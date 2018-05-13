«Гончаренко, Семак, Зинченко, Стоцкий… “Уфа” выбрала правильную стратегию!»

Источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий СИМОНОВ

из Уфы

Проект ФК «Уфа» в нынешнем виде состоялся во многом благодаря инициативе главы Республики и его любви к футболу. Всех игроков команды Хамитов знает и в лицо, и по именам, следит за всеми результатами, регулярно ходит на стадион, вникает в суть игры, постоянно на связи с менеджментом уфимцев. После финального свистка матча «Уфа» — «Тосно» (5:0) он лично, прямо на поле, поздравил руководство клуба, тренерский штаб Сергея Семака и футболистов. Затем пообщался и сфотографировался болельщиками. А после дал экспресс-интервью спецкору «СЭ».

— За счет чего «Уфа» добилась такого ошеломляющего успеха?

— Командный дух. Доверие. Единение с болельщиками. Ребята отдаются на поле. Играют для республики, для города. Демонстрируют желание и старание. И вот он, результат!

— Все удивляются: каким образом «Уфа» с такими скромными по меркам РФПЛ возможностями, забралась так высоко? В прессе озвучивалось, что бюджет «Уфы» составляет всего лишь порядка 1 миллиарда рублей, тогда как, к примеру, у ваших соседей из Казани, не попавших в Лигу Европы, сумма больше как минимум раза в три.

— Если не в пять… Впрочем, точных цифр я, конечно же, не знаю. Ключевая составляющая такого успеха и высоты достижений — это, прежде всего, работа. У нас хороший тренерский штаб и хорошие специалисты работают рядом с командой. Они смогли зарядить энергией наших ребят. Правильные тактические действия на поле приносят результаты. И еще, очень важно, что вокруг футбола создается аура поддержки. У «Уфы» все больше поклонников, всё больше людей в городе и в регионе обращает внимание на футбол — это вдохновляет спортсменов, так что они начинают играть по-другому. Вот и сегодня мы с вами видели: именно поддержка трибун раскрепостила наших футболистов. А деньги… В моем понимании, это вторично. Есть ведь и команды, у которых бюджет в десять больше, чем у «Уфы». Но финансовая сторона — не главное. Спортивная злость и единение — куда важнее.

— Сегодня заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев официально заявил, что Сергей Семак входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера питерского клуба. Как Семака удержать, если ему поступит предложение? Или, быть может, вы уже рассматриваете варианты на случай ухода Сергея Богдановича?

— Смотрите, «Уфа» всего лишь пятый сезон выступает в РФПЛ — и за пять лет подготовила и тренеров (Гончаренко в ЦСКА, теперь Семак), и футболистов (Зинченко — чемпион Англии, Стоцкий только что перешел в «Краснодар») для команд более высокого уровня. Это говорит о том, что наш клуб выбрал верную тактику и стратегию. Мы берем людей молодых, не раскрученных, порой вообще «без имени». А здесь, в «Уфе», они встают на ноги, обретают известность — и получают дорогу на следующую ступень. Хотя, считаю, что мы тоже постепенно приближаемся к достаточно высокому уровню.

— Попадание в Лигу Европы повлияет на бюджет и трансферную политику клуба?

— Мы попытаемся поработать в этом направлении. Безусловно, не сможем увеличить финансирование в разы. Но найти деньги на приобретение добротных, серьезных, перспективных игроков — постараемся. Сейчас не буду говорить о суммах и сроках. Но всё в работе. Надеюсь, сможем выполнить обещание по поводу усиления.

— «Уфа» двигается поступательно. Сначала — выход в РФПЛ. Затем с боем удержались в премьер-лиге. Далее закрепились среди середняков. Теперь пробились в Лигу Европы. Следующая цель — Лига чемпионов?!

— Следующая цель — призеры!

— Так, по нынешнему рейтингу УЕФА, для России любое место в призах — это и есть Лига чемпионов!