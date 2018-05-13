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19:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» покидают премьер-лигу по итогам сезона

«Вест Бромвич», «Стоук Сити» и «Суонси» вылетели из английской премьер-лиги.

В следующем сезоне командам предстоит выступать в чемпионшипе.

«Вест Бромвич», уже потерявший шансы остаться в высшем дивизионе, в матче 38-го тура чемпионата Англии уступил «Кристал Пэлас» (0:2) и финишировал на последнем месте с 31 очком. «Стоук Сити» также ранее потерял шансы остаться в элитном дивизионе. «Гончары» на выезде обыграли «Суонси» (2:1) и заняли 19-е место (33 очка).

Перед последним туром «Суонси» в случае победы над «Стоук Сити» и поражения «Саутгемптона» в матче с «Манчестер Сити» сохраняли теоретические шансы на сохранение прописки. Однако валиийский клуб проиграл, а «святые» уступили «Сити» — 0:1, но избежали понижения в классе. Таким образом, «лебеди» с 33 очками заняли 18-е место и также вылетели в чемпионшип.

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