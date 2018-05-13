Прядкин: Сезон-2017/18 стал одним из самых интересных в истории РФПЛ

Чемпионат России завершился в воскресенье матчами 30-го тура. Чемпионом стал московский «Локомотив» (60 очков), обеспечивший себе золотые медали за тур до конца чемпионата, вторым стал ЦСКА (58), в последнем туре обошедший «Спартак» (56) и обеспечивший себе место в групповом этапе Лиги чемпионов. Напрямую премьер-лигу покинули «Тосно» и «СКА-Хабаровск», их места займут «Оренбург» и самарские «Крылья Советов». В переходных матчах между командами Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и РФПЛ сыграют «Амкар» и «Тамбов», а также «Анжи» и красноярский «Енисей», первые встречи пройдут 17 мая, ответные игры запланированы на 20 мая.

«Могу высказать не только свою оценку, но и оценку болельщиков и специалистов, потому что активно с ними общался последние два тура непосредственно на матчах. Очень интересный чемпионат, непредсказуемый до последнего момента, и даже в последнем туре произошли изменения в турнирной таблице. Очень жесткая борьба была внизу», — поделился впечатлениями Прядкин.

«Чемпионат удался, он получился очень зрелищным. Могу отметить, что этот чемпионат поддержал тенденцию последних трех-четырех сезонов, когда каждый мог победить каждого, настолько все непредсказуемо. Один из самых интересных чемпионатов на моей памяти. Просто хочется сказать спасибо клубам и командам за очень интересный чемпионат», — добавил он.

Собеседник ТАСС отметил, что, как и любое крупное соревнование, чемпионат не избежал проблем. «Как обычно, не обошло без шероховатостей, но это нормально для всех крупных соревнований. Не хочу сейчас конкретизировать, напомню лишь, что клубам необходимо думать не только о результатах, но и об условиях игры, материальной базе, о том, что ты из себя представляешь в целом», — сказал он.

Боролись даже аутсайдеры

Прядкин поделился впечатлениями от выступления отдельных клубов.

«Локомотив» выступал стабильно и заслуженно победил. Есть проблемы у «Спартака»: команда после не совсем удачного старта начала выступать стабильно, но концовка удивила. Хотелось бы отметить ЦСКА, который в очередной раз пробился в Лигу чемпионов. Интересная и самобытная команда в «Зените», думаю, им нужно время, чтобы стабилизировать состав и притереться друг к другу, — считает он.

«Очень интересная команда в “Динамо”, где с приходом на пост главного тренера Дмитрия Хохлова раскрылись молодые игроки. Стабильно играют постоянные участники лиги — и “Ахмат”, и “Уфа”, и “Урал”, и “Арсенал”. Даже “Тосно” и “СКА-Хабаровск”, которые вылетели, порой показывали отличную игру», — добавил глава лиги.