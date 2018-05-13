«Спартаку» нужна перезагрузка. Карреру ждет жаркое лето

ЗАГАДКИ СТАРТА СЕЗОНА

Уступив «Динамо», игроки «Спартака» скрылись в подтрибунном помещении. Некоторые из них проделали этот маршрут в последний раз в красно-белой футболке: у одних истек срок аренды, а с другими команде не по пути. Грядущим летом «Спартак» ждет перезагрузка. Она должна быть. В противном случае велик риск формирования в атмосфере клуба мощного грозового фронта. Увядание и возвращение в дочемпионскую эру. А пока «Спартак» — третий. И если вы не заметили, теперь это считается провалом.

«Спартак», однако, провалил сезон не в последних матчах. Это был сбой, случившийся в самый ответственный момент. Да и кто на финишной прямой выглядел здорово? Неужели тот, кто в итоге стал чемпионом? Или тот, кто потратил на трансферы больше, чем все остальные клубы вместе взятые? Эти поражения стали роковыми, поскольку повлияли на турнирный расклад. Но даже со всеми своими проблемами «Спартак» выиграл второй круг, опередив ЦСКА на одно очко. Выходит, не такие уж и серьезные эти проблемы.

«Спартак» проиграл сезон на старте, когда раздавал огромное количество очков и занимал 8−10 места. После 10-ти туров он отставал от лидировавшего тогда «Зенита» на 11 очков. А потом две трети сезона догонял, догонял и… надорвался. Где-то хрустнуло, сбилось дыхание, пропала четкость зрения. Случившееся со «Спартаком» в начале сезона — это по-прежнему загадка, ответы так и не были получены. Визуально, по внешним признакам с ним тогда приключилось то же, что и на финише. Но и сейчас ответы вряд ли последуют.

РАБОТА ТРЕНЕРА

В начале сезона много ошибок совершил Массимо Каррера. Например, в матче с тем же «Динамо» он выставил очень агрессивный состав, и соперник резвился в контратаках. Тогда «Спартак» регулярно забивал первым, но не мог удержать победный счет. Говорили о психологии, плохой функциональной готовности и кадровых потерях. Вероятно, все так. Но были еще и тактические пробелы. Скажем, команда плохо перестраивалась при переходе из атаки в оборону, и то была даже не игра, а проходной двор.

Чтобы забить «Спартаку», достаточно было поймать его на контратаке — пройти по центру или флангу Комбарова. С флангом все ясно. А в центре не хватало сильного разрушителя — Фернанду и Глушаков были не в форме, причем Денис в итоге ее так и не набрал. Еще одна особенность летнего «Спартака» — привозы. Соперникам не надо было ничего придумывать — красно-белые привозили сами. Как и на финише. Точь-в-точь. Что тогда, что сейчас «Спартак» потерпел бедствие из-за грубых ошибок некоторых исполнителей.

Кадрово-тактические вопросы к Каррере, безусловно, есть. Если команда не удержала победный счет, значит, тренер не справился с работой по ходу матча. Самая яркая иллюстрация подобного — второй тайм с «Локомотивом». Юрий Семин выпустил Коломейцева и Антона Миранчука, которые перевернули игру. Каррера ответил молчанием. Помимо «Динамо» и «Локомотива», были: ЦСКА, «Анжи», «Тосно» и дважды «Марибор». Все как под копирку: гол «Спартака», масса нереализованных моментов и — праздник у соперника.

ВЕРА В СТАРУЮ ГВАРДИЮ

Каррера порой принимал ошибочные решения, касающиеся стартового состава, тактики, по ходу матчей — как своими действиями (например, неудачными заменами), так и бездействием. У «Спартака» не было поставленной игры в обороне, стабильности и характера. Но, на мой взгляд, самая главная, роковая ошибка тренерского штаба — вера в старую гвардию, проверенных бойцов, чемпионов. Массимо не просто так говорил о команде-семье. И не отворачивался от членов семьи, когда те находились в откровенно плохой форме.

По ходу сезона вопросов к итальянскому специалисту накопилось действительно много. Но когда смотришь на игру некоторых футболистов, эти вопросы сразу сменяются другими, более важными и острыми. Если, конечно, не заподозрить Карреру в том, что это он так учит подопечных. Глушакова — отдавать мяч в ноги сопернику. Комбарова — не вступать в борьбу. Кутепова — в борьбу вступать, но почти всегда ее проигрывать. Реброва — играть очень нервно. А атакующих игроков — не попадать в ворота.

К атакующим игрокам претензий меньше — «Спартак» забил больше всех в этом сезоне. Хотя низкая реализация и приняла какую-то чудовищную форму; она почему-то всегда идет в комплекте с другими недугами. У «Спартака» одна из сильнейших быстрых атак, наряду с «Локомотивом». А что касается позиционной атаки, то в этом аспекте проблемы есть абсолютно у всех, даже у «Краснодара». И это, увы, нормально для нашей закрытой лиги, где плодятся «Амкары».

ОБНОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Перезагрузка должна коснуться игроков группы обороны. Если вспомнить, как в этом сезоне играли многие российские футболисты, а так же те, чьи фамилии заканчиваются на «ич», то третье место кажется вовсе не провалом, а великим достижением, подарком судьбы. Играть с таким дисбалансом, побеждать и бороться за чемпионский трон — это что-то невероятное, противоречащее фундаментальным законам футбола. Однако это так. Не сказка и не сон. Тут Карреру не ругать надо, а на руках носить и памятники ставить.

Что случилось с парнями, которые выиграли золото, сказать сложно. Одна из версий — возрастные игроки, взяв чемпионский титул, посчитали, что в карьере добились всего и пересмотрели свое отношение к профессии. Я ни в коем случае не настаиваю на этой версии. Но именно она, как мне кажется, наиболее точно описывает спартаковскую метаморфозу. И вина Карреры лишь в том, что он, человек другого менталитета, не сразу понял, в какой дивный мир попал.

Но понял позже. А значит, выводы делать умеет. Но пугает то, что масштаб предстоящей работы — грандиозный. У «Спартака» слабый российский состав — настолько, что проще назвать тех, с кем можно работать. Зобнин, Джикия, Тимофеев и Селихов. Ещенко провел хороший сезон, но ему 34. Все остальные — на усмотрение руководства клуба и тренерского штаба. Если «Спартак» хочет и дальше сражаться за золото, ему надо омолаживать и укреплять российские позиции.