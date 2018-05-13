Сампаоли, Фонсека и Франческоли претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит»

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Ранее в пресс-службе «Зенита» ТАСС сообщили, что список из пяти претендентов на пост главного тренера команды первым узнает миллионный болельщик в текущем сезоне. Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев ранее сообщил ТАСС, что в список претендентов входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.

Фонсека является главным тренером украинского «Шахтера». За два сезона в «Шахтере» он дважды приводил клуб к победе в чемпионате и Кубке Украины. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» дошел до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил итальянской «Роме».

Сампаоли является главным тренером сборной Аргентины, которую он возглавил в мае 2017 года. Ранее он работал в сборной Чили и испанской «Севилье», сборную Чили Сампаоли привел к победе в Кубке Америки в 2015 году. Франческоли работает в руководстве аргентинского клуба «Ривер Плейт».