСКА продемонстрировал еще Леонид Слуцкий, а Гончаренко в еще более скудных условиях демонстрирует просто чудеса творческой эквилибристики. Например, всю весну, после разрыва «крестов» у Виктора Васина, центр обороны армейцев составляла 108-летняя тройка братьев Березуцких и Игнашевича, которая с большой долей вероятности в полном составе сейчас завершит карьеру. И при том, что значительную часть весны был травмирован (а когда был здоров, чаще всего играл в нападении) специализированный опорник Вернблум, команда в России пропустила меньше всех! И одним Акинфеевым, как бы прекрасно он ни играл, этого не объяснишь.

Читайте также
Головин может перейти в один из европейских клубов до начала ЧМ-2018

​В группе атаки, понятно, прорывный сезон у Головина. Его супергол тульскому «Арсеналу» после забега почти через все поле и пары финтов в завершение — эмблема амбиций и прогресса 21-летнего полузащитника. Как и гол со штрафного другим «канонирам» — лондонским. Заметьте: в проведенном мною в Твиттере опросе на лучшего игрока ЦСКА в сезоне из почти 800 проголосовавших 71% отдал предпочтение Головину, и лишь 15 — Вернблуму и 11 — Акинфееву. А 900 опрошенных на тему лучшего атакующего полузащитника чемпионата в этом сезоне Головин с 47% значительно опередил даже Мануэла Фернандеша (27) и Алексея Миранчука (18), не говоря уже о Викторе Классоне (8).

​Но ведь и Головину при всем его таланте надо было создать правильные условия для прогресса. Как поверивший в него (и взявший в 19 лет на Евро, несмотря на критику) Слуцкий, так и Гончаренко сделали это в полной мере. То же относится и к Федору Чалову, который забил весной шесть мячей и уже попал в основную группу кандидатов на участие в домашнем ЧМ-2018. И никто не скажет, что не по делу.

​Пара десятков миллионов (а то и больше), которая перепадет ЦСКА в результате попадания в Лигу чемпионов, в сложившейся ситуации нужна клубу больше, чем когда-либо.

Надоели ли болельщикам уже ставшие хроническими финансовые проблемы клуба? Возможно. Но вот спрашивал я знакомых поклонников красно-синих, что бы они предпочли — такую вот бедную, зато духовитую сплоченность во главе с Евгением Гинером, или купание в деньгах а-ля хоккейный ЦСКА с отправкой звена кандидатов в сборную в фарм-клуб. И абсолютно все предпочли первое.

Читайте также
Юрий Семин: Когда задача решена, сложно поднять мотивацию

ЧЕМПИОНСКАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

​В целом же главной тенденцией современного чемпионата России можно назвать чемпионскую непредсказуемость — и это очень радостно. В годы, когда «Ювентус» семь раз подряд выигрывает чемпионаты Италии, «Бавария» шесть лет кряду не подпускает никого к главному трофею в Германии, «ПСЖ» лишь раз из последних шести пропускает вперед «Монако», в России — четыре разных чемпиона за четыре года! В 2015 году — «Зенит» во главе с Андре Виллаш-Боашем, в 2016-м — ЦСКА Слуцкого, в 2017-м — «Спартак» под руководством Карреры и, наконец, в 2018-м — «Локомотив» Юрия Семина.

​Это, конечно же, безоговорочно главная история сезона, и заговариваю о ней лишь ближе к концу итоговых заметок лишь по той причине, что о «Локо» и Юрии Палыче уже все сказано, в том числе и мною, на прошлой неделе.

​Так же, как чемпионат-2016/17 для всех будет ассоциироваться с первым за 16 лет золотом «Спартака», следующий — с чемпионским возвращением Семина. Самого возрастного тренера — золотого медалиста в истории отечественного футбола, но сохранившего молодецкий огонь в душе. Что передается и игрокам. За год прошедшим путь от восьмого места (хотя и в сочетании с выигранным тем же Семиным Кубком России), ниже «Терека», «Уфы» и «Ростова», к первому.

​Мне смешно слышать, что у «Локомотива» — один из лучших составов в стране, и он, дескать, должен быть в тех краях таблицы, где сейчас обитает. Да это Семин сделал его таковым!

​Соломон Кверквелия — сейчас топ-защитник РФПЛ, на мой взгляд, лучший в лиге и одна из ключевых фигур на поле в чемпионском «Локо» (недаром говорится, что матчи выигрывают форварды, а турниры — центральные защитники). Но не далее как полтора года назад грузин не сыграл за полгода ни одного матча в «Рубине», и теперь он говорит, что если бы не Юрий Палыч, то куковать ему где-нибудь в ФНЛ.

​Если кто-нибудь из таких провидцев напишет мне и предъявит доказательства — обязательно упомяну его в одном из материалов. Заслужит.

​А у Семина — 42.

Игорь РАБИНЕР

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Салах переходит в "Реал". Известна и сумма трансфера
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» упрочить лидерство в КС
Сборная Швеции одержала шестую победу подряд на ЧМ-2018
Шарапова поднялась на 12 позиций в рейтинге WTA
Карасев получит «неуд» за неназначение пенальти в дерби
Россиянин признан первой звездой дня в НХЛ
Сборная Германии нанесла поражение Финляндии в матче ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
Старая машина или новая: где кузов прочнее (и безопаснее) Какая же машина на самом деле безопаснее: старая или новая? Ведь порой можно услышать мнение, что раньше машины делали «из другого» металла и поэтому они крепче
Hi-Tech
Что угрожает балансу сил в мире Сможет ли американская ПРО обесценить ядерный потенциал России.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Внуки Аллы Пугачевой приехали погостить у бабушки В Сети появился редкий кадр звездного семейства.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь