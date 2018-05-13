Вернблум признался, что решение покинуть ЦСКА далось ему тяжело

В воскресенье тренер армейцев Виктор Гончаренко рассказал, что Вернблум вместе с болгарским полузащитником команды Георги Милановым покинет клуб по окончании сезона. В последний раз Вернблум сыграл за ЦСКА 15 апреля в матче против «Уфы» (1:1), конец чемпионата он пропустил из-за травмы.

«Решение покинуть ЦСКА было одним из самых сложных в моей жизни. Я хочу поблагодарить каждого болельщика, партнера по команде, сотрудника клуба и весь ЦСКА в целом. Вы навсегда заняли особое место в моем сердце. Я очень счастлив, мы многого добились вместе, у меня столько воспоминаний, столько трофеев», — написал 31-летний Вернблум.