«Массимо, ты русский мужик!» Что творилось в Тушино после дерби

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ, Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Тушина

СТЕНКА НА СТЕНКУ

Едва прозвучал финальный свисток, как на поле возникла потасовка. Все началось со стычки Квинси Промеса и Зе Луиша со стороны красно-белых и Кристиана Хольмена, Самбы Соу и Константина Рауша со стороны бело-голубых. После этого игроки стали выяснять отношения практически стенка на стенку, но судьям и выбежавшим на поле членам персонала обеих команд удалось погасить страсти.

ПРОМЕС ПОПРОЩАЛСЯ?

Когда обстановка успокоилась, красно-белые в полном составе пошли к фанатской трибуне поблагодарить болельщиков за поддержку на протяжении сезона. При этом затем, когда команда отправилась в раздевалку, к фанатам отдельно повторно отправился полузащитник Квинси Промес вместе с двумя дочками. Не исключено, что таким образом голландец попрощался с болельщиками. Ранее сообщалось, что летом он может покинуть «Спартак».

ГЛУШАКОВ ПОШЕЛ В РАЗДЕВАЛКУ ВМЕСТЕ С ФЕДУНОМ

Примерно через полчаса после окончания матча владелец красно-белых Леонид Федун и капитан команды Денис Глушаков, не игравший в дерби из-за травмы колена, вместе отправились в раздевалку хозяев. В это же время в Инстаграме хавбека появилась следующая запись:

— Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что. Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой. Спасибо Вам, дорогие болельщики, что вы преданы «Спартаку». Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто, и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!

РЕБРОВ ВЫСКАЗАЛСЯ О «НЕНАСТОЯЩИХ» БОЛЕЛЬЩИКАХ

Из игроков «Спартака» к прессе вышел только один человек — голкипер Артем Ребров. В целом привычная ситуация. В дочемпионские времена такое случалось регулярно.

— Обидно, что мы в этом году все отдали сами: чемпионство, Кубок и теперь прямую путевку в Лигу чемпионов, — грустно сказал Ребров.

А потом его спросили про критику болельщиков.

— Когда выигрываешь — больше позитива, — ответил вратарь. — Когда проигрываешь — негатива. Но при этом нормальных болельщиков больше. А не тех, кто прикрывался ромбиком и прыгал вместе с нами, когда мы выигрывали чемпионство, а когда все плохо — начинают всех клевать. На самом деле это не болельщики. Настоящие гонят команду до конца и всегда тебя поддерживают.

«НА “СПАРТАК” НАС НАСТРАИВАЮТ ОСОБЕННО»

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко отметил, что результат стал возможен благодаря грамотной тактической подготовке.

— Мы настраивались, чуть изменили схему, хорошо были готовы тактически, и все бились до конца — отсюда результат. В целом сезон получился удачный. Весна вообще шикарная. Только «Зениту» и «Локо» проиграли, в остальных матчах выглядели очень хорошо.

— Как умудрились не попасть в пустые ворота? Думали, будет еще один пенальти?

— Честно говоря, да. Сумбурный момент. Посмотрел на судью после падения Ташаева, он игру не остановил, потом Саша встал. Но ответственности с себя не снимаю, нужно было забивать.

Другой нападающий бело-голубых Евгений Луценко, ставший автором победного гола в ворота «Спартака», отметил особую значимость успеха.

— Рады победе над «Спартаком» — это отличный день для нас и всех болельщиков «Динамо», — сказал форвард. — И пусть мы в середине таблицы, но оба матча со «Спартаком» (первый завершился со счетом 2:2. — Прим. «СЭ») были для нас особенными, играли от ножа. Победа над «Спартаком» — самое яркое событие. В клубе нам постоянно прививают, что против «Спартака» нужно играть именно так.

В целом сезон получился очень тяжелый, переходный. Вылет в первую лигу был стрессом для всех, и влиться было непросто. После 15 туров шли в подвале. Потом произошли изменения, как тренерские, так и в плане состава. В целом итог положительный, хотя можно было выжать больше.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ: «У “СПАРТАКА” НЕ БЫЛО ВИДНО ЖЕЛАНИЯ»

— Печально, — сказал глава МИД РФ Сергей Лавров и болельщик «Спартака», покидая арену. — Товарищ меня спрашивал, правда ли я хочу поехать на игру, потому что статистика при моем живом присутствии отрицательная. Сегодня у команды не было видно желания. Очень жаль. Ведь тем и славен «Спартак». Мы его и любим за это. «Спартак» отражает душу русского человека: сегодня ты можешь быть наверху, а завтра все валится. Но я уверен, что за него надо болеть и дальше.

СИМОНЯН НЕ ЗА КАРРЕРУ

— В мое время второе место мы считали неудачей, — сказал легендарный форвард красно-белых Никита Симонян. — Для «Спартака» сезон был бы хорошим, если бы он занял второе место, даже третье, но выиграл бы кубок. Он сегодня третий и справедливо, потому что ЦСКА больше заслуживал второго места. Кубок красно-белые проиграли из-за себя. Вспомните, сколько «Спартак» потерял очков на последних минутах?

— Какова роль Карреры в этом?

— Главная. Поэтому вопрос не только к команде, но и к Каррере. Когда команда ведет и остаются считанные минуты, не надо прижиматься к своим воротам. Как был с «Тосно». В семи играх команда растеряла очки на последних минутах. Это к кому вопрос?

СТЕПАШИН НЕ ЗА ТАШАЕВА

— Ташаев может оказаться в «Спартаке». Что думаете? — спросили у члена попечительского совета общества «Динамо» Сергея Степашина.

— У меня такое впечатление, что он играл сегодня за «Спартак».

— Почему?

— Это не был один из самых лучших его матчей, если говорить откровенно. Хотя это хороший, активный атакующий полузащитник. Я знаю, что «Спартак» собирается его купить. Ну, не надо. «Зенит» купил одних, вторых, третьих… Развалил несколько команд, а себе не помог. Давайте соревноваться спортивными школами, футболистами, а не покупками и деньгами. Не деньги все решают.

— Зобнина «Спартак» купил, и он до сборной дорос, играет хорошо.

— Уход Зобнина был другой, когда «Динамо» развалилось. Как и Феди Смолова, Саши Кокорина. У нас сейчас из бывших динамовцев можно целую сборную составить, во главе с Черчесовым, бывшим тренером бело-голубых.

— Я рад, что выиграл Хохлов, — продолжил Степашин. — «Спартак» не проиграл. Это хорошая команда, тем более, что там много динамовцев. В том числе Зобнин. А Хохлов молодой, умный, честный тренер, который поиграл в «Локомотиве», в «Динамо»… Поэтому я сторонник того, чтобы нашу национальную команду тренировали наши наставники. За тринадцать миллионов евро что сделал Манчини с «Зенитом», я бы сделал бесплатно и еще лучше.

КАРРЕРА РАЗДАВАЛ АВТОГРАФЫ ДО УПОРА

Главный тренер «Спартака» покинул «Открытие Арену» только через полтора часа после финального свистка матча с «Динамо». В том числе по той причине, что долгое время раздавал автографы болельщикам.

Один из них, пожилой мужчина, обратился к итальянцу с просьбой расписаться на запястье и произнес: «Массимо, ты русский мужик! Молодец! Так и действуй!».

ГЛУШАКОВ УЕХАЛ ПОСЛЕДНИМ. С КАРАСЕВЫМ

Ярко высказался член совета директоров «Спартака» Андрей Федун.

— Сезон не радует. То, о чем мы мечтали не сбылось, я имею ввиду победу в Кубке и прямой выход в Лигу чемпионов, — цитирует ТАСС Федуна. — Теперь, итоги сезона подводить будет совет директоров клуба, который соберется на следующей неделе, думаю, что в понедельник или вторник. Вообще, состав у нас неплохой, тренер хороший, надо работать и думать. Если ЦСКА без состава второе место занимает — есть над чем подумать. Но в следующем сезоне выступим лучше, я уверен.