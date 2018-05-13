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20:20 (мск), источник: Р-Спорт

Файзулин после ухода из «Зенита» планирует остаться в футболе

Полузащитник Виктор Файзулин заявил, что после ухода из петербургского «Зенита» планирует остаться в футболе.

Источник: РИА "Новости"

«Планы есть, да. Планирую остаться в футболе. 100%!», — сказал Файзулин в интервью клубной пресс-службе, видеозапись которого размещена на сайте «Зенита».

На вопрос о том, в каком качестве он останется в футболе, полузащитник ответил: «Без комментариев».

«Зенит» 8 мая на своем сайте сообщил об уходе Файзулина, который перешел в петербургский клуб в конце 2007 года. После домашнего матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (6:0) Файзулин вместе с Доменико Кришито попрощался с «Зенитом» и болельщиками.

Последний раз Файзулин выходил на поле в сентябре 2015 года, игрока преследуют проблемы со здоровьем.

Файзулин перешел в «Зенит» из нальчикского «Спартака». За 10 с половиной лет в Петербурге Файзулин три раза выиграл чемпионат России, завоевал Кубок и Суперкубок УЕФА, дважды становился обладателем Кубка России и трижды выигрывал Суперкубок России. В общей сложности полузащитник провел 229 матчей за «Зенит» и забил 26 голов. С сезона-2015/16 Файзулин не выходил на поле из-за травм.

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