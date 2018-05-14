Четыре года — четыре чемпиона. Рабинер — о том, за что чемпионат России можно любить

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​ФЕДУН СТАЛ ЖЕРТВОЙ СОБСТВЕННОЙ СУПЕРИДЕИ

Перед 30-м туром московское «Динамо» могло попасть как в Лигу Европы, так и в переходные матчи, причем оба варианта были не умозрительно-теоретическими, а вполне реальными. И это лишний раз говорит о гениальности решения о стыковых встречах, напрочь высушившем в нашей премьер-лиге «болото». Их нельзя ни убирать, ни ужимать с двух до одного ни в коем случае! Это один из немногих шагов в нашем футболе, заслуживающих овации.

​Автором идеи, насколько помню, был владелец «Спартака» Леонид Федун, к замыслам которого по переустройству российского футбола вообще не мешало бы прислушиваться почаще. Но тут вышло так, что двойная мотивация, которая была у «Динамо», сгубила его «Спартак». Перед игрой многим болельщикам вспоминалось заявление, сделанное перед началом первенства тогдашним динамовским гендиректором Евгением Муравьевым: о том, что одна из главных задач «Динамо» — быть в таблице выше «Спартака». Вспоминалось оно с кривоватой ухмылкой: во-первых, глядя на таблицу, а во-вторых, при мысли о том, чем закончил в клубе сам Муравьев, вскоре после мутного трансфера Константина Рауша вышвырнутый из «Динамо». Да еще и с жесткими публичными высказываниями главы клуба Владимира Стржалковского — и инициированной им проверкой МВД России.

​Муравьев Муравьевым — однако уже постмуравьевское «Динамо» изрядно подпортило «Спартаку» конец сезона, отправив его вместо группового турнира Лиги чемпионов в квалификацию, из которой еще поди выберись. Красно-белым, напомню, это удавалось только дважды — в 2006 году при Владимире Федотове и в 2012-м — при Унаи Эмери.

​"Спартак" был откровенно плох, и каждая звезда в нем играла сама по себе. Паралич идей на поле в решающем матче привел к тому, что бело-голубые одержали абсолютно заслуженную победу, которая легко могла быть крупнее.

В частности, если бы Сергей Карасев решился назначить второй пенальти в первом тайме за очевидный, как мне видится, снос Артемом Ребровым Александра Ташаева после неосмотрительного паса назад Александра Самедова. В связи с этим меня сильно удивило послематчевое высказывание Сергея Степашина: «Мне показалось, что сегодня Ташаев уже играл за «Спартак». У меня не укладывается в голове, как возможно такое фактически публичное обвинение.

​Полузащитник «Динамо» действовал столь же ярко, как обычно после прихода Дмитрия Хохлова — и, как вы видите, имел все шансы совершить для своей команды результативное действие. Разве что не забил — ну так не всякий же раз крайнему хавбеку на табло отмечаться. Учитывая, что уважаемый мною и глубоко погруженный в футбол Сергей Вадимович, с которым мы много лет знакомы, — член попечительского совета общества «Динамо», а общество и клуб — сейчас, по сути, одно и то же, Ташаева такими заявлениями подталкивают к уходу из команды, в которой он в этом сезоне был безоговорочно лучшим игроком.

​А «Спартаку», раз сложилась такая ситуация, я посоветовал бы брать 23-летнего футболиста не задумываясь. Путь этот успешно проторен два года назад Романом Зобниным — но дело не только и не столько в этом. А в том, что Ташаев — один из самых одаренных молодых игроков России, со скоростью, техникой и отлично поставленным ударом. Ну и «правильным» паспортом — надо же исходить из российских реалий. Говорят, у него в контракте прописана сумма отступных в 4,5 миллиона евро, и это — в полтора раза больше, чем в свое время у Зобнина. Но сравните эти деньги с теми 12 миллионами, за которые год назад был куплен, скажем, Педро Роша. И подумайте, кто «Спартаку» нужнее.

ВЧЕРА — С АМБИЦИЯМИ, СЕГОДНЯ — БЕЗ НИХ. КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Болельщикам красно-белых горько будет это признать, но такая развязка — закономерный итог весны-2018. И особенно последнего ее календарного месяца — с середины апреля по середину мая. Знаете, на каком месте в таблице «Спартак», если считать результаты за этот отрезок чемпионата? На 13-м! Больше набрали «Ахмат» и «Ростов», «Динамо» и «Уфа», «Рубин», «Арсенал» и «Амкар»… Вообще, команды нижней половины таблицы цепляли очки в этом сезоне гораздо злее, чем раньше — достаточно сказать, что в прошлом сезоне 11-е место набрало 30 очков, а в этом сезоне «Амкар», идущий с 13-го в стыки, — 35. Рост уровня команд нижней половины — тенденция сезона-2017/18. Хотя, может, дело в падении класса фаворитов…

​Три поражения в пяти матчах — от «Урала», «Ахмата» и «Динамо», — помноженные еще и на кубковую неудачу в полуфинале с «Тосно» (со свистом вылетевшим в ФНЛ после 0:5 от «Уфы»), привели к оглушительному провалу «Спартака» на финише сезона. Еще к 15 апреля, когда красно-белые играли в Екатеринбурге и имели за спиной 18-матчевую (!) беспроигрышную серию, их мечты о внутрироссийском «требле» казались совсем не лишенными оснований, а в результате — и мимо Кубка, и мимо золота, и мимо даже серебра с гарантированной Лигой чемпионов.

​Третье место — все равно достаточно успешный результат сезона, если вспомнить еще и выигранный в его начале Суперкубок. Уж по сравнению с «Зенитом», прошлым летом потратившим на трансферы больше всей остальной РФПЛ, вместе взятой, точно.

Третий сезон подряд без Лиги чемпионов и первое с 2008 года непопадание в тройку призеров — очень слабый итог для Петербурга.

Из плюсов только — фантастическая посещаемость. Не упомянуть о 43 962 зрителях в среднем на новой арене на Крестовском острове, конечно, нельзя. Как и не связать это с так необходимой для российского климата крышей, способной целиком закрыть арену в случае холода и непогоды. Долго ждали петербургский долгострой, благодаря Кубку конфедерации и чемпионату мира дождались, — и теперь не можем на него налюбоваться.

​Феноменальный контраст между посещаемостью «Зенита», вложенными в него деньгами и результатом — бесспорно, одна из главных тем сезона. И когда Манчини заявляет, что не видит своих ошибок (и это при голах арендованных Артема Дзюбы и Олега Шатова «Зениту», да и вообще шести голов Дзюбы за «Арсенал» на фоне слабой питерской атаки в тот же период) — говорить тут больше не о чем. Любовь без радости была, разлука будет без печали. После официального разрыва контракта с ним — без компенсаций с обеих сторон — и одни, и другой, думается, вздохнули с облегчением.

​Ну, а у «Спартака» — тот самый случай, когда есть разница, как относиться к условным 1:1 — когда ты пропустил на 90-й минуте или когда на ней же забил. Счет один и тот же — а в первом случае ты безумно разочарован, во втором — счастлив по уши.

​Мне вот интересно, кто теперь будет виноват у тех, кто в каждом поражении «Спартака» ищет след пресловутой Ромашки. Денис Глушаков, после «Тосно» сначала отправленный на скамейку, а потом получивший травму и всю концовку первенства даже не тренировавшийся в общей группе? Дмитрий Комбаров, вышедший в конце матча с «Динамо» на замену? Артем Ребров, после травмы Александра Селихова сделавший все, что мог, и даже едва не отразивший пенальти? А может, Роман Пилипчук, который три тура назад-де «раскачал лодку» (после чего, правда, два раза выиграли)? Или теперь очередь Ильи Кутепова с Александром Самедовым?

​Массимо Каррера, вначале продекларировав собственную вину за неудачный в целом сезон (хотя лично я все равно назвал бы его неплохим), затем вспомнил об игроках: «Виноват я. Но, к сожалению, спортивную злость нельзя натренировать. Это то, что у тебя в крови и в сердце. Надо иметь амбиции, чтобы достигать высоких целей. В футболе никто ничего не дарит. Если хочешь побеждать — трудись и чем-то жертвуй. Я еще футболистом знал это. Знал свои возможности. И тренировался на 300 процентов. Чтобы быть готовым всегда и в любую минуту. Игрок без амбиций может хорошо отыграть один сезон, а на следующий амбиций уже не хватает. И нет спортивной злости. Человек с амбициями злится даже на тренировках. Но это нельзя вбить в голову. Это в крови».

​Пусть даже Каррера не назвал никого поименно, но как прикажете это понимать — в прошлом, чемпионском сезоне те же самые игроки были с амбициями, а теперь вдруг оказались без них?

Спрашивается — как такое возможно, а если возможно, то почему сначала было так, а затем — иначе? Почему на заключительный отрезок сезона у «Спартака» не хватило ни злости, ни единства, ни элементарных физических сил?

​Может, как сказал бы Михаил Жванецкий, что-то в консерватории подправить — например, по части доверия между специалистом и командой? И в чем тогда, собственно, состоит продекларированная тренером его вина, если дальше выясняется, что у него игроки «без амбиций и спортивной злости»?

​На самом деле Каррера сделал серьезное заявление, которое можно назвать декларацией о намерениях. Возможно, падением на третье место и проигрышем полуфинала Кубка России Каррера он как-то и поколебал крепость своих позиций в канун совета директоров — но достигнутого им ранее все же наверняка хватит, чтобы продолжить работу и настоять на переустройстве команды по собственному видению. То есть убрать группу, на его взгляд, «игроков без амбиций».

​Что из этого выйдет — только жизнь рассудит. В следующем сезоне нам предстоит узнать, что же это было в концовке нынешнего — временное затмение или начало конца того, чемпионского «Спартака». Команды с мощнейшей силой духа, где действительно, как выражался Каррера после второй за сезон победы в дерби над ЦСКА, «прежде чем стать командой, мы стали семьей».

​Семьи уже и близко нет, но есть, на мой взгляд, однозначно лучшая по именам и разноплановости игроков группа атаки в стране. Если настал-таки час продавать Промеса, и он будет заменен Ташаевым, — ее принципиального ослабления даже без лучшего снайпера нынешнего чемпионата произойти не должно. А группа обороны усилится выздоровевшим Джикией. В распоряжении Карреры есть состав, с которым надо быть наверху, нуждающийся лишь в точечных усилениях. И хорошей новостью для российского футбола в целом можно считать то, что у «Спартака» на квалификацию Лиги чемпионов выйдет готовая команда, тогда как ЦСКА летом будет, по всей вероятности, строиться заново.

​Главное усиление, которое нужно «Спартаку», — это восстановление атмосферы прошлого сезона.

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​ГОНЧАРЕНКО ДВА РАЗА ВЫИГРАЛ ВЕСНУ

​Не могу не согласиться с Никитой Симоняном, сказавшим, что ЦСКА больше заслужил второе место, чем «Спартак». Вот там с атмосферой точно все было в порядке. Армейцы и в Европе сыграли лучше всех из российских клубов, даже «Арсенал» в четвертьфинале Лиги Европы едва не дожав (а потом, видимо, по инерции и на злости забив шесть его тульскому тезке), а затем в финишном створе вырвав серебро. Это было абсолютно по-цеэсковски — хотя, признаться, я ожидал гораздо более легкой победы красно-синих над «Анжи». Ведь и при 1:2 Лескано в перекладину попал.

​К слову, исходя из сезона в целом, я хотел, чтобы напрямую вылетел «Анжи» — команда с гораздо более сильным составом, чем «Тосно», но, казалось, куда менее тренерски управляемая. Но когда «Анжи» против супермотивированного топ-клуба бьется до последней минуты, а «Тосно» — пусть и после финала Кубка — получает 0:5 от лидера середняков, — это говорит о том, что все по делу. И когда руководство клубам футболистам хронически не платит — за это приходится расплачиваться чем-то другим. Возможно, и фактом существования клуба, который, по слухам, могут объединить с «Балтикой».

​Вернемся, однако, к ЦСКА. Вот вам закономерность — при Викторе Гончаренко армейцы выиграли весенние отрезки в РФПЛ и в прошлом, и в этом году. Оба раза за это время они больше всех забили и меньше всех пропустили (на сей раз в последнем пункте у них дележка с «Локомотивом» — по шесть мячей). 21:6, +15 — серьезная разность мячей для десяти матчей. При том что у ближайшего по этой части весеннего преследователя, «Зенита», +9.

По очкам преимущество ЦСКА весной над всеми тоже очень убедительно. Их красно-синие набрали 23, а вторым с 19 идет «Спартак». Третье место, кстати, с 18 делят «Краснодар» и «Динамо».

​Оба эти случая доказывают, что в принципе не любимая мною смена тренера по ходу сезона порой дает плоды. И Хохлов, и Мурад Мусаев сделали свое корректировочное дело отлично. Теперь нужно взглянуть на то, как будут играть их команды после того, как они подготовят команды к сезону самостоятельно. То же касается и прекрасно заступившего на пост главного тренера «Ахмата» Игоря Ледяхова, с которым команда в пяти матчах одержала три победы при двух ничьих. Нанеся резонансное гостевое поражение «Спартаку».

​Каким-то образом Гончаренко при большем количестве матчей (три весенних этапа еврокубков) и меньшем числе игроков, чем у конкурентов, сумел так их подготовить, что в концовке из шести последних матчей ЦСКА выиграл четыре при двух ничьих. В этом отрезке никто и близко не смог добиться такого результата. И даже если бы Федор Смолов не получил несправедливую дисквалификацию и смог сыграть с армейцами (один из главных «косяков» РФПЛ в сезоне) — принципиально это вряд ли бы что-то изменило.

​Умение без покупок (и требований о них) вытягивать из игроков супермаксимум в ЦСКА продемонстрировал еще Леонид Слуцкий, а Гончаренко в еще более скудных условиях демонстрирует просто чудеса творческой эквилибристики. Например, всю весну, после разрыва «крестов» у Виктора Васина, центр обороны армейцев составляла 108-летняя тройка братьев Березуцких и Игнашевича, которая с большой долей вероятности в полном составе сейчас завершит карьеру. И при том, что значительную часть весны был травмирован (а когда был здоров, чаще всего играл в нападении) специализированный опорник Вернблум, команда в России пропустила меньше всех! И одним Акинфеевым, как бы прекрасно он ни играл, этого не объяснишь.

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​В группе атаки, понятно, прорывный сезон у Головина. Его супергол тульскому «Арсеналу» после забега почти через все поле и пары финтов в завершение — эмблема амбиций и прогресса 21-летнего полузащитника. Как и гол со штрафного другим «канонирам» — лондонским. Заметьте: в проведенном мною в Твиттере опросе на лучшего игрока ЦСКА в сезоне из почти 800 проголосовавших 71% отдал предпочтение Головину, и лишь 15 — Вернблуму и 11 — Акинфееву. А 900 опрошенных на тему лучшего атакующего полузащитника чемпионата в этом сезоне Головин с 47% значительно опередил даже Мануэла Фернандеша (27) и Алексея Миранчука (18), не говоря уже о Викторе Классоне (8).

​Но ведь и Головину при всем его таланте надо было создать правильные условия для прогресса. Как поверивший в него (и взявший в 19 лет на Евро, несмотря на критику) Слуцкий, так и Гончаренко сделали это в полной мере. То же относится и к Федору Чалову, который забил весной шесть мячей и уже попал в основную группу кандидатов на участие в домашнем ЧМ-2018. И никто не скажет, что не по делу.

​Пара десятков миллионов (а то и больше), которая перепадет ЦСКА в результате попадания в Лигу чемпионов, в сложившейся ситуации нужна клубу больше, чем когда-либо.

Надоели ли болельщикам уже ставшие хроническими финансовые проблемы клуба? Возможно. Но вот спрашивал я знакомых поклонников красно-синих, что бы они предпочли — такую вот бедную, зато духовитую сплоченность во главе с Евгением Гинером, или купание в деньгах а-ля хоккейный ЦСКА с отправкой звена кандидатов в сборную в фарм-клуб. И абсолютно все предпочли первое.

ЧЕМПИОНСКАЯ НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ

​В целом же главной тенденцией современного чемпионата России можно назвать чемпионскую непредсказуемость — и это очень радостно. В годы, когда «Ювентус» семь раз подряд выигрывает чемпионаты Италии, «Бавария» шесть лет кряду не подпускает никого к главному трофею в Германии, «ПСЖ» лишь раз из последних шести пропускает вперед «Монако», в России — четыре разных чемпиона за четыре года! В 2015 году — «Зенит» во главе с Андре Виллаш-Боашем, в 2016-м — ЦСКА Слуцкого, в 2017-м — «Спартак» под руководством Карреры и, наконец, в 2018-м — «Локомотив» Юрия Семина.

​Это, конечно же, безоговорочно главная история сезона, и заговариваю о ней лишь ближе к концу итоговых заметок лишь по той причине, что о «Локо» и Юрии Палыче уже все сказано, в том числе и мною, на прошлой неделе.

​Так же, как чемпионат-2016/17 для всех будет ассоциироваться с первым за 16 лет золотом «Спартака», следующий — с чемпионским возвращением Семина. Самого возрастного тренера — золотого медалиста в истории отечественного футбола, но сохранившего молодецкий огонь в душе. Что передается и игрокам. За год прошедшим путь от восьмого места (хотя и в сочетании с выигранным тем же Семиным Кубком России), ниже «Терека», «Уфы» и «Ростова», к первому.

​Мне смешно слышать, что у «Локомотива» — один из лучших составов в стране, и он, дескать, должен быть в тех краях таблицы, где сейчас обитает. Да это Семин сделал его таковым!

​Соломон Кверквелия — сейчас топ-защитник РФПЛ, на мой взгляд, лучший в лиге и одна из ключевых фигур на поле в чемпионском «Локо» (недаром говорится, что матчи выигрывают форварды, а турниры — центральные защитники). Но не далее как полтора года назад грузин не сыграл за полгода ни одного матча в «Рубине», и теперь он говорит, что если бы не Юрий Палыч, то куковать ему где-нибудь в ФНЛ.

​Если кто-нибудь из таких провидцев напишет мне и предъявит доказательства — обязательно упомяну его в одном из материалов. Заслужит.

​А у Семина — 42.