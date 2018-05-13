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20:00 (мск), источник: ТАСС

Вернблум признался, что решение покинуть ЦСКА далось ему тяжело

ТАСС, 13 мая. Шведский полузащитник московского ЦСКА Понтус Вернблум признался, что решение покинуть команду далось ему тяжело. Об этом футболист написал в своем Instagram.

В воскресенье тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что Вернблум вместе с болгарским полузащитником команды Георги Милановым покинет клуб по окончании сезона. В последний раз Вернблум сыграл за ЦСКА 15 апреля в матче против «Уфы» (1:1), конец чемпионата он пропустил из-за травмы.

«Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого болельщика, партнера по команде, сотрудника клуба и весь ЦСКА в целом. Вы навсегда заняли особое место в моем сердце. Я очень счастлив, мы многого добились вместе, у меня столько воспоминаний, столько трофеев», — написал 31-летний Вернблум.

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 года. Он провел 224 матча за московский клуб, в которых забил 22 мяча. В составе ЦСКА Вернблум трижды становился чемпионом России, один раз — обладателем Кубка России, дважды — Суперкубка России.

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