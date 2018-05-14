Юрий Семин: Когда задача решена, сложно поднять мотивацию

Источник: Спорт-Экспресс

Петр ПОРТЯНСКИЙ

из Тулы

— Результат справедлив, потому что «Арсенал» играл более концентрированно, чем мы, — начал Юрий Семин. — У кого выше мотивация — тот и выигрывает. Чемпионат очень ровный, так что не знаешь, где выиграешь, а где можешь и проиграть. Что касается нас, мы очень старались, но игра была не лучшей.

— Есть такая крепкая традиция: кто играет в первом туре с «Арсеналом», тот становится чемпионом. Будете ли при составлении календаря просить о нужном расписании?

— Это, к сожалению, не ко мне, есть структуры, которые отвечают за календарь. Но у вас есть еще одна традиция: все чемпионы у вас тут проигрывают. Хорошо хоть мы 2:0 проиграли, «Спартак"-то в прошлом году 3:0 получил…

— Оцените, пожалуйста, атмосферу на стадионе.

— Тула — футбольный город, люди идут на футбол, и нужно поддерживать это. Футболисты — молодцы, дай бог, чтобы ваши руководители поддерживали свою команду. Потому что для болельщиков, для жителей Тулы «Арсенал» многое значит.

— Вы сегодня попробовали выпустить несколько молодых футболистов. Кто-нибудь впечатлил?

— Ну если мы проиграли, то проиграли все вместе. А кто впечатлил — нужно говорить немного попозже, потому что сгоряча можно что угодно сказать. Нужно проанализировать, посмотреть. Конечно, изменения были. Мы не могли не учесть того, что Фарфану очень далеко лететь, что ему надо отдохнуть, подготовиться к чемпионату мира. У Денисова травма спины. Много нюансов, тем более когда завершающий матч чемпионата и задача решена. Сложно поднять мотивацию на максимальный уровень. Что и произошло. Ничего нового, так всю жизнь было, и, видно, так и будет.

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— Думаю, сегодня мы хорошо сыграли, — отметил черногорский специалист. — Может быть, только в самом начале не очень уверенно действовали, но потом собрались и создавали хорошие моменты. Выиграли заслуженно, но остался, конечно, осадок после игры с ЦСКА, когда проиграли 0:6. Я очень рад, что сегодня перед нашими болельщиками, которые весь год нам помогали, мы хоть немного отмазались.

Хотел бы поздравить игроков и сказать им отдельное спасибо. В подавляющем большинстве случаев они бились, сражались. Поражение в игре с ЦСКА трудно объяснить. Ребятам надо отдать должное, потому что в конце концов мы заняли почетное седьмое место.

— Ходят слухи, что с вами контактировали представители «Зенита». Так ли это?

— Я не хочу ничего говорить на эту тему. Слухи слухами, но, если вы мне верите, со мной никто не разговаривал. Кому-то, может, нравится мою фамилию упоминать. Но такого не было, чтобы мне кто-то звонил и я с кем-то разговаривал.

— «Арсеналу» не хватило всего двух очков, чтобы попасть в Лигу Европы. Многие потери были необязательными и обидными. Если вы останетесь на своем посту, сумеет ли команда уже к июлю подготовиться так, чтобы не терять очки с первых туров и не сожалеть об этом в следующем мае?