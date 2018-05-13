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20:14 (мск), источник: ТАСС

Сампаоли, Фонсека и Франческоли претендуют на пост главного тренера ФК «Зенит»

ТАСС, 13 мая. Португалец Паулу Фонсека, аргентинцы Хорхе Сампаоли и Энцо Франческоли входят в число кандидатов на пост главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит». Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил миллионный болельщик «Зенита» в сезоне-2017/18 Илья Заманков.

Источник: Reuters

Ранее в пресс-службе «Зенита» ТАСС сообщили, что список из пяти претендентов на пост главного тренера команды первым узнает миллионный болельщик в текущем сезоне. Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев ранее сообщил ТАСС, что в список претендентов входят Сергей Семак и Маурицио Сарри.

Фонсека является главным тренером украинского «Шахтера». За два сезона в «Шахтере» он дважды приводил клуб к победе в чемпионате и Кубке Украины. В текущем розыгрыше Лиги чемпионов «Шахтер» дошел до 1/8 финала, где по сумме двух матчей уступил итальянской «Роме».

Сампаоли является главным тренером сборной Аргентины, которую он возглавил в мае 2017 года. Ранее он работал в сборной Чили и испанской «Севилье», сборную Чили Сампаоли привел к победе в Кубке Америки в 2015 году. Франческоли работает в руководстве аргентинского клуба «Ривер Плейт».

В воскресенье «Зенит» объявил о досрочном расторжении контракта с главным тренером Роберто Манчини с 14 мая. Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2017 года.

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