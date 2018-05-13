Файзулин после ухода из «Зенита» планирует остаться в футболе

Источник: РИА "Новости"

«Планы есть, да. Планирую остаться в футболе. 100%!», — сказал Файзулин в интервью клубной пресс-службе, видеозапись которого размещена на сайте «Зенита».

На вопрос о том, в каком качестве он останется в футболе, полузащитник ответил: «Без комментариев».

«Зенит» 8 мая на своем сайте сообщил об уходе Файзулина, который перешел в петербургский клуб в конце 2007 года. После домашнего матча 30-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровском» (6:0) Файзулин вместе с Доменико Кришито попрощался с «Зенитом» и болельщиками.

Последний раз Файзулин выходил на поле в сентябре 2015 года, игрока преследуют проблемы со здоровьем.